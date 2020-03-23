Как распространяется коронавирус

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
23.03.20  

О шокирующей иностранцев и россиян неуязвимости России

(0)
 
23.03.20  

Объединённые трагедией, а затем - победой

(0)
 
22.03.20   Редакция

Эксклюзив: богатые россияне запасаются аппаратурой для искусственной вентиляции лёгких, чтобы защитить себя от коронавируса

(0)
 
22.03.20  

Актуальный воскресный выпуск (видео).

(0)
 
21.03.20  

«Откуда пошел коронавирус», или зачем США валят вину в COVID-19 на КНР

(0)
 
21.03.20   Редакция

Список известных мошенничеств, связанных с COVID-19

(0)
 
20.03.20   Редакция

США отказались от иска к российской фирме, обвинявшейся во вмешательстве в выборы 2016 года

(0)

последние за вчера, 22.03.20  
 
22:43   Редакция

Эксклюзив: богатые россияне запасаются аппаратурой для искусственной вентиляции лёгких, чтобы защитить себя от коронавируса

(0)
 
20:40  

Актуальный воскресный выпуск (видео).

(0)
 
14:30   Редакция

Финансовый кризис в Италии неизбежен, важный вопрос в том, насколько он заразен

(0)
 
04:27  

ФБР тоже любит Высоцкого

(0)
 
04:11  

В МИД Латвии прокомментировали доклад о легионерах СС

(0)
 
03:56  

Кому война, а агентам Кремля - мать родна

(0)
 
03:45  

Нефтяная война России и Саудовской Аравии глазами немецких экспертов

(0)
 
03:35  

Вирус высшего уровня

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 23.03.20 06:52
скаут: Игорь Львович;
   
 

Как распространяется коронавирус

The Washington Post опубликовала на русском языке статью про математические симуляции заражения


Газета The Washington Post подготовила масштабную визуализацию данных по распространению коронавируса и способов борьбы с ним.

Статью под названием "Почему такие вспышки, как коронавирус, распространяются по нарастающей, и как ослабить их рост" газета перевела на русский язык и предоставила бесплатно, чтобы все читатели имели доступ к важной информации о коронавирусе.

С того момента, как в США было объявлено о первой смерти в результате коронавируса COVID-19, сообщения о распространении инфекции превратились в постоянный поток. Эксперты обеспокоены так называемой экспоненциальной кривой, по которой развивается заражение в мире. Если бы число случаев продолжало удваиваться каждые три дня, то к маю в США было бы около 100 миллионов зараженных. Это математика, а не пророчество. Но распространение вируса может замедлиться, если люди примут практику "социального дистанцирования", избегая общественных мест и ограничивая свои передвижения.

А без мер по замедлению распространения COVID-19 вирус будет продолжать распространяться в геометрической прогрессии в течение нескольких месяцев. Чтобы понять почему, The Washington Post разработала графические симуляции распространения болезни в условиях отсутствия ограничительный мер, в условиях принудительного карантина и в условиях "социального дистанцирования".

Выяснилось, что умеренное социальное дистанцирование по результатам превосходит попытку карантина, а экстенсивное социальное дистанцирование работает лучше всего по снижению случаев заражения.

статью прочитали: 18 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 