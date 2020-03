архив



дата публикации 16.03.20 20:27 скаут: Игорь Львович “BBC”, Великобритания - 16 марта 2020 г. Коронавирус в России. Что случилось за выходные 8 часов назад В Москве вводится режим свободного посещения школ. Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Торговые сети столкнулись с повышенным спросом. Правительство подготовило антикризисный план на 300 млрд рублей. Как в России борются с угрозой коронавируса - в обзоре Би-би-си. Учеба В субботу утром мэр Москвы Сергей Собянин и власти Подмосковья объявили о свободном посещении школ и детсадов. Это значит, что родители могут оставить детей дома, но если это невозможно, детей будут ждать в школах и детсадах. Режим свободного посещения будет вводиться до особого распоряжения.

Министерство просвещения России в субботу утром предложило региональным органам власти перевести школьников на дистанционное обучение.

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам с понедельника организовать дистанционное обучение студентов. Транспорт Отменены поезда на Украину и Молдову (следовали через Украину). В воскресенье "Российские железные дороги" объявили о временном прекращении курсирования поездов на этом направлении - Украина и Молдова сами закрыли границы для иностранцев.

Кроме того, РЖД приостановили сообщение с Латвией. Это поезд Рига - Москва и вагоны Рига - Петербург. Латвия сама прекратила все международные перевозки из-за коронавируса.

Латвийская AirBaltic стала первой авиакомпанией в мире, которая прекратила полеты из-за коронавируса. Россия входит в число основных направлений этого лоукостера, компания летала из Риги в Шереметьево 26 раз в неделю, в Петербург - 22 раза. Популярностью у россиян AirBaltic пользовалась, так как давала возможность дешевле улететь в Европу с пересадкой в Риге.

"Аэрофлот" с понедельника, 16 марта, летает только в европейские столицы, приостановлены регулярные полеты в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих. Если бы не решение латвийских властей, AirBaltic могла бы продолжить полеты в Москву, отмечают "Ведомости". Границы С воскресенья закрыта граница с Польшей и Норвегией. Это в Калининградской и Мурманской областях. Соответствующее распоряжение премьер Михаил Мишустин подписал в субботу. Речь идет о приостановке пропуска иностранцев через сухопутные участки границы.

Австрия закрыла границу для россиян. В воскресенье федеральный канцлер Себастьян Курц объявил о приостановке въезда в страну из России, Великобритании, Нидерландов и Украины.

С понедельника приостанавливается передвижение граждан между Грузией и Россией, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что Россия закрыла границу с Беларусью для перемещения людей. Магазины Минпромторг России в воскресенье призвал граждан осознанно и рационально подходить к покупке продуктов ("та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно").

Существующих запасов у торговых сетей хватит на несколько недель работы, запасы продолжают пополняться, заявил в воскресенье представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group и "Магнит").

Минпромторг запросил у АКОРТ и Союза независимых сетей (СНС) данные, на сколько дней у розницы хватит запасов социально значимых товаров и как быстро они смогут нарастить поставки, пишут "Ведомости". Речь идет о сырокопченых колбасах, рыбных и мясных консервах, говядине, свинине, курятине, подсолнечном и сливочном масле, молоке, яйцах, сахаре, соли, рисе, пшене, гречке, картофеле, капусте, моркови, заменителях грудного молока.

По данным издания, спрос на товары длительного хранения вырос еще в начале марта: "Сперва ажиотаж прошелся по крупным онлайн-магазинам, к выходным 14-15 марта его ощутили и федеральные сети. Кое-где опустели полки с крупами, нет популярных и дешевых товаров". В части магазинов наблюдается повышенный спрос на отдельные товары, подтвердил представитель X5 Retail Group ("Пятерочка" и "Перекресток"). "Мы видим определенный рост спроса на продукты питания длительного хранения, ни ажиотажа, ни нехватки товаров нет", - заявил представитель "Магнита". Власти Премьер Мишустин еще в субботу заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, поэтому принято решение создать координационный совет, в который войдут оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, комиссия по устойчивости российской экономики, а также губернаторы.

Вечером в воскресенье президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по коронавирусу, ее возглавил мэр Собянин.

Утром в понедельник Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, в том числе о частичном закрытии границы с Беларусью.

Правительство подготовило антикризисный план, он предусматривает создание фонда в 300 млрд рублей для поддержки экономики, сообщил Мишустин. О плане утром писали "Ведомости", сообщая, что план, в частности, предусматривают компенсацию доходов людей, находящихся на карантине, а также налоговые каникулы для бизнеса.

Посольство в США временно остановило оказание консульских услуг. Пропустить Facebook пост , автор: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ Консульский отдел Посольства России в США В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел Посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг. Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем воспользоваться телефоном для связи с дежурным консульским должностным лицом: +1 (202) 365 21 24. ВНИМАНИЕ! Данный номер мобильного телефона предназначен исключительно для обращений граждан России в экстренных случаях (ваша жизнь находится под угрозой, вы пострадали в результате противоправных действий третьих лиц, теракта, в случае наступления природной катастрофы и т.п.). Консультацию по консульским вопросам можно получить c 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по телефонам «горячей линии»: (202) 939-8907, 939-8913, (в рабочие дни 9:00 - 12:00; 14:00 - 17:30) или по электронной почте: russconswdc@gmail.com По вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр по адресу: 1025 Vermont Avenue NW, Washington, DC 20005; Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей и носят временный характер. После возобновления работы консульского отдела Посольства в штатном режиме приём граждан, оформивших запись на приём до 16 марта 2020 года, будет осуществляться в приоритетном порядке.

Зрелища О приставке работы объявили музей современного искусства "Гараж" в Москве и "Ельцин центр" в Екатеринбурге.

Онлайн-кинотеатр Premier отменил подписку из-за коронавируса (в "Газпром-медиа" назвали это "хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома").

Онлайн-кинотеатры Okko и More.tv вслед за Premier решили сделать бесплатным доступ к своему контенту из-за коронавируса, сообщили позже "Ведомости".

Шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале сообщило, что съемки следующих выпусков программы пройдут без зрителей в зале. С понедельника все программы Первого канала, на съемках которых обычно присутствуют зрители, снимаются без их участия, сказала проекту "Подъем" пресс-секретарь канала Лариса Крымова.

В ВГТРК сообщили Интерфаксу, что такая мер обсуждается. Программы НТВ, на съемках которых присутствует аудитория, отказались от зрителей или значительно сократили их количество, сказали агентству в пресс-службе телекомпании.

Ассоциация владельцев кинотеатров России выпустила просит по возможности ограничить количество билетов до 100-150 на один кинозал, увеличить интервалы между сеансами до 30 минут с целью проведения проветривания и уборки, а кассирам предлагать билеты с оставлением одного свободного места слева и справа от кинозрителя. Зараженные Общее число случаев коронавирусной инфекции в России к воскресенью выросло с 59 до 63, сообщили в оперативном штабе.

В магазинах скупают крупу, макароны и средства гигиены 1 час назад

В прошедшие выходные в социальных сетях начали появляться фотографии с пустыми полками. Торговые сети сообщают, что вырос спрос на продукты питания длительного хранения и средства гигиены. Русская служба Би-би-си опросила магазины о том, что покупали в прошлые выходные, а также может ли возникнуть дефицит каких-то товаров. В магазинах "Ашан" наблюдается рост спроса на товары длительного хранения, сообщает пресс-служба компании. "По сравнению с предыдущей неделей продажи мясных консервов и гречневой крупы выросли в два раза, макарон, сахара и рыбных консервов - в 1,5 раза, продажи туалетной бумаги выросли на 40%", - уточняет пресс-служба. Сеть Metro сообщает, что спрос вырос на товары длительного хранения и средства гигиены: "Это, например, бакалейные товары, крупы, консервы и макаронные изделия, а также средства гигиены и моющие средства". Компания отмечает, что эти товары в связи с повышенным спросом могут выкладываться на полки с задержками, но запасов на складах достаточно. В "Магните" фиксируют рост спроса на продукты питания длительного хранения, но ажиотажа и нехватки товаров нет. "На складах сформированы запасы продуктов питания (бакалеи, в первую очередь), средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания, кормов для животных", - сообщает пресс-служба. Повышенным спросом пользуются крупа, макароны и средства гигиены, рассказал Би-би-си директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власов. Из-за этого незапланированного спроса и образуются пустые полки. Ждать ли дефицита? У торговых сетей нет проблем ни с запасами, ни с доставкой товаров в магазины, говорит Илья Власов. Это подтверждают и торговые сети. На складах имеется достаточный запас товаров, сообщает пресс-служба Х5 Retail Group, в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель". "Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада", - заверили в компании. Спрос на продукты и дезинфицирующие средства действительно вырос, но дефицита не ожидается даже при таком спросе, сообщает пресс-служба ритейлера "Окей." Дефицита в магазинах "Ашан" нет и не ожидается, заказы увеличены, сообщает компания. "Отгрузки товара происходят в обычном режиме. Мы призываем клиентов рационально подходить к совершению покупок и не делать слишком больших запасов, продукты в наших магазинах присутствуют в достаточном количестве", - отмечает пресс-служба. Все магазины "Дикси" работают в штатном режиме, дефицита какой-либо категории товаров не наблюдается, сообщает пресс-служба "Дикси". "При необходимости мы готовы увеличить интенсивность поставок в магазины за счет собственного и наемного транспорта. В настоящее время поставки осуществляются в нормальном режиме", - сообщают в "Магните". Газета "Ведомости" сообщила в понедельник, что правительство запросило у ассоциаций розничной торговли данные о складских запасах продовольствия и товаров первой необходимости.