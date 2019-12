архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.12.19 03:32 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CNN”,

"Russian mercenaries fight shadowy battle in gas-rich Mozambique" Глобальная сеть - 29 ноября 2019 г. Теневая война российских наёмников в богатом газом Мозамбике By Tim Lister and Sebastian Shukla, CNN November 29, 2019 На этой фотографии, широко распространившейся в социальных сетях и верифицированной источником CNN, показан, по всей видимости, российский транспортный самолет "Ан-124", доставивший в сентябре военную технику в Накалу на восточном побережье Мозамбика. (CNN) Развернутые в Мозамбике российские наемники со связями в Кремле, понесли потери в их борьбе против исламистских боевиков, сообщили CNN многочисленные источники. В качестве ещё одного примера растущего проникновения России в Африку можно привести то, что десятки частных военных контрактников помогают армии Мозамбика, которая борется с повстанцами в самой северной провинции страны. Похоже, что [российские] наемники в этой богатой природными ресурсами южноафриканской стране связаны с Евгением Пригожиным , петербургским олигархом, настолько близким к Кремлю, что его даже называют «шеф-поваром» президента Владимира Путина. Считается, что Пригожин, чья сфера влияния в регионе простирается от Судана, Ливии до Центральноафриканской Республики, является финансистом группы Вагнера, сотни боевиков которой также дислоцированы в Сирии. Ранее, министерство финансов США санкционировало его компании за их действия в Сирии и его финансирование Агентства интернет-исследований, которое отвечало за попытки России вмешаться в выборы 2016 года в США. Пригожин обычно отрицает какую-либо свою связь с “группой Вагнера”. Video Познакомьтесь с "Олегом", бывшим наемником “Вагнера” Быстро распространяющийся мятеж в Мозамбике угрожает обесценить крупные, оцениваемые в миллиарды долларов, иностранные инвестиции, в запасы природного газа страны Многочисленные источники сообщили CNN, что российская интервенция началась плохо. По словам источников, два контрактника, в возрасте 28 и 31 года, были убиты во время столкновений с повстанцами. Есть также неподтвержденные сообщения о других жертвах. Евгений Шабаев, который выступает в качестве неофициального представителя боевиков Вагнера, сказал CNN, что тела двух мужчин уже были возвращены из Мозамбика в их родной регион Владимир, к востоку от Москвы. Роль, которую играют наемники в стране - консультирование или участие в боевых действиях - до сих пор неясна. CNN получил фотографии, показывающие российских бойцов и технику в портовом городе Пемба. Мозамбикские источники сообщили CNN, что наемники также базируются дальше на север, в прибрежном городе Моцимбоа-да-Прая, и они участвовали в нескольких операциях вдоль северной границы с Танзанией, где усиливаются массовые выступления исламистов. Источники в стране также сообщили CNN, что русские плохо экипированы для ведения боя в густом кустарнике и что отношения между наемниками и армией Мозамбика напряженные. Один из мозамбикских солдат сказал продюсеру, работающему с CNN, что русские «ничего не делают в плане уменьшения воздействия атак [исламистов] » и что мозамбикские войска отказываются принимать участие в некоторых [совместных] операциях. Дмитрий Песков, официальный представитель президента России Владимира Путина, заявил журналистам в начале октября, что «что касается Мозамбика, то там нет российских солдат». Развертывание российских наемников в сентябре последовало за визитом президента Филипе Ньюси в Москву месяцем ранее, первым визитом главы Мозамбика [в Россию] за последние два десятилетия. В ходе визита президенты Путин и Ньюси подписали соглашения по минеральным ресурсам, энергетике, обороне и безопасности. Президент России Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси встретились в Кремле в августе. По словам очевидца, вскоре после поездки [президента Ньюси в Москву], в Мозамбик прибыло 160 наёмников. Они прилетели 13 сентября на гигантском российском самолете Ан-124. Двенадцать дней спустя в аэропорту Накала приземлился второй самолет Ан-124 с различной военной техникой, включая ударный вертолет Ми-17 На этой фотографии, широко распространившейся в социальных сетях и верифицированной источником CNN, показана разгрузка техники из "Ан-124" в Накале в сентябре. По крайней мере, один из Ан-124, которые летали в Мозамбик, принадлежал 224-му летному отряду ВВС России. Министерство обороны России ранее подписало контракт (подробности которого известны CNN), с компанией Пригожина на использование транспортного самолета аналогичного подразделения ВВС, 223-го летного отряда. В период с августа 2018 года по февраль 2019 года два самолета 223-го ЛО совершили по меньшей мере девять рейсов в Хартум, поскольку Россия в то время осуществляла в конечном итоге неудавшийся план по сохранению у власти свергнутого тогда президента Судана Омара аль-Башира. Россия видит большие возможности в Африке, поскольку военное присутствие США там сокращается, а безденежные правительства обращаются за помощью в сфере безопасности. Москва подписала более 20 оборонных соглашений с правительствами африканских стран, а в прошлом месяце Путин пригласил 43 глав государств и правительств стран Африки на саммит в черноморском курорте Сочи. Взамен Кремль получает стратегическое влияние и преференциальный доступ к огромным природным богатствам континента, от газа до золота. На этой фотографии, широко распространившейся в социальных сетях и верифицированной источником CNN, показан транспортный вертолет Ми-17 - входивший в партию военной техники доставленную в Накале в сентябре. Расследование CNN в Центральноафриканской Республике в начале этого года показало, что одной из компаний Пригожина, Lobaye Invest, было предоставлено несколько концессий на добычу алмазов и золота. В настоящее время имеется множество доказательств, если не публичное подтверждение того, что Мозамбик стал последним африканским полем действий для Пригожина. И, как и везде в Африке, компании, связанные с Пригожиным, проводят хорошо замаскированные кампании в социальных сетях Мозамбика. Закрытие социальных сетей В прошлом месяце Facebook закрыл несколько аккаунтов, которые активно работали в восьми африканских странах. В его заявлении говорится: «Хотя люди, стоящие за этими аккаунтами, пытались скрыть свои личности и координацию своих действий, наше расследование показало связь этой компании с организациями, связанными с российским финансистом Евгением Пригожиным». В Мозамбике один из аккаунтов назывался Onda da Frelimo, и он был создан для поддержки президента Ньюси в преддверии его победы на выборах в Мозамбике в прошлом месяце. На этом аккаунте пропагандировались результаты «опроса» (публикация которых в Мозамбике запрещена во время предвыборной агитации), якобы проведенного другой организацией, связанной с Пригожиным, - Международным антикризисным центром - который предсказал радикальную победу Ньюси. Евгений Пригожин настолько близок к Кремлю, что его называют «шеф-поваром» президента Владимира Путина. По данным Стэнфордской интернет-обсерватории, которая изучала активность российских социальных сетей в Африке, Onda da Frelimo был одним из четырех аккаунтов Facebook, созданных в один и тот же день - 23 сентября. Три других критиковали оппозиционного кандидата в президенты. Кроме того, по данным Досье-Центра, исследовательской группы в Лондоне, возглавляемой изгнанным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским, в Мозамбике активно действует группа AFRIC, которая связана с Пригожиным. AFRIC возглавляет мозамбикец Хосе Матемулане, который несколько лет жил в Санкт-Петербурге. Он отрицает какую-либо связь с Пригожиным. В прошлом месяце Матемулане сообщил New York Times, что AFRIC была запущена в прошлом году при поддержке петербургского бизнесмена, которого он отказался назвать. AFRIC, которая сама называет себя неправительственной организацией (НПО), проводит различные мероприятия, включая мониторинг выборов; она получает пожертвования только в криптовалюте и принимала участие в предвыборном опросе. Страница АФРИК на Facebook была приостановлена ​​в конце октября. Facebook сказал, что AFRIC был связан с Пригожиным и пытался вмешаться во внутреннюю политику африканских стран. Растущая угроза Огромные неразработанные ресурсы Мозамбика, особенно природный газ и драгоценные металлы и камни, такие как золото, алмазы и рубины, сделали его привлекательной целью для внешних инвестиций. Российский энергетический гигант "Роснефть" конкурирует с другими международными компаниями за долю того, что может стать одним из крупнейших в мире источников СПГ. В августе компания подписала соглашение с государственной энергетической компанией Мозамбика о помощи в разработке газовых месторождений в регионе. Кроме того, российский алмазный гигант АЛРОСА проводит геологические исследования в Мозамбике. Но умиротворение северного Мозамбика может оказаться за пределами возможностей нескольких десятков российских наемников и плохо обученной и экипированной мозамбикской армии, которая в значительной степени опирается на артиллерию. Повстанцы уже угрожают строительству энергетической инфраструктуры недалеко от границы с Танзанией. В последние месяцы было совершено как минимум два нападения на транспортные средства, перевозящие нефтяников. Действия мятежников интенсифицировались в последние два года, когда сотни молодых мусульман присоединились к радикальной группировке Ahlu Sunna wa Jama. Специалисты по борьбе с терроризмом обеспокоены тем, что в мятеже в северной части Мозамбика может принять участие ИГИЛ. В период с июня ИГИЛ уже заявляло о нескольких нападениях, но CNN не смог верифицировать эти заявления. В прошлом месяце интернет-журнал ИГИЛ «Наба» утверждал, что «несколько солдат мозамбикской и российской армий предприняли совместную атаку на позиции моджахедов в Кабо-Дельгадо, где моджахеды вступили с ними в боевое столкновение с применением различных видов оружия». Видео: Отслеживая теневую армию Путина В начале ноября ИГИЛ заявило, что силы его "Центральноафриканской провинции" уничтожили восемь мозамбикских солдат. За этим последовали сообщения о столкновении на границе с Танзанией, вблизи международной инфраструктуры, создаваемой для экспорта СПГ. Насколько действительно ИГИЛ действительно связано с повстанцами, пока неясно. Эмилия Коломбо, старший сотрудник Африканской программы в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, скептически относится к связям между местными боевиками и ИГИЛ. "Этот конфликт все еще кажется очень локальным по своей природе, проистекающий из спора между радикализированной молодежью и их религиозными старейшинами по поводу того, что является истинным исламом", сказала она CNN. «Они создали свои собственные мечети и школы, что побудило авторитетных религиозных лидеров призвать правительство принять меры против этих выскочек», - сказал Коломбо. В то время как авторитетные религиозные лидеры извлекают выгоду из щедрости правительства, местная молодежь - нет. Конкурировать с Пригожиным Русские не без конкуренции предложили Мозамбику помощь в области безопасности. Источники в бизнесе военных подрядчиков сообщили CNN, что по крайней мере три фирмы сделали заявку на участие в борьбе с повстанцами. Одной из них была малоизвестная южноафриканская компания под названием Umbra Aviation, которая, в том что назвала «предложение об эффективном поражении/уничтожении компонентов враждебных/противоборствующих сторон» рекомендовала использовать штурмовики и вертолеты, а также бронемашины, . Заявка Umbra Aviation, полученная CNN, заключается словами: «Нам нужно будет обеспечить, чтобы операция проводилась как можно более скрытно, при этом все успехи и признание должны будут отнесены на счет мозамбикских военных». Другой компанией, которая подала заявку, была компания OAM, которой управляет Джон Гартнер. Гартнер сказал CNN, что в его плане подчеркивалась «необходимость долгосрочного взаимодействия с армией Мозамбика посредством обучения и консультативной помощи», после чего советники должны были присоединиться к местным военным. Гартнер говорит, что сделка с русскими не стала неожиданностью. «Русские получают еще одну опору в Африке, на восточном побережье, в то время как правительство Мозамбика получает военную поддержку за минимальную стоимость - хотя могут быть более долгосрочные политические издержки, основанные на плохой славе, связанной с Вагнером». Российский контингент, находящийся сейчас в Мозамбике, может оказаться втянутым в длительную борьбу. Коломбо говорит, что повстанческое движение становится все более мощным и что «реакция служб безопасности на повстанцев меняется, по-видимому, от полного бездействия к чрезмерному реагированию вплоть до нарушения прав человека». Президент Ньюси ранее в этом году назвал повстанцев «безликими злодеями», которые «сеют террор, грабят и убивают беззащитное население». Коломбо сказал CNN, что силы безопасности Мозамбика не обучены контр-террористическим операциям, им не хватает дисциплины, оборудования и военной разведки для борьбы с повстанцами. Но без более всеобъемлющего подхода к решению экономических и социальных проблем в северном Мозамбике - она считает, что мятеж станет укоренившейся и долгосрочной проблемой безопасности. Гартнер видит риск подобного развития событий. «Несмотря на то, что на данном этапе это не стратегическая угроза, мятеж имеет тенденцию к усилению, поскольку центральное правительство принимает жесткие меры, развертывает плохо подготовленные войска, солдаты которых набраны не из общин, где они развернуты, создавая тем самым репрессивную обстановку». Тем не менее, он считает, что русские тоже в этом регионе надолго. «Сообщения о том, что они недавно были выведены из непосредственного района операций, вероятно, точны, но это не означает, что Вагнер откажется от своей миссии», - сказал он CNN. «Они перегруппируются и переоценят свои тактики и стратегии перед повторным развертыванием. Отказ [от действий здесь] - это действительно не вариант». статью прочитали: 73 человек Комментарии