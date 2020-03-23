Американской стороне необходимо ответить миру всего лишь на три вопроса

Международное радио Китая 2020-03-22

В последнее время некоторые американские политики многократно называли новый коронавирус «китайским вирусом», что вызывает резкую критику международного сообщества. Критикуя этот поступок американской стороны, СМИ США и Европы все чаще пользуются такими выражениями, как «расизм», «ксенофобия», «козел отпущения».

На днях руководитель института фармакологических исследований имени Марио Негри, известный итальянский ученый-медик Джузеппе Ремуцци, отвечая на вопрос ведущего Национального общественного радио США (NPR), отметил, что неизвестный вирус, вызывающий пневмонию, симптомы которогово многом напоминают COVID-19,появился в Италии еще в ноябре-декабре прошлого года. По его словам, уже тогда у пожилых пациентовпоявилась подобная пневмония. Это значит, что еще до вспышки эпидемии в Китае этот вирус, возможно,начал распространяться на территории Ломбардии.

Как сообщается на сайте Nine News Australia, 20 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в интервью отметил, что порядка 80% всех случаев заболевания коронавирусом, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения за границей, либо контактов с теми, кто заразился за пределами страны. Подавляющее большинство случаев заболевания в Австралии было привезено из США. В сообщении также отмечается, что у США нет достаточного количества тестов на коронавирус, это означает, что фактическое число случаев заражения в США за последние несколько недель, может быть гораздо больше, чем говорят об этом официальные данные.

В настоящее время сомнений в правдивости США становится всё больше и больше. В связи с этим правительству США необходимо дать своему народу, а также жителям других стран ясные ответы на три вопроса, касающиеся эпидемии:

Во-первых, по последним подсчетам Центра по предупреждению и контролю заболеваний США, с начала сентября 2019 года, когда в стране начался сезонный грипп, более 30 миллионов американцев подхватили инфекцию, количество погибших тогда превысило 20 тысяч человек. На днях глава Центра по предупреждению и контролю заболеваний США Роберт Редфилад публично сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при вскрытии обнаружился коронавирус. Возникает вопрос, сколько погибших из этих 20 тысяч были на самом деле больны пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа? Скрывали ли США настоящую ситуацию с коронавирусом в стране, маскируя это сезонным ОРВ?

Во-вторых, на который американская сторона должна будет ответить: почему в июле 2019 года в США внезапно закрыли лабораторию Форт-Детрик в штате Мэриленд, которая считалась крупнейшим центром по разработке биологического оружия Вооруженных Сил США. Люди стали сомневаться в истинной причине ее закрытия, так как вскоре после этого в США были зафиксированы случаи заболевания пневмонией, по симптомам очень напоминающую коронавирусную.

В-третьих, почему в середине февраля в американской администрации только вскользь упомянули о коронавирусной эпидемии, тогда как ряд сенаторов-членов комитета верхней палаты Конгресса США, по предупреждению спецслужб распродали акции стоимостью миллионы долларов? Неужели акции важнее, чем жизни людей в стране?

По состоянию на 23:00 21 марта по местному времени, в США числоподтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 26747. 340 пациентов скончались. Эпидемическая ситуация в США становится все более серьезной. Если некоторые американские политики продолжат упорствовать в своих заблуждениях, то, в конце концов, дорого заплатят за это.

статью прочитали: 66 человек