Подборка видеоматериалов об эпидемии коронавируса в США

Mar 30, 2020

На YouTube появилась видеозапись, по всей видимости, сделанная возле одного из госпиталей в Нью-Йорке. На данной записи видно, как открыто, на виду у прохожих, медики больничного морга с помощью подъемника загружают в подъехавший грузовик мертвые тела.





По словам местных жителей, с таким они встречаются впервые.

“Это Бруклин прямо сейчас, госпиталь Бруклина, – эмоционально сообщает опубликовавший видео мужчина. – Это правда. Они загружают тела в грузовик. Не выходите из дома. Примите это к сведению. Давайте молиться!”.

Как отмечает NY Post, администрация Brooklyn Hospital Center, где, как сообщается, снято данное видео, пока никак не прокомментировала происходящее.

Ранее русскоязычный блогер из Нью-Йорка опубликовал на YouTube видео с рефрижераторами для хранения тел у госпиталя Бельвью на Манхэттене.

Mar 27, 2020

По словам русскоязычного блогера SamSebeSkazal, Нью-Йорк живет замедленной жизнью, но количество умерших неуклонно растет и власти начали “готовятся к плохому сценарию развития событий”.





“У госпиталей устанавливают прицепы-рефрижераторы для хранения тел, а у госпиталя Бельвью на Манхэттене впервые с 11 сентября развертывают временный морг, который сможет принять умерших в результате эпидемии. Временный морг рассчитан на 3500 тел. Если емкости не хватит, то в запасе есть еще 45 прицепов”.

Об этом ранее сообщали нью-йоркские СМИ.

Mar 29, 2020

Как сообщает Национальная гвардия США, в Америке действует 57 так называемых Отрядов гражданской поддержки (CST, Civil Support Teams) — по одному на каждый штат или территорию и по два отряда в Калифорнии, Нью-Йорке и Флориде.





Основная задача этих подразделений состоит в обнаружении и изучении биологических, химических и радиологических угроз и в выработке рекомендаций по их нейтрализации. В настоящее время около десяти отрядов занимаются активной работой по борьбе с эпидемией COVID-19, а остальные находятся в состоянии готовности.

«Роль Отрядов гражданской поддержки — помогать и консультировать, – пояснила подполковник Национальной гвардии Дженнифер Коуп. – Они не принимают решений, это делают местные власти, администрации штатов и федеральные агентства. Наша роль заключается в поддержке».

В частности, в штате Флорида Отряды гражданской поддержки работают в полевых пунктах тестирования на вирус, в Вайоминге — обрабатывают мазки с биологическими образцами в лабораториях, а в Западной Вирджинии — обучают медиков, полицейских и пожарных навыкам деконтаминации и использования средств личной защиты.





статью прочитали: 48 человек