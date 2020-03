Актуальный воскресный выпуск (видео).

Королевские лайфхаки от Виндзоров

Почему Её Величество использует джин и водку для чистки её бриллиантов

By Natalie Oliveri| March 16 2020

Play Video Royal hacks: Cleaning the Queen's jewels with gin and vodka

Королева Елизавета II обладает одной из величайших в мире коллекций драгоценностей, от блистающих великолепием бриллиантовых тиар до восхитительных ожерелий.

Многие из произведений ювелирного искусства передаются из поколения в поколение, в том числе тиара Fringe, сделанная из бриллиантов, когда-то принадлежавших королеве Виктории .

Ещё есть Владимирская тиара, её можно украшать изумрудами, бриллиантами или жемчугом в зависимости от предпочтений Ее Величества, тиара связана с трагически погибшей российской императорской семьей Романовых.

Королева Елизавета носит Владимирскую тиару с жемчужными подвесками. (Getty)

Большинство драгоценностей королевы бесценны и, в силу своего возраста, требуют особого ухода.

Поэтому, было большой неожиданностью услышать о необычном способе, с помощью которого драгоценностям Ее Величества придают их блеск.

Недавно старший камердинер королевы и ее личный помощник Анджела Келли рассказала, что она использует джин для чистки драгоценных камней монарха.

Но работает ли это? 9Honey проверили это в нашей новой серии Royal Hacks на бриллиантовом браслете, серьгах и кольцах от компании Musson Jewelers расположенной в здании королевы Виктории в Сиднее

Следуйте советам камердинера королевы и используйте джин или водку, чтобы почистить свои драгоценности. (9Honey)

Мы последовали совету, который мисс Келли, работающая у королевы Елизаветы с 1994 года, дала в ее книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe («Другая сторона монеты: королева, камердинер и платяной шкаф»).

В книге она призналась, что, для полировки драгоценных камней королевы, за несколько минут до какого-либо события в Букингемском дворце, она использовала смесь джина и воды.

«Немного джина и воды пригодятся, чтобы придать алмазам дополнительный блеск. Только не говорите ювелиру», - написала г-жа Келли.

См. видео: Cleaning the Queen's jewels with gin and vodka (“Чистка королевских драгоценностей с помощью джина и водки”)

Со временем грязь и пыль могут попасть на камень и осесть в небольших углублениях колец, ожерелий и браслетов.

Грязь и пыль препятствуют попаданию света на камень, уменьшая блеск и делая камень тусклым, что никому не нравится.

Королева Елизавета с изумрудной версией Владимирской тиары на приеме в Букингемском дворце в 2019 году. (Getty)

Раствор джина и воды, или водки и воды, может даже удалить следы макияжа и лака для волос, которые могли попасть на драгоценности при подготовке к многочисленным встречам и приемам.

Смесь совершенно безопасна для использования на ваших самых ценных ювелирных изделиях и предпочтительнее других домашних средств, включая жидкость для мытья посуды или зубную пасту.

Тем не менее, она не рекомендуется для чистки жемчуга.

Посмотрите видео, приведенное выше, чтобы узнать, как использовать джин для придания вашим драгоценностям дополнительного блеска - как у бриллиантов королевы.

Как одеваться как герцогиня, но без дворцового бюджета

By Natalie Oliveri|

Play Video Royal hacks: The simple ways Kate and Meghan achieve outfit perfection

(Простые способы, которые используют Кейт и Мезан чтобы достичь совершенства в одежде)

Быть леди, принадлежащей к королевской фамилии, дает привилегию иметь доступ к самой красивой одежде в мире.

Поэтому неудивительно, что герцогиня Кембриджская и герцогиня Суссексская всегда выглядят совершенно потрясающе каждый раз, когда они принимают участие в официальной встрече.

Но - наряду с предотвращением случайных неприятностей с одеждой - у Кейт и Меган есть несколько хитрых приемов, чтобы гарантировать, что их одежда отвечает всем нужным требованиям.

Герцогиня Кембриджская имеет три платья Emilia Wickstead трех разных цветов. (Getty)

9Honey исследовали эти приемы в нашей новой серии Royal Hacks и обнаружили, что, к счастью для нас, обычных людей, этим «правилам» гардероба легко следовать, и они не требуют королевского бюджета.

Одна из самых простых вещей - заставить наш гардероб выполнять тяжелую работу.

См. видео выше: Royal hacks: The simple ways Kate and Meghan achieve outfit perfection (Простые способы, которые используют Кейт и Меган чтобы достичь совершенства в одежде)

Самый важный шаг - это узнать форму своего тела (в Интернете есть много простых в использовании руководств по этому вопросу), а затем найти одежду, которая будет демонстрировать ваши лучшие стороны.

Шопинг может занять некоторое время, но когда вы начнете носить вещи, которые льстят вашим бедрам, или увеличивают ваш бюст, или заставляют вас выглядеть выше, все в вашем гардеробе будет выглядеть великолепно, и перед вами никогда не будет стоять проблема: «Мне нечего надеть!»

У Меган две юбки Hugo Boss - зеленого и красного цветов. (Getty/AAP)

Как только вы найдете это идеальное платье или юбку или пару брюк, попробуйте купить изделие в максимально возможном количестве цветов.

Да, поначалу это может показаться немного дорогим, но одежда, которая подходит и выглядит хорошо, - это одежда, которая будет наиболее полезной.

И если вы покупаете эти вещи чохом, в нескольких цветах, их очень легко смешивать и сочетать с другими предметами в вашем гардеробе.

Герцогиня Кембриджская имеет это платье от Emilia Wickstead в двух цветах - розовом и цвета морской волны. (AAP)

И Кейт, и Меган делают это все время. Герцогиня Кембриджская любит Эмилию Уикстед и имеет несколько её платьев разных цветов.

Герцогиня имеет один из дизайнов в сиреневом, травянисто-зеленом и темно-синем цветах, также у нее есть плиссированная версия этого платья темно-синего и розового цветов.

У Меган кожаная юбка Hugo Boss двух цветов - темно-зеленый и темно-бордовый - потому что крой изделия универсальный и очень комплиментарный.

Герцогиня Сассекс в красном платье-накидке Safiyaa. Она также носила синюю версию этого платья во время королевского тура по Фиджи в 2018 году.(Getty)

Одежда Кейт и Меган всегда идеально подходит, и это еще одна причина, по которой они выглядят так хорошо. Но, в то время как герцогини могут себе позволить себе заказывать свои гардеробы специально для себя, многие из нас не могут этого сделать.

Хотя, это не стоит очень дорого, чтобы ваш местный портной сделал несколько прострочек строек здесь и там на уже готовых изделиях, чтобы обеспечить идеальную посадку.

Есть еще один очень умный способ одеваться как герцогиня: не следовать правилам.

Кейт сделала это в 2019 году, когда она носила свою фиолетовую блузку Gucci спереди - по очень хорошей причине.

Related

Royal hacks: What Kate, Meghan and the Queen carry in their handbags

Что носят в сумочках Кейт, Меган и королева

Royal hacks: How the Queen, Kate and Meghan avoid wardrobe malfunctions

Как королева, Кейт и Меган избегают случайных конфузов с одеждой

Royal hacks: Why afternoon tea is the most important time of the Queen's day

Почему послеобеденный чай - самое важное время дня королевы

статью прочитали: 38 человек