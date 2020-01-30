Стоит ли делать логотип самому – все плюсы и минусы

Благодаря нашему новому сервису для создания логотипа , теперь довольно просто стало разработать идеальный лого для вашего бизнеса без помощи дизайнера.





Да и вообще, это не только просто, а еще и быстро, по разумной цене, и интересно.





Но многие так называемые эксперты скажут, что создавать логотип самому это глупо, и вам следует нанять профессионального дизайнера логотипов (за несколько тысяч или даже десятков тысяч рублей).





И вот в чем дело: они могут быть правы.





Сделать логотип самому - отличный вариант, просто не для всех.





Итак, вот несколько вещей, о которых стоит подумать, когда вы решаете, является ли разработка логотипа самому хорошей идеей:





1. Каков ваш бюджет на дизайн логотипа?













Если у вас есть много денег на разработку логотипа, то непременно наймите профессионального дизайнера логотипов.





Хороший дизайнер логотипов поможет вам выбрать цвета и формы, которые представляют ваш бизнес и бренд.





И это может быть очень хорошим вложением.





Вы подходите под данный критерий?





Если это так, то создавать логотип самому, вероятно, не является правильным выбором, просто наймите дизайнера.





К сожалению, большинство людей, начинающих новый бизнес, не имеют кучу денег.





Фактически, когда мы разговаривали с сотнями предпринимателей и других представителей малого бизнеса, мы обнаружили, что у большинства из них на весь их маркетинг на весь год было выделено менее 30000 рублей.





Тратить весь маркетинговый бюджет (или около того) на логотип не очень хорошая идея, особенно когда вам еще будет нужен веб-сайт, визитные карточки и другие материалы, чтобы начать работу.





Если вы только начинаете, хотите доказать, что ваш бизнес работает, прежде чем делать большие маркетинговые инвестиции или просто хотите сэкономить на рекламе, тогда разработать логотип самому - это хороший выбор.





2. Нужен ли вам подробный брендбук с описанием всех принципов дизайна вашего бренда, которым будут пользоваться дизайнеры в будущем при разработке новых маркетинговых материалов?





Когда вы пользуетесь сервисом, который позволяет сделать логотип самому, таким как Логотип.Онлайн, вы не получите брендбука с описанием всех стилей и прочего.





Но правда в том, что малому и среднему бизнесу он и не нужен.





Брендбук обычно очень дорогой.





На самом деле, когда вы читаете новостной репортаж о компании, которая платит 40 000 долларов за логотип своей компании, правда в том, что логотип - это лишь маленькая часть того, что они покупают - большая часть денег идет на разработку стандартов бренда, принципов использования дизайна и прочего.





Если вам необходимы такие ресурсы, то создать логотип самому не подходит для вас.





Большинство владельцев крупного бизнеса разрабатывают такие ресурсы намного позже, чем создают свой бизнес и даже позже, чем он начинает расти и преуспевать (когда у них уже есть деньги, чтобы заплатить за это).





Для всех остальных имеет смысл посмотреть, что вы можете сделать самостоятельно.





3. Ваш бизнес ориентирован на дизайн или искусство?





Ваши клиенты дизайнеры? Фотографы? Художники?





Эти клиенты, как правило, уделяют много внимания тому, как вы представляете свой товарный вид (то есть ваш логотип, цвета и дизайн вашего маркетинга, ваш дизайн интерьера и т. д.).





Наш сервис, безусловно позволяет сгенерировать великолепный логотип самому, который оценят даже люди, профессионально занимающиеся и разбирающиеся в искусстве, но вам придется создавать его самостоятельно.





Если же вы предпочитаете сосредоточиться на своем бизнесе, вы можете потратить больше денег и привлечь дизайнера логотипов для разработки внешнего вида вашего бренда.





Если же пока вы хотите сэкономить деньги, проконтролировать весь процесс и воплотить логотип самому - это отличный вариант.





4. Вы пытались сделать логотип самому?





Внимание: впереди спойлеры!!!





Если вы еще не пробовали наш инструмент для создания логотипа самому, почему бы не попробовать, прежде чем принять решение.





Ведь это бесплатно, вы платите, только если полностью останетесь довольны результатом (вы даже можете сохранить неограниченное количество дизайнов логотипов в Избранном).





Проведя небольшой поиск, вы найдете десятки уникальных иконок и сможете поиграть с сотнями шрифтов и тысячами цветов, чтобы создать дизайн логотипа, подходящий именно для вашей компании.





Если вам понравится то, что вы создаете, купить файлы легко (и очень недорого всего за от 499 рублей).





А если результат вам не нравятся, просто удалите файл и начните снова.





Это абсолютно бесплатно.





Немного потренировавшись, вы поймете, что создание отличного логотипа самому, доступно каждому.





Вы этого достойны! =)