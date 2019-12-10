КТО НА МРОТ НЕ УМРЕТ

Центральная профсоюзная газета «Солидарность»







Как живется на “минималку” в России, Франции, Южной Корее, США и Бразилии

Рисунок: Дмитрий Петров / "Солидарность"

Работающий человек не должен быть нищим, даже получая минимальную зарплату. В России МРОТ лишь с недавнего времени сравнялся с прожиточным минимумом, и то - благодаря многолетним действиям профсоюзов. Тем не менее 775 тысяч россиян до сих пор получают за свою работу оплату ниже МРОТ. А какой уровень жизни можно себе позволить на “минималку” в других странах? “Солидарность” провела сравнительный анализ МРОТ и уровня жизни в пяти государствах, находящихся на разных континентах.

“А”-СПРАВКА

Индекс Кейтца - соотношение МРОТ и средней зарплаты - по рекомендациям Международной организации труда должен составлять 50%, а Европейского союза - 60%. Индекс показывает уровень социального неравенства в доходах граждан и служит гарантом достойной жизни работающего населения.

РОССИЯ

С 1 мая 2018 года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом - этого долгие годы добивалась Федерация независимых профсоюзов России. Прожиточный минимум основан на потребительской корзине и характеризует минимально допустимые границы потребления важнейших материальных благ и услуг (продовольствие, непродовольственные товары и услуги).

МРОТ - 11 280 рублей (177 долларов - здесь и далее - по курсу ЦБ на 25.11.2019), за вычетом налогов - 9813 рублей (154 доллара).

Средняя зарплата (с января по октябрь 2019) - 46 057 рублей (723 доллара), за вычетом налогов - 40 069 рублей (629 долларов).

Индекс Кейтца - 24% Реальная минимальная стоимость жизни (без учета стоимости жилья, платежей по аренде и ипотеке) - 20 598 рублей (323 доллара).

Для поддержания нормального уровня жизни в России необходимо 2,1 МРОТ.

Зарплата ниже МРОТ - у 775 тысяч россиян.

ФНПР выступает за введение такой стоимостной величины, как минимальный потребительский бюджет. Рациональный потребительский бюджет глава ФНПР Михаил Шмаков оценил в 40 тысяч рублей, то есть на уровне средней заработной платы.

ФРАНЦИЯ

SMIC - минимальный уровень зарплаты, который возможно платить работнику от 18 лет. Индексируется ежегодно с учетом покупательной способности и других факторов. Для индексации минимальной ставки оплаты труда за основу берут показатели потребления семей с низкими доходами.

Минимальная зарплата - 1521 евро (1683 доллара), за вычетом налогов - 1231 евро (1361 доллар).

Средняя зарплата - 2957 евро (3271 доллар), за вычетом налогов - 2225 евро (2461 доллар).

Индекс Кейтца - 55% Реальная минимальная стоимость жизни (без учета стоимости жилья, платежей по аренде и ипотеке) - 657 евро (726 долларов).

Для поддержания нормального уровня жизни необходимо 0,5 минимальной зарплаты. Минимальная зарплата - у 1,7 млн человек (около 4% трудоспособного населения).

Под давлением протестного движения “Желтые жилеты” и профсоюзов президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года на 100 евро.

США

Минимальный размер оплаты труда в США задается законодательством на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Минимальные выплаты не должны опускаться ниже 7,25 доллара в час при 40-часовой рабочей неделе. В 29 штатах МРОТ установлен выше. Как правило, прожиточный минимум устанавливается в зависимости от минимальной зарплаты.

Минимальная зарплата - 1160 долларов, за вычетом налогов - 956 долларов.

Средняя зарплата - 3620 долларов, за вычетом налогов - 2981 доллар.

Индекс Кейтца - 32%

Реальная минимальная стоимость жизни (без учета стоимости жилья, платежей по аренде и ипотеке) - 696 долларов.

Для поддержания нормального уровня жизни необходимо 0,7 минимальной зарплаты.

Минимальная зарплата и даже ниже - у 1,8 млн работников (2,3% американцев, получающих почасовую зарплату).

С 2015 года профсоюзы США добиваются поднятия минимальной зарплаты вдвое. В 2019 году палата представителей США приняла законопроект о повышении минимальной заработной платы до 15 долларов в час. Реализовать его планируется к октябрю 2025 года.

БРАЗИЛИЯ

Ежегодное увеличение минимальной оплаты труда зависит от уровня инфляции и темпов роста экономики (ВВП). Ставки минимальной оплаты труда распространяются на всех работников Бразилии, занятых 44-часовую рабочую неделю. Ставка подоходного налога в Бразилии варьируется от 0 до 27,5%. Не подлежит налогообложению доход меньше 1904 реалов в месяц (454 доллара США).

Минимальная зарплата - 998 реалов (238 долларов), налогом не облагается.

Средняя зарплата - 2286 реалов (545 долларов), за вычетом налогов - 1944 реала (464 доллара).

Индекс Кейтца - 51%

Реальная минимальная стоимость жизни (без учета стоимости жилья, платежей по аренде и ипотеке) - 1390 реалов (332 доллара).

Для поддержания нормального уровня жизни необходимо 1,4 минимальной зарплаты.

Зарплата ниже минимальной - у почти 50% трудящихся бразильцев.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Минимальная зарплата определяется Комиссией по минимальной заработной плате при Министерстве труда.

Почасовой минимум оплаты труда в Южной Корее - 7530 вон (6,73 доллара) в час.

Минимальная зарплата - 2 271 200 вон (1931 доллар), за вычетом налогов - 1406 долларов.

Средняя зарплата - 3 737 254 воны (3322 доллара), за вычетом налогов - 2458 долларов.

Индекс Кейтца - 57%

Реальная минимальная стоимость жизни (без учета стоимости жилья, платежей по аренде и ипотеке) - 582 доллара.

Для поддержания нормального уровня жизни необходимо 0,4 минимальной зарплаты. Минимальная зарплата - у 12% работников.

Профсоюзы требуют повысить минимальную оплату труда до 9,64 центов в час. Это на 43,3% выше нынешнего показателя.

ВЫВОДЫ

Россия практически по всем показателям занимает последние места среди пяти сравниваемых стран, причем как по абсолютным, так и по относительным к уровню жизни показателям МРОТ. В РФ самый низкий и индекс Кейтца, отражающий уровень социального неравенства в доходах граждан. И если во Франции и Южной Корее этот индекс высокий за счет высоких как и средних, так и минимальных зарплат, то в Бразилии индекс 51% из-за того, что средние зарплаты ненамного выше минимальных. В России же показатель 25% означает, что МРОТ очень сильно отстает от средних зарплат, а чтобы прожить одному человеку месяц на “минималку”, нужно работать за двоих.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Соколов, секретарь ФНПР, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР: - Ключевая проблема нашей экономики - недооценка стоимости труда, что проявляется в низком уровне его оплаты и в низких гарантиях по заработной плате. Это и подтверждают цифры, приведенные в статье. Очень часто правительство и работодатели в качестве обоснования низких гарантий по заработной плате говорят, что у нас низкая производительность труда. Если сравнить эти данные, например, с США, то мы уступаем по производительности труда в 2,2 раза, при этом гарантии по минимальной заработной плате у нас более чем в 6 раз ниже. Еще более парадоксальная ситуация, если сравнивать с Бразилией, где производительность труда составляет 56% от российской. При этом минимальная заработная плата в Бразилии в 1,8 раза выше, чем в России. Поэтому ключевой задачей для профсоюзов является увеличение гарантий по оплате труда, прежде всего по минимальной заработной плате.

Первый шаг сделан - приравняли МРОТ к прожиточному минимуму. Следующий шаг - это обеспечение справедливой минимальной заработной платы через привязку МРОТ к минимальному потребительскому бюджету. Без установления справедливой цены на труд невозможно решить экономические проблемы: обеспечить высокую покупательную способность населения, обеспечить высокие темпы роста экономики и самое главное - обеспечить заинтересованность бизнеса в повышении производительности труда.

Автор материала: Елена Мелик-Шахназарова





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