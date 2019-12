архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.12.19 20:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Independent”,

"Trump plans $2.4bn tariffs on French wine, cheese and handbags in new trade war with longstanding ally" Великобритания - 03 декабря 2019 г. Трамп планирует тарифы на 2,4 миллиарда долларов на французское вино, сыр и сумки в новой торговой войне с давним союзником Сыр "Рокфор", шампанское и губная помада окажутся под ударом пошлин в рамках предложений, объявленных в ответ на французские налоги на технологических гигантов Крис Бейнс

Сыродел в подвале в деревне Рокфор, на юго-западе Франции, нюхает одноименный сыр, на который могут быть введены новые американские тарифы (АР) Администрация Дональда Трампа объявила о планах ввести тарифы на французский импорт стоимостью 2,4 миллиарда долларов (1,9 миллиарда фунтов) - включая сыр "Рокфор", женские сумки, губную помаду и шампанское - в ответ на французский налог в отношении таких американских технологических гигантов как Google, Amazon и Facebook. Офис торгового представителя США заявил, что новый французский налог на цифровые услуги устанавливает ограничения для американских компаний. Офис сказал в понедельник, что он принимает открытые комментарии о тарифах, которые могут достигнуть 100 процентов, перед слушанием 7 января. Французский налог предназначен для того, чтобы помешать технологическим фирмам избегать платежей посредством размещения главных офисов в странах Европейского Союза с низкими налогами. Франция вводит ежегодный 3-процентный обязательный платеж в отношении доходов цифровых компаний во Франции с годичными продажами в мире в размере более чем 750 миллионов евро (640 миллионов фунтов) и с доходом во Франции, превышающим 25 миллионов евро. Американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер сказал, что ответные тарифы администрации посылают "ясный сигнал, что Соединенные Штаты будут предпринимать действия против цифровых налоговых режимов, которые дискриминируют или вообще облагают неправомерными затратами американские компании. США также подвергли критике французский налог за то, что он вводится в отношении выручки компаний, а не в отношении их прибылей, а также за то, что он имеет обратную силу. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая на радиостанции Radio Classique во вторник утром, сказал, что Европейский Союз "готов принять ответные меры" на "неприемлемые" тарифы на французские товары. Младший министр экономики Аньес Панье-Рюнаше сказала, что правительство будет "задиристым" в отношении недавней угрозы тарифов со стороны США и не откажется от своего плана цифрового налога. "Совершенно ясно, что нам не нужно пересматривать это, по поводу темы, которая оправданна с экономической точки зрения", - сказала она на радиостанции Sud Radio во вторник утром. Торговый представитель США расследовал французский налог в рамках того же положения Закона о торговле, которое администрация Трампа использовала в прошлом году для расследования в отношении технологической политики Китая, что повлекло за собой тарифы на китайский импорт стоимостью более 360 миллиардов долларов в крупнейшей торговой войне с 1930-х годов. Офис г-на Лайтхайзера предупредил, что США также изучают вопрос, не следует ли провести расследование в отношении цифровых налогов, введенных Австрией, Италией и Турцией. Решение нацелиться на Францию получило двухпартийную поддержку - республиканца от штата Айова Чака Грассли, который является председателем сенатского комитета по финансам, и демократа от штата Орегон Рона Уайдена, старшего члена комитета. В совместном заявлении они подвергли критике французский цифровой налог как "чрезмерный, протекционистский и дискриминационный". Технологическая отраслевая группа ITI заявила, что она поддерживает ответные тарифы администрации и призвала продолжить переговоры о международных налогах при содействии Организации экономического сотрудничества и развития. Объявление о тарифах, вероятно, усилит трения между Соединенными Штатами и Европой. США уже готовят тарифы на импорт ЕС стоимостью 7,5 миллиардов долларов из-за незаконных субсидий для европейского гиганта по производству самолетов Airbus. Всемирная торговая организация разрешила США в понедельник взимать эти сборы, постановив, что ЕС не выполнил распоряжение положить конец субсидиям. Другим напоминанием, что торговые конфликты Вашингтона выходят далеко за пределы 16-месячного противостояния с Китаем, является то, что г-н Трамп также пообещал в понедельник ввести тарифы на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины. Обе эти южноамериканские страны входят в группу американских союзников, которых президент освободил от тарифов на сталь и алюминий в марте прошлого года. Угроза г-на Трампа изменить это решение является новым примером его непредсказуемого подхода к торговой политике. Президент обвинил Бразилию и Аргентину в манипулировании их валютами, чтобы сделать их экспорт менее дорогим на мировых рынках и получить нечестные торговые преимущества. Но слабые валюты этих стран отражают слабость их экономик. Бразилия борется с двузначной безработицей и экономическим застоем после двух лет глубокого экономического спада, в то время как Аргентина борется с кризисом, характеризуемым неконтролируемой инфляцией, огромными долгами и широко распространенной бедностью.