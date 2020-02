Командующий Space Force заявил, что российские спутники-матрешки преследуют американский спутник-шпион который стоит несколько миллиардов долларов

Автор: Александра Бугаева

По словам командующего Космическими силами (Space Force), новейшей военной службы США, российские спутники демонстрируют «необычное и тревожное поведение»

Как пишет www.usa.one - странный российский космический корабль следит за американским спутником-шпионом.

Пара российских спутников (Космос 2542 и Космос 2543) преследует многомиллиардный американский спутник (KH-11 / США245), находящийся в сотнях миль от поверхности Земли. Об этом заявил главный военный командир США, подчеркивая растущую угрозу доминированию Америки в космической разведке и потенциально дорогостоящую конкуренцию в этой отрасли между Вашингтоном и Москвой.

«В ноябре прошлого года российское правительство запустило спутник, который впоследствии выпустил второй спутник», - заявил в понедельник командующий Space Force генерал Джон Реймонд.

Военные аналитики США впервые заметили нечто странное после того, как 26 ноября Россия вывела свой космический корабль на орбиту с космодрома Плесецк на борту ракеты «Союз». Российский спутник находился на орбите менее двух недель, когда, как ни странно, он разделился на две части. Второй, поменьше размером, спутник каким-то образом «родился» от первого.

«То, как я это представляю, похоже на русские матрешки, - говорит Раймонд. - Второй спутник вышел из первого спутника».

«Эти спутники активно маневрировали возле правительственного спутника США. Они ведут себя также, как и другие спутники, которые Россия запустила в 2017 году и которые российское правительство охарактеризовало как "спутники-инспекторы"».

Об этом заявлении сообщает TIME.

Генерал Джон «Джей» Рэймонд говорит, что российский космический корабль начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре, время от времени пролетая в пределах 100 миль от него.

Рэймонд заявил, что правительство США по дипломатическим каналам выразило Москве свою озабоченность этим вопросом.

Комментарии Рэймонда являются первым существенным заявлением американских космических сил. США обеспокоены тем, что делают противники в космосе. Это является главной причиной, по которой США впервые с 1947 года открыли новую военную отрасль. Администрация Трампа запросила 15 миллиардов долларов на Space Force и другие космические проекты в понедельник в рамках своего бюджета Пентагона. О том, что российский спутник, о котором идет речь в заявлении Рэймонда, выпустил второй спутник, 6 декабря сообщило государственное информационное агентство ТАСС.

«Цель эксперимента - продолжить работу по оценке технического состояния отечественных спутников», - говорится в заявлении российского министерства обороны.

В понедельник Рэймонд заявил, что недавние действия России ставят ее в число стран, которые «превратили космос в область военных действий».

«Подобные действия в любой другой области будут интерпретироваться как потенциально опасные, - сказал Рэймонд. - Это необычное и тревожное поведение, которое может создать опасную ситуацию в космосе. Соединенные Штаты считают, что подобные маневры спутников не отражают поведение ответственной космической державы».

Раймонд также отметил, что российские спутники «продемонстрировали характеристики оружия, когда один из них выпустил высокоскоростной снаряд в космос» после развертывания в 2017 году. Соединенные Штаты поднимали этот вопрос на Конференции Организации Объединенных Наций по разоружению.

Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению, рассказала участникам конференции, что «поведение на орбите российского спутника в 2017 году не имело ничего общего с чем-либо, что можно было наблюдать ранее в плане проверок на орбите или проведения космической ситуационной разведки российскими спутниками».

«То, что Россия говорит нам дипломатически и публично, может быть противоположным тому, что она собирается делать с этим спутником», - сказала она.

Данный инцидент является первым случаем, когда американские военные публично определили прямую угрозу противника конкретному американскому спутнику. Учитывая наземные противостояния России США и их союзникам (в том числе между солдатами, истребителями и военными кораблями), наблюдатели выражают обеспокоенность тем, что космос может стать новой ареной для непреднамеренной эскалации военных действий между давними противниками.

Космические силы, для которых Белый дом запрашивает 15 миллиардов долларов в бюджетном предложении, представляют собой стратегический переход от пассивно работающих и наблюдающих спутников к их активной защите.

Доктрина космической войны все еще находится в стадии разработки, но Рэймонд говорит о необходимости мобилизовать Космическое командование против предполагаемых угроз, потому что другие страны, особенно Россия и Китай, становятся все более изощренными в создании арсеналов лазеров и противоспутникового оружия, чтобы сделать США глухими, немыми и слепыми в космосе.

