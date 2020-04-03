Трудные времена и люди вокруг нас. Часть 1-я

Liucija Adomaite, Ilona Baliūnaitė, Rokas Laurinavičius, Denis Tymulis, Mindaugas Balčiauskas

Коронавирус вовсе не походит на супер бизнес-план Но некоторые коронавирусные придурки продают свои души дьяволу, скупают дефицит и надеются быстро заработать на нём.

К счастью, в эти трудные времена все еще есть незаметные герои. Люди восхищаются бескорыстными душами, которые борются со вспышкой инфекции простыми актами доброты. Все имеет значение - от того чтобы поделиться рулоном туалетной бумаги до израсходования 2500 долларов на маски и дезинфицирующие средства для стариков. Эти добрые дела являются живым доказательством того, что мы можем и сможем пройти через это вместе и стать сильнее, чем когда-либо. Так что не забывайте аплодировать этим героям борьбы с коронавирусом в комментариях!

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть, как Кристина Тамелите, преподаватель политологии в Вильнюсском университете, рассказывает Bored Panda о тесте, который коронавирус проводит в наших обществах.

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Трудно оставаться позитивным, когда уже 10 000 смертей от коронавируса во всем мире и целые страны продолжают закрываться. И, среди страха и неуверенности, окружающей пандемию, каждый день, кажется, приносит новости, которые хуже, чем днем ​​ранее. Однако, как и в большинстве случаев катастроф, бедствий, трагедий и угроз общественному здравоохранению, существуют основания для того чтобы надеяться на лучшее будущее.

Итак, хотя в эти трудные времена трудно быть человеком типа «могло быть и хуже», давайте попробуем. В конце концов, какие у нас еще есть варианты? Bored Panda составила список хороших новостей во времена COVID-19, чтобы дополнить те, что у нас уже есть, так что прокрутите вниз и почитайте их!

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В последнее время было немного хороших новостей. С 860 793 случаями коронавируса и 42 324 смертельными случаями, подтвержденными во всем мире, становится все труднее поддерживать бодрость духа. Кроме того, “затворники” коронапокалипсиса истощают запасы туалетной бумаги, и кажется, что мы в шаге от полного хаоса.

Но не торопитесь! Эти небольшие отрывки коронановостей выложены здесь, чтобы восстановить нашу веру в человечество. Bored Panda составила список самых хороших историй связанных с эпидемией коронавируса, которые доказывают, что любовь и доброта существуют и в эти трудные времена. Хорошего не может быть слишком много, так что смотрите наши сборники новостей для хорошего самочувствия: часть 1, часть 2 и часть 3. Чувствуете, как у вас становится теплее на душе? Делитесь добрыми историями в комментариях!

После борьбы с коронавирусом в Китае эта медицинская команда отправляется на борьбу в Италию. Настоящие герои

reddit.comОтчет

Любовь находит пути ...

Наш дом пенсионеров с медицинским уходом закрыт, поэтому он каждый день приходит, чтобы увидеть своего отца, и они разговаривают по телефону, самая волнующая вещь из когда-либо мною виденных

Внучка рассказывает дедушке новости о ее обручении

Reddit.com

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Итальянская больница, отделение интенсивной терапии, Icu-клапаны

В итальянской больнице кончились Icu-клапаны, местные бизнесмены привезли 3D-принтер, перепрограммировали его, и наделали клапанов за несколько часов

“В то время когда я это пишу, уже 10 пациентов дышат с помощью аппаратов в которых используются напечатанные на 3D- принтере клапаны….

michalnaka

Сегодня, в моей группе «Купи и продай» в Facebook, женщина опубликовала объявление о бесплатных обедах для всех детей, которым это нужно, поскольку занятия в школе были отменены ( адрес и местоположение скрыты)

reddit.comОтчет

Бесплатно для пожилых

Асия и Джавад Джобер, владельцы маленького магазинчика в Шотландии, потратили 2000 фунтов стерлингов на маски и санитайзеры и раздают их бесплатно престарелым покупателям

DoctorYasmin

Китайские врачи празднуют закрытие последней временной больницы в Ухани, количество пациентов сократилось с 15000 до 15. Настоящие герои

reddit.com

Этот ликеро-водочный завод использует своё оборудование для производства обеззараживающего средства для рук и раздает его бесплатно

reddit.com

Один из моих соседей оставил пакет с туалетной бумагой на моей входной двери. С тем, как сейчас обстоят дела в мире, будучи одинокой мамой и борющейся, в последнее время, с биполярностью, этот маленький знак великодушия заставил меня плакать

reddit. com

Чэнь прятала 65 домашних животных, брошенных во время вспышки в Ухане, в своем маленьком доме. Власти разрешают только 1 питомца на дом, и они убивают животных, если владелец заболел Covid19

13 дней назад

Настоящие герои. После сражения с коронавирусом в Китае, та же медицинская команда прибыла в Иран

reddit.com

Небольшой магазин раздает и доставляет старикам бесплатные наборы предметов первой необходимости

angryhacademic

Фитнес-тренер проводит групповые тренировки среди соседей во время блокировки коронавируса в Испании

Sano Sevilla Los Bermejales

Семья в Пенсильвании раздает нуждающимся туалетную бумагу. Побольше бы таких людей

jestercow

Загрузка масок

Первая партия масок и тестов отправлена из Шанхая. Всё самое лучшее для наших друзей в Америке

JackMa

Маленькая бесплатная библиотечка по соседству за ночь превратилась в …..

reddit.com

Фотография одной из многих настоящих героев и героинь битвы с пандемией коронавируса в Иране - медсестры!

reddit.com

Моя девушка - герой и она надерет задницу коронавирусу

reddit.com





Дженн - человек, брат. Спасибо, Дженн. В нашем округе наибольшее количество заболевших Covid-19 в нашем штате.

Дорогие престарелые соседи, если вам нужно, я могу съездить в магазин для вас. Пожалуйста позвоните или постучите мне в дверь, Дженн

Reddit.comReport

Кто-то в моем городе выставил стол, чтобы помочь людям, которые нуждаются в это хаотическое время ... Так и должно быть!

Пожалуйста берите всё что вам нужно для ваших детей, стариков, для ВСЕХ

reddit.com

Кто-то выставляет санитайзеры для рук в общественных местах

reddit.com

Мой 11-летний “босс” прислал мне замечательный комплект для выживания во время эпидемии коронавируса

reddit. com

Супермаркет будет открыт только для пожилых людей.

На этой неделе, супермаркет Cornish, в течение двух часов будет обслуживать только пожилых людей, чтобы они могли совершить покупки.

Менеджер магазина- филиала Penzance в Исландии подтвердил, что магазин будет открыт в среду с 9 до 11 утра. Шарлотт Прист сказала: «Его будет обслуживать член правления, который будет пропускать только пожилых людей.

Greg Martin / Cornwall LiveReport

Marlinspike 2 недели назад

Это мой родной город! У меня есть много пожилых друзей и соседей, которые действительно оценят это. Молодцы Исландия и Пензанс. Я действительно надеюсь, что это будет поддержано многими магазинами. Многие старики напуганны здесь (и везде).

Леди купила много продуктов для старика, у которого были только какие-то консервы и алкоголь

BlackwaterReport

Муж празднует 67-ю годовщину свадьбы у дома престарелых

Из-за короновирусного карантина, Боб Шеллард не может навестить его жену в её доме престарелых в Коннектикуте. Поэтому он стоит у её окон и держит плакат с надписью “Я любил тебя 67 лет и продолжаю любить. Поздравляю с годовщиной”

MERNiK6

Мы не заслуживаем Джона Бон Джови

Рокер Джон Бон Джови всё ещё кормит нуждающихся во время этого кризиса. Певец был сфотографирован моющим посуду в его Soul Kitchen в Red Bank. Некоммерческая общественная столовая теперь работает только “на вынос”, но, тем не менее, продолжает обслуживать свою комьюнити

Zaboom16

Герои

Вот так и выяснилось - кто есть “ключевые” работники в обществе

Не банкиры. Не маклеры. Не менеджеры элитных хедж-фондов.

Это медсестры. Это доктора. Это водители-доставщики. Это сиделки. Это грузчики.Это учителя. Это складские рабочие. Кассиры #COVID19

doctor_oxford

Наш местный китайский ресторан сегодня бесплатно накормил 100 человек. В этом - вся суть общины

reddit.com

103-летняя иранка победила вирус и получила разрешение вернуться домой! Она держит лист бумаги с надписью «Я победила коронавирус»

reddit.com

Муж и жена находятся на первой линии обороны от коронавируса. Наконец-то встретились на пару минут

ChocoLolita

Хватит скупать

Это Эшли

У неё трое детей и ей нужно было купить молока

Эшли обошла 3 магазина чтобы найти его

Когда нашла, она купила только одну упаковку. Она решила оставить больше молока для других матерей у которых есть дети

Будьте как Эшли

ohsoyouthink

Церковь думает в правильном направлении

МЫ МОЛИМСЯ И ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К УЧЕНЫМ

puttputtReport

Владелица небольшого японского магазинчика. Улыбка

lordclarmanderReport

Ей сегодня 100 лет, а дом престарелых закрыт на карантин. Так они пели ей извне

Cradnee

Люди превыше бизнеса. Всегда

Арканзасский домовладелец сказал ресторанам, чтобы деньги предназначенные на оплату аренды, они выплатили своим работникам

goodnews_movementReport

Дженнифер Халлер, первый человек в мире, которому введена экспериментальная вакцина от Covid-19

TheCanadianAbroadReport

Я плачу

Бабушкин дом престарелых закрыт, я пошла отнести ей несколько вещей и обнаружила, что дед поёт ей и её подружкам серенады аккомпанируя себе на гитаре, с тех самых пор как они были закрыты на карантин

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