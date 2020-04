архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.04.20 06:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Сводки с фронтов 2-й Нефтяной

Oil’s perfect storm? No, it’s much worse than that Идеальный нефтяной шторм? Нет, гораздо хуже CORNELIA MEYER March 24, 2020 Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться на встрече ОПЕК + 6 марта об увеличении декабрьского сокращения добычи на 2,1 млн баррелей в сутки еще на 1,5 млн баррелей в сутки. (Reuters) Коронавирус и почти полное прекращение общественной жизни во многих странах затрагивает большинство секторов, но не так сильно, как нефтяной. То, что мы наблюдали в течение последних нескольких недель, хуже, чем идеальный шторм - это ураган эпических масштабов. Только на прошлой неделе Brent потерял 14 процентов стоимости на фоне огромной волатильности. Нефть - главное топливо транспорта. В результате того, что большинство авиарейсов были отменены, границы закрыты, а автомобильный транспорт остановлен (за исключением некоторых грузов), спрос испытал колоссальный шок. Никто не может справиться с падением спроса таких масштабов. Основной доклад Международного энергетического агентства за март показал сокращение мирового спроса на 900 баррелей в сутки в годовом исчислении и на 2,8 млн. баррелей в сутки во втором квартале. Некоторые аналитики и нефтяные компании отмечают снижение на 12-13 миллионов баррелей в сутки. На самом деле информация из стран-потребителей поступает медленно и она ненадежна. Нет представления о возможном снижении спроса. Обоснованным предположением будет то, что оно намного превысит 10-12 процентов мирового производства, о которых говорят в самых мрачных прогнозах. Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться на встрече ОПЕК + 6 марта об увеличении декабрьского сокращения добычи на 2,1 млн баррелей в сутки еще на 1,5 млн баррелей в сутки. Королевство переключило реверс на задний ход и заявило, что увеличит добычу до 12,3 млн. баррелей в сутки, Россия ожидает увеличения добычи на 500 000 баррелей в сутки. Однодневные рынки ОПЕК +, обеспечивавшие стабильность путем уравновешивания рынков, сменились тотальной войной за долю рынка. Разворот Королевства понятен в свете того, что, поскольку ОПЕК сотрудничала с 10 своими союзниками во главе с Россией в рамках ОПЕК +, Королевство брало на себя львиную долю каждого сокращения добычи нефти. Это привело к потере доли рынка, от которой больше всего выиграли производители из России и США. Россия, например, заменила Саудовскую Аравию в качестве поставщика № 1 в Китай, возможно, один из наиболее важных рынков для Saudi Aramco. Президент США Дональд Трамп испытывает все возрастающее давление направленное на налаживание сотрудничества с Саудовской Аравией со стороны сланцевой промышленности, которая опасается уничтожения. Корнелия Мейер Эта тотальная война за долю рынка в сочетании с разрушением экономики коронавирусом привела к одновременному шоку спроса и предложения, который лучше всего можно охарактеризовать как Армагеддон, если говорить о рынках нефти. Есть большие бюджетные последствия для экономики зависящей от нефти. Саудовская Аравия объявила о сокращении бюджета на сумму 13,3 миллиарда долларов, что составляет чуть больше 5 процентов от общих расходов. Пострадает и Россия, о чем свидетельствует снижение курса рубля. Тем не менее, Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу и все более и более обеспокоена поставками СПГ США на европейские рынки. От падения цен на нефть сильно пострадает сланцевый сектор США. Это приведет к банкротствам и возможной консолидации отрасли, что, как надеется Россия, приведет к сокращению экспорта СПГ в Европу. Будущее покажет, оправдаются ли эти ожидания. Возвращаясь к противостоянию между Саудовской Аравией и Россией: на определенном этапе сотрудничество между крупнейшим в мире экспортером и вторым по величине производителем нефти может возобновиться. Пандемия коронавируса приведет к крупнейшему экономическому спаду в мирное время со времени депрессии, поэтому рамки ОПЕК + могут стать хорошей кооперативной сетью. Однако нет никаких признаков того, что саудовско-российские переговоры возобновятся в ближайшее время. На прошлой неделе Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо попытался провести диалог с регулятором энергетики Техаса и американскими производителями сланца, который ни к чему не привел. Президент США Дональд Трамп испытывает все возрастающее давление направленное на налаживание сотрудничества с Саудовской Аравией со стороны сланцевой промышленности, которая опасается уничтожения. На данный момент все прогнозы на то, кто будет искать сотрудничества первым, просто бессмыслены. Это беспрецедентные обстоятельства, и никто не знает, как долго коронавирус будет парализовать мировую экономику. Между тем, мы не должны ожидать, что цена на нефть существенно восстановится. На ранних европейских торгах индекс Brent достиг 28,5, что является самым низким показателем за 17 лет и составляет около 60 процентов от январских максимумов. National Observer Canadian crude plummets to US$5 a barrel as oilpatch awaits federal bailout Канадская нефть упала до 5 долларов США за баррель, нефтепромыслы ожидают поддержки от федерального бюджета By Emma McIntosh | March 27th 2020 11 февраля 2012 года. Выбросы в атмосферу нефтеперерабатывающих установок вблизи форта Мак-Мюррей тянутся до горизонта. Photo by Kris Krug on Flickr В то время как промысловики ожидают срочной финансовой помощи от федерального правительства, цена на канадскую нефть упала в пятницу до нового исторического минимума в 5 долларов США за баррель. В последние недели индустрия была ошеломлена двойным ударом - пандемией COVID-19, которая свалила мировые рынки в штопор, и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Теперь цена за баррель канадского эталона Western Canadian Select (WCS), будет примерно такой же, как у Big Mac. «Это действительно “терра инкогнита”», - сказал Уоррен Маби, директор Института энергетической и экологической политики Queen’s University. Крутая спираль нефтегазового сектора, на который в 2018 году пришлось 11 процентов валового внутреннего продукта Канады, имеет обширные и страшные последствия - для федеральной экономики и экономики Альберты. Уже сейчас производители нефти сокращают планы расходов, и аналитики прогнозируют, что добычу придется сократить, поскольку в пятницу WCS закрылся на уровне 5,06 долл. США за баррель. Падение пробивает дыру в бюджете премьер-министра Альберты Джейсона Кенни, который основывался на оптимистичных прогнозах в 58 долларов за баррель. В пятницу Кенни сказал жителям Альберты что надо ожидать того «что, вероятно, станет крупнейшим спадом в нашей экономике в истории», и потребовал созыва законодательного органа во вторник, чтобы обсудить пути компенсации экономического удара. В Калгари, где расположены многие канадские нефтегазовые компании, сектор находится в «режиме выживания», - сказала Сандип Лалли, президент и исполнительный директор городской торговой палаты. «Цена за баррель вызывает в городе возмущение», - сказала она в интервью в пятницу. "Пять долларов? Это никого не устраивает”. Маби сказал, что не удивится, если цены на сырую нефть в Канаде ненадолго пойдут в минус - сценарий, когда производители платят людям, чтобы они забрали продукт. И, вероятно, предстоит еще долгий путь, прежде чем рынки начнут восстанавливаться, добавил он. «К сожалению, для некоторых компаний это будет смертельный удар», - сказал Маби. «У них не будет денег, чтобы продолжать свою деятельность ... Для крупных компаний это определенно требует серьезной реструктуризации». Надежды отрасли в настоящее время опираются на многомиллиардный пакет федерального финансирования, который может быть обнародован в любой день. Подробности пока не разглашаются, но Мейби сказал, что, скорее всего, он нацелен на сохранение рабочих мест и оказание помощи компаниям, чтобы они оставались на плаву до тех пор, пока кризис не спадет - когда бы это ни произошло. Как мы оказались в таком положении? Канадская нефть уже продается со скидкой по сравнению с североамериканским стандартом West Texas Intermediate. Это потому, что её сложнее перерабатывать, и её нужно перевозить намного дальше по железной дороге или по трубопроводу, чтобы доставить на нефтеперерабатывающие заводы, которые могут с ней работать. Цены на нефть Альберты падают уже пару лет. В 2012 году канадская нефть продавалась по цене более 100 долларов США за баррель; Со времени последнего падения цен в 2015 году они редко превышали 50 долларов. По мнению аналитиков, долгосрочная политика по ограничению выбросов углерода, предназначенная для преодоления ускоряющегося климатического кризиса, будет означать огромные изменения - и, вероятно, деградацию - для нефтегазовой отрасли . Но, с другой стороны, нефтепромыслам также прогнозировани 2020 год как ориентировочно положительный, с повышением цен на нефть. Затем началась ценовая война. С падением спроса на нефть, поскольку экономики всего мира остановились для борьбы с пандемией COVID-19, Саудовская Аравия и Россия, в начале этого месяца, когда они не смогли договориться о сокращении производства, начали ценовую войну. Обе страны сейчас наводняют рынок избыточным предложением, что приводит к резкому падению цен. «Один (кризис) подталкивает другой», - сказала Маби. «Цены, которые уже были низкими, просто рухнули». В конце концов, сказал Маби, страны решат проблему COVID-19 в своих границах и снова начнут использовать нефть, когда их экономика начнет расти. Но только неясно, когда это произойдет - после нескольких месяцев борьбы с новым коронавирусом Китай только начал восстанавливаться. Панорама нефтеперерабатывающего завода возле форта МакМюррей, Альберта, 2012 год. Photo by Kris Klug on Flickr Что будет дальше? Пакет помощи федерального правительства, независимо от того, что он содержит, во многом определит, что будет дальше. Экологические группы и другие критики попросили правительство убедиться, что оно не поддерживает теряющую свою роль индустрию. Чтобы быть эффективным, говорит Маби, финансирование должно предоставляться федеральным правительством на определенных условиях. У чиновников теперь есть редкая возможность попросить нефтегазовый сектор рассмотреть различные варианты использования нефти, которые соответствовали бы нашему низкоуглеродному будущему - это то, к чему компании открыты, но иногда отвлекаются, так как есть ещё желание получать прибыль прямо сейчас, добавил он. «Для некоторых компаний, к сожалению, это будет смертельный удар», - сказал Уоррен Маби, директор Института энергетической и экологической политики Queen’s University «Давайте не будем близоруки», - сказал он. "Это знаки на стене. Вся нефтехимическая отрасль изменится в ближайшие десятилетия». Пакет помощи, по крайней мере, даст производителям нефти и газа определенную степень уверенности в том, как будут развиваться события дальше, в ближайшем будущем, сказала Лалли. Она была рада видеть совместную работу правительства Альберты и федерального правительства, что является редким событием при нынешнем руководстве, добавила она. Но в более широком смысле Лалли сказала, что она хочет услышать больше о долгосрочном плане, который обеспечит стабильность и устойчивость экономики Альберты и Канады. Хотя другие секторы все еще хорошо себя чувствуют, цены на сырьевые товары уже давно стали ахиллесовой пятой для Альберты, добавила она. «Мы слышим про стабилизацию, но я получаю не много вопросов о том, какова стратегия для Канады, чтобы достигнуть её», сказала она. «Наша экономика должна восстановиться».

Reasons for guarded optimism over oil price Причины для осторожного оптимизма по поводу цен на нефть FRANK KANE March 25, 2020 В конце туннеля цен на нефть появился слабый свет? Недавний видеофорум энергетических экспертов, который провела информационная группа Gulf Intelligence, поднял вопрос о такой возможности. Может показаться еретическим задавать этот вопрос после сокращения цен на сырую нефть за последние две недели вдвое на фоне огромного запланированного роста добычи в Саудовской Аравии и России, даже несмотря на то, что мировой спрос падает из-за удара вспышки коронавирусной инфекции по мировой экономике. Но некоторые аналитики, возможно, отчаянно желающие увидеть хоть какой-то просвет в текущей ситуации, считают, что нефть, возможно, достигла чего-то вроде минимального уровня в середине диапазона 20 долларов за баррель, и может даже, в зависимости от дико колеблющихся обстоятельств, подняться выше 30 долларов. Со временем. Это чувство сдержанного оптимизма отнюдь не всеобщее. Если нефть марки Brent упадет ниже 20 долларов за баррель, рыночный импульс может стать неудержимым в течение некоторого периода, как это было в других ситуациях ценовой войны десятилетия назад. Есть несколько очевидных причин для этого пессимизма. Глобальный спад, вызванный вирусом, вызвал самое большое внезапное сокращение спроса на нефть в истории. По некоторым оценкам, снижение составляет 10 миллионов баррелей в сутки от нормального уровня около 100 миллионов баррелей в сутки, что представляется правильным с учетом значительного падения мировой экономической активности. Вдобавок ко всему, производители - особенно два больших - Саудовская Аравия и Россия, но также и другие известные акторы, такие как ОАЭ и Нигерия - делают все возможное, чтобы увеличить поставки в течение следующих двух месяцев. Аналитики считают, что в ближайшее время на рынок поступит около 3 миллионов баррелей. Существует большая вероятность того, что цены снова могут резко упасть. Но этот сценарий, вероятно, уже не будет таким мрачным, как несколько дней назад. Фрэнк Кейн Это поднимает много вопросов. Куда они пойдут, если Китай и другие крупные промышленные державы не будут сжигать нефть? Мировые резервуары для хранения скоро будут заполнены, и на рынке недостаточно танкеров, которые могли бы служить плавающими резервуарами в течение какого-то реального времени. Для некоторых производителей, особенно для высокозатратных, вырисовывается вероятность серьезного «shut down» - закрытия нефтедобывающих предприятий. Одним из очевидных выводов из такого положения вещей является то, что политика «шока и трепета» - снижение цен и увеличение добычи - объявленная Саудовской Аравией после распада альянса ОПЕК +, явно оказывает намеченный глубокий эффект. Стратегия Королевства состоит в том, чтобы отвоевать долю рынка у других производителей в короткой, острой кампании, которая будет эффективно вытеснять более дорогих производителей и монетизировать его самый большой актив в более короткие сроки, чем ожидалось ранее. Многое можно сказать об этом плане. Это отвечает как потребностям Королевства в финансовых ресурсах для финансирования стратегии диверсификации Vision 2030, так и планируемому отходу от использования ископаемого топлива до середины этого столетия. Если Саудовская Аравия выберет правильное время, она станет крупнейшим производителем энергии с самыми низкими затратами и растущей долей на рынке, так как мир начнёт оправляться от разрушительного действия COVID-19. Нефть Королевства станет ресурсом, способствующим восстановлению мировой экономики, фактически являясь пакетом экономических стимулов для пост-вирусного мира. Другая причина некоторого оптимизма в отношении цен на нефть состоит в том, что есть некоторые предварительные признаки того, что экономика, в первую очередь пораженная вирусом, демонстрирует некоторые признаки возвращения к жизни. количество случаев заболевания в Китае начало падать, и вскоре будут вновь открыты крупные промышленные предприятия. Еще одна крупная экономическая держава, Япония, также возрождается, с самого начала успешно заблокировав COVID-19. Есть и очевидные предостережения. Прогресс вируса в Южной Азии и Африке до сих пор не совсем понятен, и все же он может иметь место. Европа явно опустошена, в то время как США все еще находятся на ранних стадиях. Но сам факт того, что эксперты сейчас говорят о восстановлении экономики Китая - V-образное восстановление в третьем квартале - является хорошей новостью для цены на нефть. Пока еще слишком рано называть окончание войны цен на нефть или дно рынка сырой нефти. Существует большая вероятность того, что цены снова могут резко упасть. Но этот сценарий, вероятно, уже не будет таким мрачным, как несколько дней назад.