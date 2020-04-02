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дата публикации 02.04.20 18:02
скаут: Игорь Львович;
   
 

Компании Audi, VW и Mercedes-Benz изменили свои логотипы из-за COVID-2019

  Вслед за Audi и VW: компания Mercedes-Benz изменила свой логотип из-за COVID-2019


В соцсетях бренда опубликовали «карантинный» вариант трехлучевой звезды.

Компания Mercedes-Benz продемонстрировала временный логотип, в дизайн которого внесли изменения из-за коронавируса COVID-2019. «Карантинная» версия отличается уменьшенной трехлучевой звездой, за счет чего между ней и кругом появилось пространство, информирует enovosty.com/news.

Таким образом в компании пропагандируют необходимость соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя и других от заражения.

Ранее два других немецких бренда изменили свои эмблемы похожим образом, чтобы напомнить о социальной дистанции: четыре кольца Audi теперь не соприкасаются, а между литерами V и W в логотипе Volkwagen появился зазор.

Немецкие автопроизводители Audi и Volkswagen изменили логотипы, чтобы привлечь внимание к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Компании Audi и Volkswagen изменили свои логотипы, призывая общество к самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На опубликованных видеороликах четыре пересекающиеся кольца логотипа Audi разъезжаются друг от друга на равные промежутки, а на логотипе Volkswagen буква V отделяется от буквы W и перемещается к верхней части кольца. Субтитры на видео призывают людей оставаться дома и держать дистанцию ради борьбы с заболеванием COVID-19, вызываемым коронавирусной инфекцией нового типа, а также благодарность за соблюдение указанных рекомендаций, информирует enovosty.com/news.

Во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 435 тысяч человек, из них более 19 тысяч скончались и почти 112 тысяч выздоровели. Активнее всего новые случаи в настоящее время выявляются в странах Евросоюза (в первую очередь в Италии) и США. В Китае, где произошла вспышка заболевания, регистрируются лишь несколько десятков случаев в сутки, поэтому страна начала отменять карантин.

   


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