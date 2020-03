архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.03.20 22:43 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Moscow Times”,

"Exclusive: Rich Russians Are Hoarding Ventilators to Protect Themselves Against the Coronavirus" Россия - 21 марта 2020 г. Эксклюзив: богатые россияне запасаются аппаратурой для искусственной вентиляции лёгких, чтобы защитить себя от коронавируса Между тем врачи опасаются, что в российских регионах такой аппаратуры не хватает By Pjotr Sauer, Evan Gershkovich and Jake Cordell Updated: 21 march 2020 По данным Headway Group, в России, по всей стране, насчитывается от 42 до 43 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких (АИВЛ). Filippo Venezia / EPA / TASS Семья - одна из самых богатых в России. Она владеет недвижимостью в некоторых из самых популярных мест в мире, включая Лондон и юг Франции, на сумму более 1 миллиарда долларов. У неё также есть особняк на Рублевке, в роскошном поселке под Москвой, где проживает большая часть российской правящей элиты. Именно здесь семья планирует переждать пандемию коронавируса, которая в последние недели охватила весь мир, убив 12 000 человек и это число продолжает расти. В то время как богатые россияне могут самоизолироваться в своем великолепии, они будут вынуждены встретиться с определенными трудностями, если коронавирус распространится по всей стране: единственными учреждениями, принимающими пациентов с вирусом являются государственные больницы. Но The Moscow Times нашла доказательства, основанные на десятках интервью, что российские богачи создают временные клиники в своих собственных домах, чтобы гарантировать, что если они заразятся, они смогут получить лучший уход, чем народные массы. И в том, что может иметь серьезные последствия для битвы России с коронавирусом, они скупают и прячут под спудом аппараты ИВЛ, которые доказали свою важность в спасении жизней в тяжелых случаях. «Мы смогли получить один и до сих пор пытаемся получить еще два», - сказал один из членов семьи газете The Moscow Times, пожелавший остаться анонимным, чтобы говорить откровенно по этому вопросу, и отметив, что устройство стоит 1,8 миллиона рублей (22 500 долларов США). ). «Но есть восьмимесячный лист ожидания». Поскольку аппараты ИВЛ помогают пациентам с коронавирусом дышать, когда их легкие начинают выходить из строя, они быстро стали одним из самых востребованных медицинских устройств на планете. Поскольку, в последние недели, медицинская система Италии была перегружена пациентами с коронавирусом, врачи вскоре поняли, что им не хватает аппаратов ИВЛ, чтобы спасти всех, и они были вынуждены выбирать, каким пациентам жить, а каким умирать. Очень быстро, в большинстве стран набатом прозвучал кошмарный сценарий отсутствия необходимого количества аппаратов ИВЛ для предотвращения массовых жертв. Как Соединенные Штаты, так и Великобритания заявили, что столкнутся с нехваткой аппаратов ИВЛ, если случаи заболевания коронавирусом вырастут до критических уровней и что они будут стремиться закупать или производить больше. Стремясь сохранить устройства для своего населения, некоторые правительства даже запретили компаниям продавать их за границу. Хотя в России до сих пор зарегистрировано только 253 случая коронавируса, эти цифры растут с каждым днем. Ранее на этой неделе The Moscow Times сообщила, что российские процедуры тестирования, возможно, недооценили эти цифры. Тем не менее, Россия, кажется, находится в лучшем стартовом положении, чем другие страны, когда дело доходит до аппаратов ИВЛ. Согласно данным, переданным The Moscow Times московской компанией Headway Group, которая контролирует правительственные тендеры, в государственных больницах по всей стране в России насчитывается около 42 000-43 000 аппаратов ИВЛ - в среднем около 29 аппаратов на 100 000 жителей, что значительно выше, чем в Италии (8 аппаратов на 100 000 жителей). Но медицинские эксперты, которые говорили с The Moscow Times, обеспокоены тем, что АИВЛ сконцентрированы в наиболее богатых городских центрах - в Москве, где, как утверждают, около 5000 АИВЛ, и в Санкт-Петербурге. По подсчетам Headway Group, около 25% АИВЛ страны установлены в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Павел Бранд, директор сети семейных клиник «Клиника Семейная» в Москве, сказал, что коллеги в некоторых российских регионах сказали ему, что на 100 000 человек приходится всего шесть АИВЛ и что многие из них «старые и некачественные. » Эти оценки соответствуют данным опубликованным на новостном веб - сайте Медуза, который нашел лишь пять АИВЛ на 100000 жителей Калужской области. «Мы должны надеяться, что вспышки в регионах не будет», - сказал Бранд. Ирина Подолян, заместитель главного врача Клинической больницы № 101 в Лермонтове, городе в южном регионе России - Ставрополье, где на этой неделе был зарегистрирован первый случай коронавируса, сказала, что в больнице, по последним подсчетам, имеется три или четыре работающих аппарата ИВЛ. «Но они предназначены для использования во многих случаях», - сказала она. «Тяжелые травмы пациентов от сердечных приступов, инсультов или отравлений также требуют искусственной вентиляции легких. В случае вспышки этого может быть недостаточно для всех». Ее муж Сергей, который является хирургом в больнице, добавил, что АИВЛ больницы устарели и что у нее нет бюджета, чтобы покупать больше. Чтобы попытаться выровнять несоответствие, Россия уже выделила регионам деньги на покупку дополнительных аппаратов. Например, сибирский регион Томск получил 8 миллионов рублей (100 000 долларов) - достаточно для покупки четырех самых современных АИВЛ. Но пока неясно, смогут ли эти деньги пойти на покупку АИВЛ в ближайшем будущем. В интервью с более чем дюжиной представителей российских компаний, продающих АИВЛ, The Moscow Times нашла что в списках ожидания для покупки оборудования не указываются конечные даты. Большинство продавцов сказали, что они не знают, когда у них будет больше АИВЛ в запасе. «Мы уже распродали все на нашем складе», - сказал Артем Сивачев, директор по продажам московского MediKo. «Теперь мы надеемся, что наши международные партнеры смогут доставить нам ещё». Сивачев сказал, что за последние две недели он получил бесчисленное количество звонков от частных лиц, но отметил, что продавать им АИВЛ было бы против политики компании. Однако большинство продавцов, которые говорили с The Moscow Times, сказали, что они продавали аппараты частным покупателям - и что эти клиенты составляли около 30% от общего объема продаж за последние две недели. Продавцы сказали, что распродали всё ранее на этой неделе. «Было так много звонков, что нам пришлось прекратить принимать заказы», ​​- сказала Динара Енокаева, менеджер по продажам Oxy2.ru, на фоне непрерывных телефонных звонков. Она сказала, что надеется на новую партию к концу апреля, но уточнила, что список ожидания уже очень длинный. Медицинские эксперты сообщили The Moscow Times, что производство АИВЛ не является сильной стороной России и что устройства поставляются в основном из таких стран, как Китай, Италия и Германия. Италия и Германия, однако, временно запретили своим производителям продавать их за границу. Некоторые продавцы сказали, что они ищут аппаратуру в таких далеких странах, как Бразилия, Израиль и Соединенные Штаты. The Moscow Times беседовал с тремя богатыми людьми, которые искали АИВЛ, и все они просили об анонимности, чтобы говорить откровенно на эту тему. «Многие мои друзья пытаются их достать», - сказал один из них. «Как только он [АИВЛ] становится доступным, они его покупают». Абсолютно все медицинские эксперты, которые говорили с The Moscow Times, осудили эту практику. Они отметили, что сам по себе АИВЛ мало чем поможет. «Вам нужна домашняя больница с отделением интенсивной терапии, а главное, вам нужен специалист», - сказал Ярослав Ашихмин, кардиолог, который консультирует центр медицинского развития фонда «Сколково». «Слава Богу, большинство врачей здесь достаточно этичны, чтобы не ходить в дом какого-то богатого мужика и лечить его, когда тысячи людей нуждаются в уходе». Однако один из состоятельных людей, который общался с The Moscow Times, сказал, что у них есть дежурный врач, который уже помог им правильно настроить АИВЛ. «Один из моих друзей вернулся из Франции и сейчас находится в больнице здесь», сказал человек. «Я не хочу, чтобы это случилось [с нами] . Нам нужно запастись едой и оставаться в наших домах за пределами города ». Но Ашихмин считает, что такая политика не спасет богатых России. «Наши олигархи никогда не вкладывали средства в местные больницы, потому что они никогда не думали, что им придется там лечиться», - сказал он. «Весьма вероятно, что вскоре их ждет несчастный сюрприз, поскольку зарубежные клиники их не примут их точно так же, как частные российские клиники». «Теперь они могут испытать на себе тот ад, который они помогли создать», - добавил он.