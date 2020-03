архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.03.20 03:23 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Силён зараза! Ничто его не берёт! Канада Cocaine and drinking bleach don’t kill the coronavirus. How we are fighting the misinformation campaigns Кокаин и питьё отбеливателя не убивают коронавирус. Как мы боремся с распространением дезинформации На фоне того, что распространение коронавируса вызывает у канадцев всё большую тревогу, становится актуальной и другая проблема. NEWS Mar 11, 2020 by Alex Boutilier and Kate Allen Toronto Star Несмотря на усилия соцсетей, направленные на то, чтобы остановить распространение ложной информации о коронавирусе, она, тем не менее, продолжает распространяться по всему миру. В то время как представители США и Великобритании предупреждают о дезинформации, правительство Канады сосредоточено на распространении точных сведений о кризисе COVID-19. ALEX WELSH,NYT OTTAWA—Кокаин и питьё отбеливателя не спасают от коронавируса, и канадские правительства [федеральное и провинциальные] пытаются обеспечить, чтобы эти и другие информационные вбросы не получили широкого распространения в социальных сетях. Агентство общественного здравоохранения Канады (Public Health Agency of Canada - PHAC) и министерство здравоохранения Онтарио начали рекламные кампании в социальных сетях, направленные на «нейтрализацию» дезинформации и пропаганду фактов в противовес различным теориям заговора и мистификациям, распространяющимся на таких платформах, как Twitter и Facebook. Кампании направлены на разоблачение рекламы «чудодейственных» методов и средств, включающих все - от кокаина до питья отбеливателя, которые распространяются в социальных сетях. Хотя трудно количественно оценить масштабы и последствия этих кампаний дезинформации, есть мало сомнений в том, что канадцы подвергаются им. Цифры, предоставленные Toronto Star, показывают, что PHAC уже потратило 200 000 долларов на свою рекламную кампанию, в то время как министерство здравоохранения Онтарио потратило 3800 долларов. Оба агентства, по словам представителя Министерства здравоохранения, пытаются предоставлять пользователям социальных сетей достоверную, актуальную информацию о вирусе и его симптомах и, таким образом, «нейтрализовать» дезинформацию, «(Усилия включают в себя) постоянный мониторинг общественной среды и предоставление общественности точной, своевременной и авторитетной информации с помощью различных средств, в том числе на сайте Canada.ca/coronavirus , и регулярных пресс-конференций с министрами и должностными лицами служб здравоохранения Канады», - заявил представитель PHAC во вторник. Но есть опасения, что дезинформационная кампания вокруг эпидемии COVID-19 набирает обороты, что затрудняет усилия правительств. На прошлой неделе один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента США заявил, что за «роем» фальшивых аккаунтов в социальных сетях, которые «вовлечены в мировой кризис здравоохранения», стоит Россия. «Мы увидели всю экосистему дезинформации России в действии, российские государственные прокси-сайты, российские государственные СМИ, а также множество онлайн-фальшивых персон, выдвигающих ложные теории», - сказала Леа Габриель в четверг в комитете по иностранным делам Сената США. Кремль отверг эти обвинения. В понедельник правительство Великобритании объявило, что создаст контрразведывательную группу для борьбы с распространением дезинформации, связанной с коронавирусом. По словам The Guardian, межведомственная группа будет отвечать за выявление ложной информации и определение «масштабов, воздействия и необходимости активного противодействия». Хотя большая часть усилий Канады, по-видимому, сосредоточена на распространении точной информации, агентство электронной разведки страны подтвердило во вторник вечером, что оно "вносит свой вклад в ответную реакцию Канады на эпидемию вируса COVID-19". Управление безопасности связи предостерегло канадцев от тех, кто может использовать кризис здравоохранения как возможность воспользоваться уязвимостями. «Кибер-акторы используют социальную инженерию и актуальные темы, включая COVID-19, чтобы максимизировать свои усилия и заманить свои цели, своих потенциальных жертв на то чтобы кликнуть на вредоносную ссылку», - говорится в заявлении агентства. Первая смерть от коронавируса в Канаде была зарегистрирована в понедельник; пожилой мужчина умер в клинике для хронических больных в Британской Колумбии. По состоянию на вечер вторника Канада подтвердила 79 случаев коронавируса по всей стране - в основном в Онтарио (36) и Британской Колумбии (39). В ответ на дезинформацию, распространяющуюся на их платформах, и Facebook, и Twitter выкладывают ссылки на правительственные агентства здравоохранения, когда пользователи ищут «коронавирус».

Тайвань Hindu group hosts cow urine drinking party to ward off coronavirus Индуистская группа устроила званый вечер с питьём коровьей мочи, чтобы защититься от коронавируса By Deutsche Welle 2020/03/15 В субботу, в Нью-Дели руководитель группы «Akhil Bharat Hindu Mahasabha» (Всеиндийский индуистский союз) организовал мероприятие по питью коровьей мочи, надеясь, что эта практика предотвратит распространение коронавируса. Многие индусы считают корову священной. Некоторые лидеры индуистской националистической партии премьер-министра Нарендры Моди пропагандируют коровью мочу или коровий навоз за их «лечебные» свойства. «Мы пьём коровью мочу в течение 21 года, мы также принимаем ванну с коровьим навозом. Мы никогда не чувствовали необходимости употреблять английские лекарства», - сказал Ом Пракаш, один из участников вечеринки. Суман Харприя, член законодательного собрания северо-восточного штата Ассам, заявил своим коллегам на заседании 2 марта, что коровья моча и коровий навоз могут быть использованы для лечения COVID-19. Эксперты неоднократно предупреждали, что коровья моча и навоз, а также некоторые традиционные лекарства не излечивают болезни, такие как рак или COVID-19, также известный как коронавирус. «Нет никаких научных доказательств того, что какое-либо из этих традиционных лекарств может способствовать предотвращению заболевания коронавирусом», - сказал германскому информационному агентству Deutsche Presse-Agentur немецкий вирусолог и исследователь народной медицины Debprasad Chattopadhyay. «Коровий навоз и моча - это отходы, нет тестов, которые подтверждают или доказывают, что они полезны для нас», - сказал он. В настоящее время COVID-19 не имеет известного научного лечения, и правительства во всем мире пытаются сдержать быстрое распространение пандемии, в результате которой на сегодняшний день погибли более 5000 человек. Расистская пропаганда Глава Всеиндийского индуистского союза Чакрапани Махарадж позировал для фотографий во время субботней вечеринки, - он положил ложку, полную коровьей мочи, возле карикатуры на коронавирус. Политическая партия Махараджа была создана для защиты прав индусской общины Индии и защиты индуистской религии. Фотографии с этого мероприятия были распространены в интернете по всей Индии. На одной фотографии изображен участник вечеринки, наливающий мочу в чашку рядом с плакатом, на котором изображен коронавирус в виде сердитого огнедышащего полу-человека - полу-чудовища, преследующего китайцев, которые изображены едящими мясо различных животных и слова «Save us corona!» «Коровий навоз или йога» Распространение коронавируса в Индии вызвало многочисленные спорные заявления о пользе для здоровья различных лечебных средств, особенно традиционных лекарств, таких как растительные и минеральные экстракты и йога. Одним из примеров является вера в то, что нанесение двух капель кунжутного масла в ноздри каждый день может предотвратить коронавирус. Баба Рамдев, один из самых известных мастеров йоги в Индии, сказал 22 февраля, что «если вы практикуете йогу, ваш иммунитет повышается, что может помочь спасти человека в случае заражения этим вирусом. Если иммунитет низкий, его невозможно спасти «. 29 января федеральное правительство Аюша, курирующее системы народной медицины страны, выпустило консультативное заключение о средствах аюрведы и методах унани (альтернативных лекарствах) и гомеопатии. «Делать случайные заявления о лечении или профилактике коронавируса с помощью коровьего навоза или йоги безответственно, будь то от правительства или кого-либо еще», - сказал Анант Бхан, исследователь в области биоэтики и глобального здравоохранения.



Турция Iran: 73 people died after consuming toxic alcohol Иран: 73 человека погибли после употребления токсичного алкоголя По Ирану распространяются слухи, что алкоголь уничтожает коронавирус Ahmet Dursun | 12.03.2020 ANKARA Как было сообщено в четверг, за неделю, в Иране, от употребления токсичного алкоголя, погибло, в общей сложности, 73 человека. Официальное информационное агентство IRNA приводит слова представителя Университета медицинских наук Ахваза Али Эхсанпура о том, что с 6 марта, в провинции Хузестан, в результате отравления алкоголем в больницы попали более 500 человек. По меньшей мере 46 человек погибли в Хузестане, 15 в Альборзе и 12 в Мазандаране. Эхсанпур объяснил рост смертности от токсичного алкоголя слухами о том, что при употреблении алкоголя коронавирус гибнет. Продажа и потребление алкогольных напитков запрещены среди мусульманских граждан в Иране. Согласно иранскому законодательству, те, кто производит, покупают или продают алкогольные напитки, могут быть приговорены к тюремному заключению и наказанию плетьми. В среду иранские власти заявили, что число погибших от коронавируса возросло до 354. Новый коронавирус появился в декабре прошлого года в Ухане, Китай, и теперь распространился на 114 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в настоящее время объявила о глобальной пандемии, подтверждено около 118 тысяч случаев заболевания, число погибших в мире составляет почти 4300 человек. *Writing by Mahmoud Barakat статью прочитали: 32 человек Комментарии