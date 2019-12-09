CBC News (Канада): канадский профессор получает высокий орден от Путина, а потом беседует с ним о собаках и хоккее

13.11.2019

Фото: kremlin.ru

Визит Джона Дюрранта в Москву состоялся в момент, когда Канада заморозила почти все контакты на высоком государственном уровне.

В последнее время канадские делегации очень редко чествуют в богато украшенных залах московского Кремля. И по этой причине состоявшийся на этой неделе визит Джона Дюрранта (John Durrant) в Кремль особо примечателен.

В День национального единства, который является одним из самых важных праздников в России, преподаватель русской литературы из Мемориального университета Ньюфаундленда стал почетным гостем на приеме в пышном Георгиевском зале, где его усадили за главный стол рядом с президентом Владимиром Путиным.

«Кто мог подумать, что я окажусь здесь? Это важнейший момент», — заявил Дюррант корреспонденту «Си-Би-Си Ньюс» в интервью в Кремле, состоявшемся вскоре после того, как Путин наградил его орденом Дружбы, являющимся одной из самых высоких гражданских наград в России.

«Что я могу сказать? Это честь для меня».

Благодарность за десятилетнюю работу

Дюррант получил эту награду в основном за то, что десять лет проработал почетным консулом России в Сент-Джонсе, занимаясь на этом посту выполнением самых разных задач, начиная с оказания помощи оказавшимся в беде российским морякам и хоккеистам, и кончая сопровождением официальных российских делегаций в поездках по Ньюфаундленду и Лабрадору.

Иностранные государства довольно часто назначают почетными консулами людей, не имеющих дипломатического статуса и живущих в городах, где у этих стран нет посольств. Эти люди прежде всего помогают решать консульские вопросы. По словам Дюрранта, российское правительство попросило его взять на себя эти функции, так как было знакомо с его работой в качестве переводчика и эксперта по русскому языку.

В своей благодарственной речи Дюррант пообещал Путину и другим высокопоставленным деятелям, что будет неустанно трудиться ради «налаживания понимания между нашими народами».

«Она предусматривает выполнение самых разных обязанностей», — сказал Дюррант о своей должности почетного консула. По его словам, за годы работы на этом посту он помогал семьям российских рыбаков, умерших в плавании, а также оказывал содействие экипажам различных российских судов, делавших остановку в Сент-Джонсе.

Владеющий шестью языками Дюррант за годы работы консулом помог организовать поездку в Россию на языковую стажировку сотням студентов Мемориального университета.

По словам профессора, за время длившегося час общения с Путиным они сначала говорили о хоккее, чтобы, так сказать, «разбить лед». А еще они беседовали о собаках.

Путинский любимец

«Узнав, что я из Сент-Джонса, он заговорил о собаках, о лабрадорах. Я думаю, это из-за того, что его любимицей была собака лабрадор по кличке Конни».

Действительно, черный лабрадор Конни все время была рядом с Путиным первые 15 лет его пребывания у штурвала российского государства. Собака часто сопровождала его на международные конференции. Российские государственные СМИ регулярно публиковали фотографии, на которых они вместе, отчасти для того, чтобы показать Путина более мягким и дружелюбным.

Конни умерла в 2015 году.

«Я нахожу президента Путина очень внимательным собеседником», — сказал Дюррант, который в советские времена изучал русский язык в Московском государственном университете им. Ломоносова.

Но кроме этого Дюррант мало что сообщил о своем разговоре с российским президентом, заявив, что это может быть расценено как «нарушение протокола».

Не стал он говорить и том, обсуждались ли политические темы.

Канада и Россия должны быть «близкими соседями»

Дюррант заявил, что твердо верит в необходимость сотрудничества с Россией с целью «укрепления доверия посредством позитивного и эффективного взаимодействия».

«Я твердо уверен, что в силу многочисленных базовых сходств, которых слишком много, чтобы перечислять, Канада и Россия должны быть близкими соседями и верными друзьями», — написал позднее Дюррант в сообщении «Си-Би-Си Ньюс».

Официальная позиция канадского правительства на протяжении многих лет является диаметрально противоположной.

В 2014 году Канада заморозила почти все контакты с Россией на высоком государственном уровне в ответ на аннексию Крыма и разжигание войны на востоке Украины.

Правительства либералов и консерваторов последовательно подвергают санкциям множество российских компаний и частных лиц, связанных с этим конфликтом. Санкции накладываются также в ответ на отравление в прошлом году в Лондоне Сергея и Юлии Скрипалей и на предполагаемую причастность России к уничтожению самолета Малазийских авиалиний МН17, на борту которого было 300 человек.

Россия, со своей стороны, закрыла въезд ряду высокопоставленных канадских должностных лиц, имеющих связи с Украиной, в том числе, министру иностранных дел Канады Христе Фриланд (Chrystia Freeland).

Мощное осуждение

В своем отправленном по электронной почте заявлении официальный представитель Фриланд Адам Остин (Adam Austin) отметил: «Попытки России дестабилизировать основанный на правилах международный порядок и лежащие в его основе многосторонние институты требуют мощного и твердого осуждения, а также конкретных действий со стороны всех государств, верящих в стабильный и процветающий мир».

Дюррант заявил, что не считает эти меры эффективными.

«Если посмотреть на российскую реакцию на эти санкции, она свидетельствует только об одном. Как говорят русские, «ударишь по гвоздю, он только сильнее застрянет».

Однако жесткий подход Канады к отношениям с Кремлем высоко оценивают российские правозащитники, такие как Владимир Кара-Мурза, который 30 октября заявил «Си-Би-Си Ньюс», что западные страны должны постоянно оказывать давление на Россию из-за того, как она обращается с оппонентами правящего режима.

Кара-Мурза утверждает, что в данный момент в России 314 политзаключенных, то есть больше, чем в 1970-е годы при Советском Союзе.

По словам Дюрранта, он согласен с тем, что существуют серьезные «пункты разногласий». Однако профессор старается сосредоточиться на своих обязанностях и помогает русским, находящимся в Канаде.

Есть и другие канадцы, награжденные орденом Дружбы. Среди них бывший премьер-министр страны Жан Кретьен (Jean Chrétien) и бывший генерал-губернатор Адриен Кларксон (Adrienne Clarkson). Кретьен получил свою награду в 2014 году, как раз накануне серьезного ухудшения отношений.

Лучшие времена

Дюррант сказал, что он не отчаивается и учится на позитивном опыте — скажем, на том, как российское учебное парусное судно «Крузенштерн» посещало Канаду, причем последний визит был совершен в 2014-м году в город Сент-Джонс как раз накануне «глубокой заморозки» отношений.

«В конце того вечера русские [члены экипажа] вернулись на корабль, каждый в головном уборе канадского офицера. По пути назад в автобусе они пели свою любимую русскую песню, выражая таким образом любовь к России и чередуя слова „Канада» и „Россия» в этой песне», — вспоминает почетный консул и добавляет: «У России совершенно другой набор хромосом, культурных хромосом, чем у стран Запада. И наша задача в том, чтобы разобраться в этих различиях и найти решение для противоречий».

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