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дата публикации 23.03.20 06:59
скаут: Игорь Львович;
   
 

О шокирующей иностранцев и россиян неуязвимости России

 



А.Нальгин (a_nalgin) wrote,

2020-03-22


Corona-Test

Эта небольшая заметка, возможно, перевернёт ваши представления о прекрасном о происходящем. Тем лучше. Ибо в минуты роковые, а сейчас, похоже, человечество переживает как раз такое время, нет ничего хуже твёрдых убеждений, основанных на… заблуждениях. В первую очередь таких, которые напрямую касается здоровья каждого.

И модный нынче #коронавирус a.k.a. SARS-CoV-2 тут совершенно при чём.

Возможно, вы не поверите, но это #факт. Вопреки слухам в соцсетях, #Россия входит в группу стран-лидеров по числу проделанных тестов на коронавирусную инфекцию.

COVID tests by country

Тестирование проводится по биологической пробе пациента методом ПЦР. Он довольно точен при соблюдении технологии на всех этапах. И вот тут возникает #загадка.

Она – в этом графике.

COVID-19-Tests-World

Существует весьма чёткая зависимость между количеством тестов и числом выявленных CoV-инфицированных. Из неё следует, что число больных CoVID-19 в России должно быть на порядки выше! Но этого мы не наблюдаем на графике.

Более того, во всех странах мира рост количества больных идёт не линейно, а экспоненциально уже после первой сотни случаев. Но только не в России. Здесь последние несколько дней численность заболевших увеличивается на плюс-минус одинаковую величину – порядка 50 чел. Конечно, уже завтра всё может измениться, но пока ситуация такова.

И это не может не вызывать вопросов. В чём он, российский феномен?

На первый взгляд, ответ в том, что тестов недостаточно. Известно, что их делают не всем, у кого наблюдаются подозрительные симптомы, а только людям из группы риска – вернувшимся из неблагополучных стран, больным пожилого возраста с симптомами ОРВИ, госпитализированным пациентам и т.п. С другой стороны, подобное таргетирование должно бы работать на увеличение выявляемости. Чего, однако не происходит.

Да и #статистика показывает, что на общемировом фоне Россия смотрится неплохо и по такому показателю, как число тестов на душу населения. Больше, чем у #США, например – втрое.

CoVID-19-test-per-capita

Есть, конечно, мнение, что российские тесты ненадёжны. Но на доказательном уровне оно ничем пока не подтверждено. Да и методика ПЦР применяется более 30 лет, накосячить там сложно. Может, российские власти скрывают правдивую информацию? Но зачем… при эпидемии шила в мешке не утаишь. Выход неприятной правды наружу – вопрос недель или даже дней в эпоху повышенной информационной прозрачности. То есть, мухлевать – себе же дороже.

Тогда в чём секрет столь низкой – к счастью! – распространённости коронавирусной инфекции среди россиян?

И почему, несмотря на такие малые показатели заболеваемости, наши медицинские власти ведут себя так, будто эпидемия уже обрушилась на Россию, и счёт больным идёт на десятки тысяч?

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