Богатые тоже болеют

Автор: Руслан Черкашин

В России проверяют на коронавирус тех, кто недавно побывал в Куршевеле. Одними из них стали дети олигархов из двух разных семей, передает NUR.KZ.

Мария Чигиринская / Никита Мазепин. Коллаж NUR.KZ (Фото: Mash/Instagram)

Так, медики подозревают инфекцию у дочери российского бизнесмена Александра Чигиринского – Марии Чигиринской.

Марию, ее семью и еще троих членов экипажа частного самолета госпитализировали в Москве. Как пишет Telegram-канал Mash, их доставили в инфекционную больницу прямо с трапа самолета.

У всех десятерых собрали мазки. В больнице пациенты пробудут, по крайней мере, до тех пор, пока не станут известны результаты анализов.

Известно, что незадолго до своего возвращения на родину девушка отдыхала на горнолыжном курорте в Куршевеле, а также пробыла некоторое время в Париже.

Еще у одного наследника олигарха – автогонщика Никиты Мазепина – заподозрили коронавирус. Он так же, как и Мария, недавно побывал в Куршевеле. Как только он вернулся домой, курорт закрыли на коронавирусный карантин, пишет Mash.

Но подозрения на него пали не только по этой причине. На днях его отец – бизнесмен Дмитрий Мазепин – слег с высокой температурой, насморком и кашлем. Сейчас его проверяют на коронавирус, а сам он вместе со своей семьей, тем временем, пока никуда не выходит из своего коттеджа.

Предполагается, что вирус он подхватил от сына, который тот привез из Франции.

Как добавил Telegram-канал, после всех этих событий теперь в России проверяют каждый частный борт, вернувшийся из Куршевеля. Температуру измеряют у каждого пассажира и члена экипажа.

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