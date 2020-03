архив



дата публикации 23.03.20 07:09 скаут: Игорь Львович “Newsru.com”,

"Западная пресса гадает, как властям России удается сдерживать эпидемию: то ли скрывают цифры, то ли повезло, то ли жесткие меры" Израиль - 23 марта 2020 г. Западная пресса гадает, как властям России удается сдерживать эпидемию: то ли скрывают цифры, то ли повезло, то ли жесткие меры время публикации: 23 марта 2020 г., По данным на воскресенье, 22 марта, российские власти сообщили всего о 367 случаях заражения коронавирусом на территории страны. Количество инфицированных в государстве с населением больше 146,5 млн человек пока примерно совпадает с показателями Эстонии (326 случаев, но на 1,3 млн населения) и в два раза меньше, чем в Люксембурге (798 случаев заражения на 614 тысяч человек). Иностранная пресса уделяет этому феномену значительное внимание, гадая, в чем тут причина: в том ли, что правительство России скрывает реальные цифры эпидемии, или в том, что просто повезло, или же власти действительно приняли жесткие меры, которые стали заслоном на пути распространения вируса. Телеканал CNN в материале "Почему в России с населением в 146 млн человек меньше случаев коронавируса, чем в Люксембурге?" пишет, что барьер для попадания в Россию коронавируса, возможно, мог появиться из-за жестких мер раннего реагирования: уже 31 января страна закрыла границу с Китаем и создала карантинные зоны. "Тестирование и распознавание случаев (заражения - прим. ред.), отслеживание контактов, изоляция - все те меры, которые рекомендует ВОЗ, были сразу использованы в России", - сообщила телеканалу представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Вместе с тем, как отмечает CNN, некоторые жители России скептически относятся к официальным цифрам, а в интернете распространяется сообщение, что власти скрывают реальное число заболевших. Еще некоторые эксперты, опрошенные телеканалом, говорят, что российский тест на вирус имеет слабую чувствительность. Тем не менее в ВОЗ заявили, что лабораторию "Вектор", которая находится в Новосибирске, включили в список учреждений по тестированию инфекции. Но и чиновники Департамента здравоохранения Москвы, и российский представитель ВОЗ отрицают информацию, что врачи для улучшения статистики якобы ставят заболевшим диагнозы пневмония или ОРВИ. Несмотря на то, что за неделю число заразившихся в России резко увеличилось, обстановку с эпидемиологической точки зрения все еще можно назвать благополучной, а власти идут на ужесточение карантинных мер и, например, закрыли въезд для иностранцев. Газета The New York Times в статье "Не просто кризис: коронавирус - тест для путинского полицейского государства" утверждает, что борьба с пандемией коронавируса - "возможность для Путина показать взволнованному обществу эффективность управления жесткой вертикали власти и сильного централизованного государства". Один из западных дипломатов называет ситуацию раем для авторитарных режимов, поскольку они могут тестировать инструменты контроля за обществом. Например, систему распознавания лиц, которая помогает следить, не нарушают ли люди режим самоизоляции. По мнению журналиста, способность властей держать ситуацию под контролем станет проверкой аргумента, что Путин нужен России, особенно во время кризиса. При этом, как отмечает NYT, неконтролируемое распространение инфекции подорвет веру в президента, а также поставит под угрозу голосование за поправки к Конституции 22 апреля и Парад Победы 9 мая. Обвал цен на нефть и ослабление российского рубля из-за коронавируса уже показали уязвимость российской экономики, отмечает американское издание. Немецкий журнал Der Spiegel в статье "Коронавирус жесткий, Путин - жестче" напоминает, что на фоне пандемии коронавируса президент Путин пока не передумал переносить всенародное голосование 22 апреля по изменению Конституции. "В борьбе между самодержцем и вирусом, по-видимому, вирус должен уступить", - считает издание. Особенное внимание уделяется поправке об обнулении президентских сроков. "Это тот момент, когда политика и пандемия вступают в противоречие", - пишет Der Spiegel и отмечает, что распространение инфекции разрушает доверие россиян к властям, а тезис телепропаганды о бушующей только за границей пандемии больше не кажется убедительным. "Решительные меры властей показывают, что они сами не доверяют низким официальным показателям", - говорится в материале. Автор задается вопросом, могут ли в Кремле "сознательно преуменьшает опасность вируса, чтобы продавить уловку с поправкой к Конституции". Австрийская Der Standard в статье "Почему Россия может избежать эпидемии коронавируса" отмечает, что Российская Федерация смотрится гораздо выигрышнее на фоне чрезвычайно низкого числа зараженных по сравнению с ситуацией в соседних странах. "Учиться у Советского Союза - значит учиться победам", - напоминает газета лозунг 30-летней давности немецких коммунистов из Восточной Германии. По мнению издания, правительству РФ сопутствует удача, так как на первых порах эпидемии на территории России оказались всего два гражданина Китая с подтвержденным коронавирусом. А общая положительная динамика в борьбе с COVID-19 на территории России сохраняется благодаря решительным и эффективным действиям служб безопасности и контроля, которые с умом использовали полученное дополнительное время: с конца января была закрыта вся сухопутная граница с Китаем протяженностью 6000 км, прекращено железнодорожное сообщение, с 1 февраля было ограничено авиасообщение, с 20 февраля китайцам запретили въезд в РФ, потом запрет распространился и на страны Евросоюза, а затем - вообще на всех иностранцев. А теперь, как пишет австрийская Der Standard, московские власти задействовали новейшую систему распознавания лиц для поиска и отслеживания контактов зараженных коронавирусом граждан. Журнал Foreign Policy пишет в статье "Российская крепость начинает давать трещины из-за распространения коронавируса", что "по мере распространения коронавируса в мире Россия оставалась очагом спокойствия и даже безразличия". Издание также сравнивает официальное количество заразившихся с числом жителей страны и называет этот коэффициент одним из самых низких в мире. Впрочем крепость "начала давать трещины" за 48 часов, когда власти закрыли границы, запретили въезд иностранцам, закрыли школы и университеты на карантин и объявили меры по стимулированию экономики, отмечает журнал. Как сказал в интервью Foreign Policy старший научный сотрудник Московского центра Карнеги Александр Габуев, Кремль понял, как быстро может распространяться инфекция, а российская система здравоохранения может просто не справиться с ростом заразившихся. Скорость, с которой власти России принимают ограничительные меры, может косвенно подтверждать, что случаев заражения в стране больше, считает автор статьи. Он отмечает, что количество заболевших пневмонией в России выросло за последние два месяца. По мнению журналиста, Кремль не хочет устраивать панику из-за коронавируса, поскольку он уже и так сильно ударил по экономике: вызвал спад мирового производства и привел к нефтяной войне Москвы и Эр-Рияда. "Главная задача сейчас - обеспечить эффективные карантинные меры и при этом не спровоцировать масштабный разлад в экономике", - так описал Габуев нынешнюю политику российских властей. При этом автор публикации напоминает, что политическая жизнь в России продолжается: голосование по изменению Конституции и Парад Победы пока не отменили. Газета Le Monde в статье "Коронавирус: медленная реакция России и подозрения на недооценку эпидемии" пишет, что Россия медленно "просыпается после сладкого сна" и прощается с иллюзиями, что эпидемию можно было сдержать за пределами страны, а кризиса из-за пандемии можно было избежать. С 16 марта, как пишет газета, цифры по количеству зараженных в России стали ежедневно возрастать, а власти запретили до 1 мая въезд иностранцам. Le Monde пишет, что риторика государственных СМИ изменилась, стали звучать предупреждения о возможном кризисе, который, по мнению автора публикации, опасен еще и тем, что российской системе здравоохранения не хватает денег. Французское издание со ссылкой на врачей, в том числе Васильеву, отмечает недостаточный охват тестирования в России и приуменьшение масштабов эпидемии. Как считает автор публикации, скрывать реальное положение дел власти могут из-за голосования 22 апреля, а также из-за опасений экономического шока, с которым столкнется, например, Москва, если в городе введут жесткие карантинные меры. VICE News в материале "Можем ли мы доверять низкому уровню заражения коронавирусом в России?" перечисляет некоторые меры, которые приняли власти, чтобы сдержать распространение вируса, например, запретили массовые мероприятия и ввели двухнедельную самоизоляцию для тех, кто вернулся из-за границы. Еще издание приводит комментарий главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, по мнению которой карантинные меры ввели поздно, а число заболевших коронавирусом в России больше, нежели говорит официальная статистика. Как отмечает VICE News, не одна Васильева беспокоится, что страна с населением в 146 млн человек, которая граничит с Китаем и Европой, имеет так мало зарегистрированных случаев инфекции. Газета The New York Times в заметке "Гречка: напуганные вирусом россияне запасаются дешевым и сытным продуктом, которое прошло проверку временем" отмечает, что вечером 18 марта в московских магазинах было трудно найти гречку: дешевую и сытную еду, которую россияне любят и как гарнир, и как основное блюдо, например, с молоком. Как уточнила газета, в тяжелые времена жители России всегда делают запасы гречки. Эта крупа по традиции возглавляет список продуктов, которые покупают во время паники из-за падения курса рубля, пандемии или просто слухах о неурожае. (Данный текст подготовлен на основе материалов сайтов RTVi.com) статью прочитали: 79 человек Комментарии 

