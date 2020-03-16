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дата публикации 16.03.20 21:13
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Очевидец: коронавирус мозгов у богатых, скупили всю туалетную бумагу в Лондоне!

Facebook 15 марта, 2020 

"Пошла в свой местный большой waitrose (это сетевой супермаркет). Этот вэйтроуз в 7 минутах ходьбы от Букингемского дворца если что, поэтому там никогда не было никаких проблем с поставками, и вообще оплот среднего класса, ну и район соответствующий. В соседнем Marks& Spencer такая же ситуация. Раскупили всю туалетную бумагу...", - делится впечатлениями в Facebook проживающая в Лондоне Tanya Solovyeva.

Приводим текст полностью:

"Пошла в свой местный большой waitrose (это сетевой супермаркет). Этот вэйтроуз в 7 минутах ходьбы от Букингемского дворца если что, поэтому там никогда не было никаких проблем с поставками, и вообще оплот среднего класса, ну и район соответствующий. В соседнем Marks& Spencer такая же ситуация.

Раскупили всю туалетную бумагу, все бумажные рулоны для кухни, все мокрые чистящие салфетки, это еще не весь ряд попал в кадр. Как бы контингент покупателей особенно на выходных, когда нет офисников, люди почти все богатые прямо скажем, в районе очень мало муниципального жилья (council houses), должны немного мозг иметь. Нет, мозга нет. Панике подвержены точно так же, как и самые низовые классы.

Когда истерия по брекзиту была – пара моих знакомых, с высшими образованиями, приличными должностями – закупались оливковым маслом, итальянской пастой и еще чем-то.

Я вот думаю, не приведи Бог в Британии будет примерно что-то похожее на дефицит советского времени, ведь не только будут всё сметать с полок за секунды, начнут ведь друг другу глотки грызть.

Знаете, я когда бываю в России мне там почти всё нравится. Но одна из немногих вещей, которая меня раздражает, это рудимент совковщины в самом плохом смысле этого слова, который никак не изживет себя – это когда в очереди сзади встают так близко, что прям дышат в затылок, будто все стоят за колбасой, которая должна вот-вот закончится. И не только в присутственных местах или магазинах, а даже в церквях – в очереди на исповедь или причастие. Ну там-то куда боятся не успеть, на тот свет что ли?

А потом я думаю, что если бы те же британцы 70 лет прожили в ситуации постоянного, искусственного по большей части, дефицита, и дефицита, который каждодневно унижал и растаптывал психологически, как пришлось прожить русским людям, то нация наверно бы себя полностью истребила.

А вообще это всё меня начинает крайне крайне раздражать, одно дело когда политика не касается твоих личных дел и твоего права на передвижение, а другое дело, когда политика уже на это переходит, а коронавирус это политика, в обратном меня уже никто не переубедит. Да он по фактам есть, да он опасен, как опасна была эбола, свиной грипп и т.д.. Но из него сделали рычаг политики. Настают времена, когда политика заинтересуется каждой хатой с краю.

П.С. К слову о манерах и гигиене британцев. И это не гиперболизация, местные перестали вообще салфетками пользоваться. Я даже сомневаюсь, пользуются ли они туалетной бумагой и зачем она им вообще нужна."

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