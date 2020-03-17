«Вечный Путин»

Российское «обнуление сроков» в зеркале швейцарских СМИ

Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и СМИ Швейцарии

ЭТОТ КОНТЕНТ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН 11 МАРТА 2020 Г.

«Даже после более чем двадцати лет пребывания в должности президента Путин, очевидно, все еще не способен отпустить вожжи власти» (NZZ). Keystone / Alexey Druginyn / Ria Novosti / )

Владимир Путин может оставаться у власти еще 16 лет. Новая конституция — новая эра, «обнуление сроков»: российский парламент разрешает действующему президенту остаться еще на два срока. Наш обзор прессы.

«Все последние недели Россия обсуждала свою новую конституцию, спорила о роли Бога или о природе брака. Но потом все эти дебаты растворились в воздухе за считанные секунды: Валентина Терешкова, которая была первой женщиной, отправившейся в космос в 1963 году, предложила «обнулить» сроки президентский полномочий. Нет сомнений в том, что Владимир Путин снова будет баллотироваться в 2024 году, при условии, конечно, что к тому моменту уже 67-летний политик будет находиться в форме. А потом к «первому» сроку он добавит еще и «второй».

Тем самым дебаты о новой конституции России оказались лишь прикрытием для бесстыдной игры во власть. А между тем в последние дни Путин сказал много правильных и важных вещей: что России, чтобы оставаться здоровой, нужна регулярная смена власти, но, разумеется, только тогда, когда страна «наберет жирка». Правильным было и предложение о передаче большей политической ответственности от президента к парламенту и правительству.

Теперь от всего этого ничего не осталось: конституционная реформа делает должность президента еще более могущественной, почти диктаторский уровень, как об этом недавно говорил экс-олигарх Михаил Ходорковский, выступая в Цюрихе. Расширение власти будет происходить в первую очередь через судебную власть: президент теперь назначает и контролирует её всю, от Конституционного суда до прокуроров в субъектах федерации.

В последние годы общество России демонстрировало явную усталость от Путина. Многие представители молодежи, в частности, уже сыты по горло старой коррумпированной системой, они надеются на новое начало, на модернизацию страны. Но даже когда Владимир Путин вернулся на пост президента в 2012 году после одного срока пребывания на посту премьера, это уже было воспринято в обществе не очень хорошо. Сотни тысяч людей вышли на улицы, вызвав панику в Кремле.

Но сейчас власть предержащие, по-видимому, оправились от шока и считают, что у них теперь все под контролем. Результаты опросов все равно неоднозначны: четверть россиян хотет, чтобы Путин остался президентом. Еще четверть хочет, чтобы он ушел. Но треть населения хочет, чтобы Путин и после 2024 года продолжал играть важную политическую роль. Теперь Кремль должен убедить их и тех, кому сейчас вообще все равно, что президент Владимир Путин для них есть наилучший выбор».

«Игра в кошки-мышки завершилась: конституционная реформа в России будет включать положение, позволяющее президенту Путину баллотироваться еще на два срока. Даже после более чем двадцати лет пребывания на должности президента Путин, очевидно, все еще не способен отпустить вожжи власти. Согласно действующей Конституции, он должен был бы освободить свое место в Кремле не позднее весны 2024 года. Поскольку российский режим полностью ориентирован и построен вокруг личности Путина и нуждается в нем как в верховном арбитре между различными центрами силы и влияния, то долгое время предполагалось, что когда-нибудь Путин возьмет и изменит правила игры — загадкой оставалось только то, как он это сделает.

В 2008 году, после первых двух сроков пребывания на должности президента, он прибегнул к уловке, которая формально соответствовала конституции. Президентский пост он передал своему соратнику Дмитрию Медведеву, а сам тем временем продолжал править в роли премьер-министра, чтобы затем вернуться в Кремль еще на два дополнительных срока по шесть лет. Повторение этого маневра было бы возможно даже сейчас. Однако это сделало бы Путина зависимым от личности другого политика и в некоторой степени урезало бы его влияние. Поэтому в январе владыка Кремля начал свою «операцию по удержанию власти». Неожиданно для всех он предложил внести далеко идущие изменения в Конституцию и, проявив максимальное лицемерие, даже потребовал ослабления позиций института президентства. В первоначальных предложениях о расширении его полномочий вообще ничего не говорилось. Но это была просто дымовая завеса.

Таким образом, путинская реформа окончательно стала фарсом. Судьи Конституционного суда, безусловно, не откажут Кремлю, ведь одно из запланированных новых положений Основного закона впервые предусматривает возможность отрешения судей этого суда от их должностей. Никто из них не посмеет указать на очевидное противоречие: Конституция России предусматривает наличие в России демократического правового государства, но при этом глава государства в настоящее время закладывает фундамент для того, чтобы иметь возможность управлять страной до 2036 года. К тому моменту Путин был бы у власти 36 лет и находился бы в возрасте 84 лет. Дебаты на эту тему продлились в Думе всего несколько минут.

Россия заслуживает лучшего. Из года в год страна теряет своих лучших людей, талантливые предприниматели, ученые и творческие люди не видят возможности реализовать свой потенциал у себя на родине. Более десяти последних лет экономика страны развивается едва-едва, и все в результате отсутствия правовой безопасности и из-за внешнеполитических авантюр, которые привели страну в состояние изоляции. Сейчас Путин выдвигает на первое место известный аргумент всех диктаторов — стабильность. Но стабильность, которую он может гарантировать, похожа больше на кладбищенское спокойствие».

«Вообще-то в 2024 году ему предстояло уйти в отставку, поскольку действующая Конституция запрещает президенту находится на своей должности более двух сроков подряд. Однажды В. Путин уже обошел этот запрет, поменявшись местами на четыре года с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Очередной такой рокировки Кремль хотел избежать. Поэтому путинские политические стратеги придумали «спецоперацию». Идея проста: новая конституция фактически ликвидирует ограничение по количеству сроков пребывания в президентской должности. Путину будет позволено снова баллотироваться на пост президента, потому что его предыдущие сроки считались бы по старой конституции, тем самым они бы «обнулились».

Политическая уловка — которая, вероятно, станет реальностью. Чтобы придать всему этому более или менее демократичный оттенок, де-факто к отмене ограничений по количеству сроков призвал не сам Путин, но депутат от правящей партии «Единая Россия». Спикер парламента Вячеслав Володин тут же заявил, что данное предложение должно быть обсуждено немедленно — с самим Путиным. Вскоре после этого тот появился в парламенте и заявил, что в целом поддерживает это предложение, однако Конституционный суд еще должен рассмотреть его на предмет соответствия данного предложения законодательству. Все это было похоже на игру краплеными картами.

Парламент немедленно проголосовал за это предложение. И судьи (Конституционного суда) явно не будут возражать против воли президента. Голосование по новой конституции, которое должно состояться 22 апреля, также, скорее всего, будет простой формальностью. В стране, где на протяжении многих лет оппозиция систематически подавляется, честные предвыборные бои невозможны. Владимир Путин пришел к власти около 20 лет назад. Он приложил немало сил, чтобы удерживать своих политических противников в очень узких рамках. Вся страна ориентирована только на него, он контролирует не только политическую систему, но также и силовой аппарат и большую часть экономики.

В некотором смысле он пленник собственной системы. Даже если бы Путин захотел, он не смог просто так уйти. Он построил Россию, где нет независимых институтов власти. Парламент, партии, суды — все они зависят от воли президента. Если этой воли не будет, то возникнет хаос. Так что он должен остаться. Кроме того, таким образом он гарантирует и свою личную безопасность. Потому что пока он у власти, он — неприкасаем. Но то, что хорошо для Путина, не обязательно хорошо для России. Чувствуется, что страна находится в стагнации. Экономика практически не развивается, а Россия все больше закрывается и в политическом, и в социальном плане. Смена власти могла бы дать новые идеи, обеспечить глоток свежего воздуха. Но этого, вероятнее всего, не случится, и Владимир Путин сможет продолжать управлять страной еще 16 лет».

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

статью прочитали: 13 человек