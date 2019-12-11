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дата публикации 11.12.19 05:06
скаут: Игорь Львович;
   
 

Поклонской в Индии вручили награду «за защиту прав крымчан»

10 декабря 2019,

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

В Индии экс-прокурору Крыма, депутату Госдумы России Наталье Поклонской вручили награду «за защиту прав крымчан». Это произошло на форуме БРИКС (участвуют Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – КР), посвященном Международному дню прав человека.

«Такая награда была вручена мне за защиту прав крымчан, отстаивание свободы и права на выбор и безопасную жизнь», – написала Поклонская в Facebook.

https://www.facebook.com/PoklonskayaNV/posts/744489772691506

Наталья Поклонская

Yesterday at 8:40 AM · 

В рамках конференции БРИКС, посвящённой 72-му Международному дню прав человека, прошло вручение почётных наград организации.

Такая награда была вручена мне за защиту прав крымчан, отстаивание свободы и права на выбор и безопасную жизнь.

Получить данную награду из рук президента форума БРИКС Пурнимы Ананд и министра социальной справедливости и полномочий Индии Рамдаса Атхавале не только почётно, но и очень ответственно. Считаю это очередным шагом на пути к признанию результатов Крымского референдума как средства волеизъявления граждан.

В наше время очень важно внимание международных организаций к проблеме прав человека и ведение диалога с обществом.

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Она отметила, что награду вручали президент форума БРИКС Пурнима Ананд и министр социальной справедливости и полномочий Индии Рамдас Атхавале.

До аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на аннексированном полуострове.

После участия в российских выборах Поклонская стала депутатом Госдумы. В сентябре этого года ее назначили заместителем главы российского комитета Госдумы по международным делам.

На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран, в частности Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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