опубликовано редакцией на Переводике 16.03.20 06:58 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Как китайцы Соединённым Штатам “в душу плюнули” Китай FM says origin of virus must be based on science МИД заявляет, что определение генезиса вируса должно основываться на науке By ZHOU JIN | China Daily | Updated: 2020-03-14 Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Гэн Шуан выступает на пресс-конференции. [File photo/VCG] В пятницу Китай вновь заявил о том, что происхождение нового коронавируса может быть определено только на основе научного и профессионального подхода и суждений. Замечания были сделаны официальным представителем Министерства иностранных дел Гэн Шуаном на ежедневном брифинге, тогда же был высказан комментарий о том, что в Ухань, в эпицентр [вспышки заболевания], вирус мог быть доставлен вооруженными силами США. Гэн сказал, что совместная борьба с этой болезнью является единственным правильным выбором для международного сообщества, поскольку вирус не знает границ. Слова Гэна прозвучали в ответ на заявление по COVID-19 сделанное на встрече “шерпов” «Группы двадцати» - органа по обсуждению политики. Гэн сказал, что идут дискуссии о происхождении вируса, добавив, что во всем мире, в том числе в США, существуют разные взгляды на это. Гэн сказал, что Пекин решительно выступает против того, чтобы некоторые высокопоставленные официальные лица США и члены Конгресса сделали ложные и безответственные замечания по этому вопросу, чтобы стигматизировать Китай. Гэн призвал противостоять односторонним действиям, взаимной критике и стигматизации и привнести позитивную энергию в глобальное сотрудничество. Он сказал, что Китай поддерживает G20, чтобы объединить все стороны для борьбы с эпидемией, применять все необходимые инструменты фискальной и денежно-кредитной политики, чтобы усилить координацию в макроэкономической политике и способствовать сильному, сбалансированному, устойчивому и всестороннему росту мировой экономики. Необходимые меры, принятые странами для противодействия эпидемии, неизбежно повлияют на торговлю и инвестиции, сказал он, призвав членов G20 ослабить напряженность в международной торговле, отменить односторонние тарифы и совместно поддержать глобальные промышленные цепочки и цепочки поставок. В пятницу Китай и Южная Корея создали совместный механизм предотвращения и контроля по борьбе с COVID-19 и провели первую видеоконференцию. По его словам, механизм заключается не только в реализации важного консенсуса, достигнутого между высшими лидерами двух стран, но и в предоставлении опыта другим странам. Механизм, возглавляемый министерствами иностранных дел стран, включает представителей министерств здравоохранения, образования, таможенных и иммиграционных служб и гражданской авиации. На первой встрече они обсудили последующие шаги по укреплению сотрудничества в борьбе с эпидемией, такие как сокращение ненужных перемещений персонала, усиление карантина при въезде и выезде, совместное использование рекомендаций по профилактике и контролю, а также технологий диагностики и лечения, а также забота о студентах и граждане, сказал Гэн. Обе стороны договорились время от времени проводить встречи по механизму в соответствии с потребностями противоэпидемической работы.



США Chinese official claims the US Army is responsible for the country's coronavirus outbreak Китайский чиновник утверждает, что ответственность за вспышку коронавируса в стране несет армия США RYAN PICKRELL, BUSINESS INSIDER MAR 12, 2020 Перед новой вспышкой коронавируса в Пекине, четверг, 12 марта 2020 года. Солдаты в защитных масках проходят мимо закрытых въездных ворот в Запретный город, обычно переполненный туристами, (Associated Press/Andy Wong) Примечание редактора: эта статья первоначально появилась в Business Insider. Представитель китайского правительства заявил в четверг, что «эпидемию в Ухань могла принести армия США», выдвинув [на первый план] одну из нескольких популярных в Китае конспиративных теорий появления коронавируса в стране. Чжао Лицзянь, официальный представитель Министерства иностранных дел, обратил внимание на признание сделанное в среду Робертом Редфилдом, директором Центров США по контролю и профилактике заболеваний, о том, что некоторые американцы, которые, как утверждается, умерли от гриппа, возможно, умерли от коронавируса (COVID-19). «Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заразилось?» спросил он. «Как называются больницы? Возможно, именно армия США принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте ваши данные! США должны объяснить нам!» В короткой теме в Твиттере, недоступной в Китае платформе социальных сетей, Чжао потребовал узнать, сколько из 34 миллионов случаев заражения гриппом и 20 000 связанных с ним смертей в течение этого последнего сезона гриппа было связано с COVID-19. Коронавирус, в настоящее время являющийся пандемией, впервые появился в центральнокитайском городе Ухань, столице сильно пострадавшей провинции Хубэй и эпицентре серьезной вспышки, унесшей жизни тысяч людей, большинство из них - в Китае. В то время как Китай столкнулся с критикой, китайские власти дают ей отпор, предполагая, что вирус, возможно, возник где-то вне Китая. Доктор Чжун Наньшань, ведущий китайский эпидемиолог, сказал в конце февраля, что «хотя COVID-19 был впервые обнаружен в Китае, это не означает, что он появился в Китае». Чжао, выступая в качестве официального представителя правительства, подчеркнул этот же момент в недавнем брифинге для прессы. «До сих пор не было сделано никаких выводов о происхождении вируса, - сказал он журналистам, добавив, что «то, что мы переживаем сейчас, является глобальным явлением, источник которого до сих пор не определен ». Одна из популярных конспирологических теорий происхождения коронавируса, заключается в том, что американские военные спортсмены, участвовавшие во Всемирных играх военных, проводившихся в Ухане в прошлом году, могли преднамеренно или случайно принести вирус в Китай. Нет никаких доказательств в поддержку этого обвинения. Администрация Трампа прямо возложила ответственность за вспышку на Китай. «К сожалению, вместо использования передового опыта, эта вспышка в Ухане была скрыта», - заявил в среду журналистам советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен . «Вероятно, это стоило мировому сообществу двух месяцев [промедления], чтобы ответить», - добавил он. Другой представитель министерства иностранных дел Китая, Гэн Шуан, назвал усилия О'Брайена по принижению усилий Китая по борьбе с вирусом «аморальными и безответственными».

US summons Chinese ambassador over 'dangerous and ridiculous' COVID-19 conspiracy theory В связи с «опасной и нелепой» конспирологической теорией происхождения COVID-19, США вызвали китайского посла На железнодорожном вокзале Пекина люди носят защитные маски и костюмы. Source: Getty Китай обвиняют в том, что он «пытается отвести критику от своей роли в начале глобальной пандемии». MAR 13, 2020 Как сообщил Государственный департамент, в пятницу, США вызвали посла Китая после того, как высокопоставленный чиновник в Пекине написал в Твиттере «нелепое» предположение о том, что пандемию COVID-19 начали американские военные. Дэвид Стилуэлл, глава американской дипломатии по Азии, сделал «жесткое представление» послу Цуй Тянькай на следующий день после того, как официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь написал в Твиттере сообщение содержащее конспирологическую теорию [происхождения коронавируса]. «Китай стремится отвести критику от своей роли в начале глобальной пандемии и не рассказывать о ней миру», - сказал представитель Госдепартамента. «Распространение подобных теорий заговора опасно и смешно. Мы хотим поставить правительство Китая в известность, что не допустим этого, на благо китайского народа и всего мира», - сказал чиновник. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь беседует со СМИ. AAP Днем ​​ранее, г-н Чжао, в своих твитах на китайском и английском языках, которые получили широкое распространение в китайских социальных сетях, предположил, что «нулевой пациент» в глобальной пандемии, возможно, пришел из США, а не из китайского мегаполиса Ухань, где первые случаи были зафиксированы в конце 2019 года. «Возможно, именно армия США принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте свои данные! США должны дать нам объяснение», - написал Чжао, который известен своими провокационными заявлениями в социальных сетях. Его комментарий прозвучал из-за того, что администрация президента Дональда Трампа, которая сталкивается с растущей критикой в ​​связи с реакцией на коронавирус, все чаще подчеркивает иностранное происхождение болезни, а госсекретарь Майк Помпео назвал ее «уханьским вирусом». Г-н Цуй, в отличие от г-на Чжао, известен своим дипломатическим подходом. За день до того, как его вызвали, г-н Цуй написал в Твиттере, что Китай надеется тесно сотрудничать с США в борьбе с COVID-19 за «более благополучное общее будущее». Ученые считают, что пандемия началась на рынке в Ухан где экзотические животные продавались для употребления в пищу. Г-н Трамп, выступая перед журналистами, чтобы объявить чрезвычайное положение в связи с пандемией, также отверг китайскую теорию заговора, когда его спросили об этом. «Они знают, откуда это взялось. Мы все знаем, откуда это пришло», - сказал г-н Трамп, который также выразил уверенность в том, что спор не повлияет на соглашение о первом этапе прекращения торговой войны. Дикие конспирологические теории Поскольку новый коронавирус оказывает серьезное воздействие на обстановку во всем мире (140 000 человек заразилось и более 5300 человек умерло), то теории заговора получили широкое распространение в социальных сетях. Американские чиновники ранее сообщали AFP, что Россия, пытаясь нанести ущерб репутации США, систематически распространяла дезинформацию с помощью скоординированных постов в Facebook и Twitter, которые предполагали, что за новым коронавирусом стоят США. Россия отрицала ответственность за усилия в социальных сетях, что напомнило о кампании бывшего Советского Союза в 1980-х годах, направленной на то, чтобы связать ВИЧ-инфекцию с правительством США. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обратился к Всемирной организации здравоохранения с просьбой расследовать «биологическую войну против человечества», задавая вопрос, почему противники США, Китай и Иран, так сильно пострадали. Италия, близкий союзник США, официально имеет самое большое число заразившихся COVID-19 вне Китая. статью прочитали: 2 человек Комментарии