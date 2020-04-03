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дата публикации 03.04.20 23:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Трудные времена и люди вокруг нас. Часть 1-я

Liucija Adomaite, Ilona BaliūnaitėRokas LaurinavičiusDenis Tymulis, Mindaugas Balčiauskas

Коронавирус  вовсе не походит на супер бизнес-план Но некоторые коронавирусные  придурки продают свои души дьяволу, скупают дефицит и надеются быстро  заработать на нём.

К счастью, в эти трудные времена все еще есть незаметные герои. Люди восхищаются бескорыстными  душами, которые борются со вспышкой инфекции простыми актами доброты. Все имеет значение - от того  чтобы поделиться рулоном туалетной бумаги до израсходования 2500 долларов на маски и дезинфицирующие средства для стариков. Эти добрые  дела являются живым доказательством того, что мы можем и сможем пройти через это вместе и стать сильнее, чем когда-либо. Так что не забывайте аплодировать этим героям  борьбы с коронавирусом в комментариях!

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть, как  Кристина Тамелите, преподаватель политологии в Вильнюсском университете, рассказывает  Bored Panda о тесте, который коронавирус проводит в наших обществах.

…………………………………………………………………...


Трудно оставаться позитивным, когда уже  10 000 смертей от коронавируса во всем мире и целые страны продолжают закрываться. И,  среди страха и неуверенности, окружающей пандемию, каждый день, кажется, приносит новости, которые хуже, чем днем ​​ранее. Однако, как и в большинстве случаев  катастроф, бедствий, трагедий и угроз общественному здравоохранению, существуют основания для того чтобы надеяться на лучшее будущее.

Итак, хотя в эти трудные времена трудно быть человеком типа  «могло быть и хуже», давайте попробуем. В конце концов, какие  у нас еще есть варианты? Bored Panda составила список  хороших новостей во   времена COVID-19, чтобы дополнить те, что у нас уже есть, так что прокрутите вниз и почитайте  их!

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В последнее время  было немного хороших новостей. С 860 793 случаями коронавируса и 42 324 смертельными случаями, подтвержденными во всем мире, становится все  труднее поддерживать бодрость духа. Кроме того,  “затворники” коронапокалипсиса истощают запасы туалетной бумаги, и кажется, что мы в шаге от полного хаоса.

Но не торопитесь! Эти небольшие  отрывки коронановостей выложены  здесь, чтобы восстановить нашу веру в человечество. Bored Panda  составила список самых хороших  историй связанных с эпидемией коронавируса, которые доказывают, что любовь и доброта существуют и  в эти трудные времена. Хорошего не может быть слишком много, так что смотрите наши сборники новостей для хорошего самочувствия: часть 1часть 2  и часть 3. Чувствуете, как  у вас становится теплее на душе? Делитесь  добрыми историями в комментариях!

 После борьбы с коронавирусом  в Китае эта медицинская команда отправляется на борьбу в Италию.  Настоящие герои

After Fighting Corona In China, The Same Medical Team Are Traveling To Fight In Italy. True Heros

reddit.comОтчет


Любовь находит пути ...

Love Finds A Way...

Наш  дом пенсионеров с медицинским  уходом закрыт, поэтому он каждый день приходит, чтобы увидеть своего отца, и они разговаривают по телефону, самая волнующая вещь из когда-либо  мною виденных 


Внучка рассказывает дедушке новости  о ее обручении

Granddaughter Telling Grandfather The News Of Her Engagemen

Reddit.com

.

Итальянская больница, отделение интенсивной терапии,  Icu-клапаны

An Italian Hospital Ran Out Of Icu Valves

В итальянской больнице кончились Icu-клапаны, местные бизнесмены привезли 3D-принтер,  перепрограммировали его, и наделали клапанов за несколько часов

“В то время когда я это пишу, уже 10 пациентов дышат с помощью аппаратов в которых используются напечатанные на 3D- принтере клапаны….  

michalnaka


Сегодня, в моей группе «Купи и продай» в Facebook, женщина опубликовала объявление о  бесплатных обедах для всех детей, которым это нужно, поскольку занятия в школе были отменены ( адрес и местоположение  скрыты)

Today On My Buy And Sell Facebook Group A Woman Posted Free Lunch For Any Kids That Need It Since School Was Cancelled (Censored Address And Location)

reddit.comОтчет


Бесплатно для пожилых

Giving Free To Older People

Асия и Джавад Джобер,  владельцы маленького магазинчика в Шотландии,  потратили 2000 фунтов стерлингов на маски и санитайзеры  и раздают их бесплатно престарелым покупателям

DoctorYasmin


Китайские врачи  празднуют закрытие последней временной больницы в Ухани,  количество пациентов сократилось с 15000 до 15. Настоящие герои

Chinese Doctors Celebrate The Closure Of The Last Temporary Hospital In Wuhan. Patients Dropped From 15000 To 15. Absolute Heros

reddit.com


Этот ликеро-водочный завод использует  своё оборудование для производства обеззараживающего средства для рук и  раздает его бесплатно

This Distillery Is Using Their Equipment To Produce Hand Sanitizer, And Giving It Away For Free

reddit.com


Один из моих соседей оставил пакет с туалетной бумагой на моей входной двери. С тем, как сейчас обстоят дела в мире, будучи одинокой мамой и борющейся,  в последнее время, с биполярностью, этот маленький знак великодушия заставил меня плакать

One Of My Neighbors Left A Bag Of Toilet Paper On My Front Door And With The Way Things Are In The World Right Now, Being A Single Mom And Struggling With My Bipolar Lately, This Small Token Of Generosity Moved Me To Tears

reddit. com



Чэнь прятала  65 домашних животных, брошенных во время вспышки в Ухане, в своем маленьком доме. Власти разрешают только 1 питомца на дом, и они убивают животных, если владелец заболел  Covid19

Ms. Chen Hides 65 Pets, Abandoned During Wuhan Outbreak, In Her Small Home. Authorities Only Allow 1 Pet Per Home, And They Kill The Animal If Owner Got Covid19

13 дней назад



Настоящие герои. После  сражения с коронавирусом  в Китае, та же медицинская команда  прибыла в Иран

True Heros. After Fighting Corona In China, The Same Medical Team Are Traveling To Fight In Iran

reddit.com



Небольшой магазин раздает и доставляет старикам бесплатные  наборы предметов первой необходимости

Small Shop Gives Away And Delivers Free Essentials Packs

angryhacademic


Фитнес-тренер проводит  групповые тренировки среди соседей  во время блокировки коронавируса в Испании

Fitness Trainer Leads Neighbors In Group Workout During Coronavirus Lockdown In Spain

Sano Sevilla Los Bermejales


Семья в Пенсильвании раздает нуждающимся  туалетную бумагу. Побольше бы таких людей 

A Family In PA Giving Away Free Toilet Paper To Anyone In Need; Be More Like These People

jestercow


Загрузка масок

Shipment Of Masks

Первая партия масок и тестов отправлена из Шанхая. Всё самое лучшее для наших друзей в Америке

JackMa


Маленькая бесплатная библиотечка по  соседству за ночь превратилась в ….. 

My Neighborhood Little Free Library Transformed Overnight

reddit.com




Фотография  одной из многих настоящих героев  и героинь битвы с пандемией коронавируса в Иране - медсестры!

Image Of One Of The Many True Heroes Of The Fight Against Corona Virus Pandemic In Iran - The Nurses!

reddit.com


Моя девушка - герой и  она надерет задницу коронавирусу

My Girlfriend Being A Hero And Kicking Corona Viruses Ass

reddit.com


Дженн - человек, брат. Спасибо, Дженн. В нашем округе наибольшее количество заболевших  Covid-19 в нашем штате.

Jenn’s A Human Being A Bro. Thank You Jenn. My County Has The Highest Count Of Covid-19 In Our State

Дорогие престарелые соседи,  если вам нужно, я могу съездить в магазин для вас. Пожалуйста позвоните  или постучите мне в дверь, Дженн 

Reddit.comReport



Кто-то в моем городе выставил стол, чтобы помочь людям, которые нуждаются  в это хаотическое время ... Так и должно быть!

A Table Was Setup By Somebody In My Town To Help People Struggling During This Chaotic Time.. This Is What Should Be Happening!

Пожалуйста берите всё что вам нужно для ваших  детей, стариков, для ВСЕХ 

reddit.com


Кто-то выставляет  санитайзеры для рук  в общественных местах

Someone Placing Random Hand Sanitizer Station Around In Public Places

reddit.com


Мой 11-летний “босс”  прислал мне замечательный  комплект для выживания во время эпидемии коронавируса

My Boss’ 11 Year Old Sent Me A Hilarious Coronavirus Survival Kit

reddit. com


Супермаркет будет открыт только для пожилых людей.

Supermarket Will Open To Just The Elderly

На этой неделе, супермаркет Cornish, в  течение двух часов будет обслуживать только   пожилых людей, чтобы они могли совершить покупки.

Менеджер магазина- филиала  Penzance в Исландии подтвердил, что магазин будет открыт в среду с 9 до 11 утра. Шарлотт Прист сказала: «Его  будет обслуживать член правления, который будет пропускать только пожилых людей.

Greg Martin / Cornwall LiveReport

Marlinspike 2 недели назад

Это мой родной город! У меня есть много пожилых друзей и соседей, которые действительно оценят это. Молодцы Исландия и Пензанс. Я действительно надеюсь, что это будет поддержано  многими магазинами. Многие старики напуганны здесь (и везде).


Леди купила много продуктов для старика, у которого были только какие-то консервы  и алкоголь

Lady Buys Lots Of Groceries For Old Man Who Only Had Some Canned Goods, Alcohol

BlackwaterReport



Муж празднует 67-ю годовщину свадьбы  у дома престарелых

Husband Celebrates 67th Anniversary Outside Wife’s Nursing Home

Из-за короновирусного карантина,  Боб Шеллард не может навестить его жену в  её доме престарелых в Коннектикуте. Поэтому он стоит у её  окон и держит плакат с надписью “Я любил тебя 67 лет и продолжаю любить. Поздравляю с годовщиной”

MERNiK6


Мы не заслуживаем Джона Бон Джови

We Don’t Deserve John Bon Jovi

Рокер Джон Бон Джови  всё ещё кормит нуждающихся во время этого кризиса. Певец был сфотографирован моющим посуду в  его Soul Kitchen в Red Bank. Некоммерческая общественная столовая теперь работает только “на вынос”,  но, тем не менее, продолжает обслуживать свою комьюнити

Zaboom16


Герои

Heroes

Вот так и выяснилось - кто есть “ключевые” работники в обществе

Не банкиры. Не маклеры. Не менеджеры элитных хедж-фондов.

Это медсестры. Это доктора. Это водители-доставщики. Это сиделки. Это грузчики.Это учителя. Это складские рабочие.  Кассиры #COVID19

doctor_oxford


Наш  местный китайский ресторан сегодня бесплатно накормил 100 человек. В этом  - вся суть общины

My Local Chinese Restaurant Fed 100 People For Free Today. This Is What Community Is All About

reddit.com

103-летняя иранка  победила вирус и получила  разрешение вернуться домой! Она  держит лист бумаги с надписью «Я победила  коронавирус»

This 103 Year Old Iranian Women Beat The The Corona Virus And Was Allowed To Go Back Home! She’s Holding A Piece Of Paper Saying “I Defeated The Corona Virus”

reddit.com


Муж и жена находятся  на первой линии обороны от коронавируса. Наконец-то встретились на пару минут

Husband And Wife On First Line Of Defense Against Coronavirus. Finally Meet For Couple Minutes

ChocoLolita


Хватит скупать

Stop Hoarding

Это Эшли

У неё трое детей и  ей нужно было купить молока

Эшли обошла 3 магазина чтобы найти его

Когда нашла, она купила только одну упаковку. Она  решила оставить больше молока для других матерей у которых есть дети

Будьте как Эшли 

ohsoyouthink


 Церковь думает в  правильном направлении

This Church Has The Right Idea

МЫ МОЛИМСЯ И ПРИСЛУШИВАЕМСЯ  К УЧЕНЫМ

puttputtReport


Владелица небольшого японского  магазинчика. Улыбка 

This Japanese Shopkeeper's Smile 

lordclarmanderReport


Ей сегодня  100 лет, а дом престарелых  закрыт на карантин. Так они пели ей извне

100 Years Old Today And The Nursing Home Is On Coronavirus Lockdown So They Sang To Her From Outside

Cradnee


 Люди  превыше  бизнеса. Всегда

Humans Above Business. Always

Арканзасский домовладелец сказал ресторанам, чтобы  деньги предназначенные на оплату аренды, они выплатили своим работникам

goodnews_movementReport


Дженнифер Халлер, первый человек в мире, которому  введена экспериментальная вакцина от Covid-19

Jennifer Haller, The First Person In The World To Be Injected With The Experimental Vaccine For The Covid-19

TheCanadianAbroadReport


Я плачу

I'm Gonna Cry


Бабушкин дом престарелых  закрыт, я пошла отнести ей несколько вещей и  обнаружила, что дед поёт ей и её подружкам серенады  аккомпанируя себе на гитаре, с тех самых пор как они были закрыты на карантин

jennydeloach

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