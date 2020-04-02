The New York Times придумала новое определение Беларуси

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
02.04.20  

Компании Audi, VW и Mercedes-Benz изменили свои логотипы из-за COVID-2019

(0)
02.04.20   Редакция

Сводки с фронтов 2-й Нефтяной

(0)
 
01.04.20   Редакция

Путч под прикрытием коронавируса

(0)
 
01.04.20  

К «Северному потоку — 2» присоединилось ультрасовременное иностранное судно

(0)
 
31.03.20  

В продажу поступила новая газета на русском языке — "Эстонский экспресс"

(0)
 
31.03.20   Редакция

«Надеялись проскочить, но не пропустили»

(0)
 
30.03.20  

Закашлялся человек

(0)

последние за вчера, 01.04.20  
 
08:01   Редакция

Путч под прикрытием коронавируса

(0)
 
07:16   Редакция

В Сирии, американские военные «загнали российский конвой в грязь»

(0)
 
06:20  

К «Северному потоку — 2» присоединилось ультрасовременное иностранное судно

(0)
 
06:08  

Тысячи рабочих застряли на арктических стройках

(0)
 
05:48   Редакция

Одна российская 1-я армия сильнее всей Восточной Европы, а в ЗВО их три. Каковы же шансы НАТО: китайская аналитика

(0)
 
02:30   Редакция

ТАСС уполномочен намекнуть...

(0)
 
00:04   Редакция

Полный текст ответа МИД Китая на открытое письмо, подписанное издателями 3-х крупнейших американских СМИ

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 02.04.20 17:20
скаут: Игорь Львович;
   
 

The New York Times придумала новое определение Беларуси

 01 апреля 2020

В The New York Times появился материал об атомной электростанции в Островце. Там Беларусь назвали «одной из самых бедных стран Европы» – и это очень диссонирует с привычной «последней диктатурой Европы».

О чем вообще статья?

Статья The New York Times «Приезжая в страну рядом с вами: российская атомная электростанция» (Coming to a Country Near You: A Russian Nuclear Power Plant) посвящена белорусской АЭС в Островце и вопросам ее безопасности. Здесь вспоминают и Советский Союз, и Союзное государство, и, конечно, Чернобыль. Написали статью Эндрю Хиггинс и Иван Нечепуренко.

В центре внимания — сотрудничество с Росатомом: предполагается, что совместная АЭС свяжет Беларусь с Россией на долгое время. Цитируют слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о том, что атомная электростанция в Островце – это пример стремления России любой ценой сохранить влияние на соседние государства.

Литовского политика упоминают не просто так: атомная станция расположена далеко от промышленных районов Беларуси, зато совсем рядом с Вильнюсом.

Но теперь мы не «последняя диктатура», а «одна из самых бедных стран Европы»

Статья начинается с небольшой зарисовки, где Беларусь называют одной из самых бедных европейских стран:

«Возвышаясь над бывшими картофельными и пшеничными полями колхозов, огромные бетонные башни зазывают в одну из самых бедных стран Европы обещанием дешевых и обильных поставок электроэнергии для будущих поколений».

Правда ли, что Беларусь – одна из беднейших стран Европы? 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы обратились к мировому рейтингу богатства стран за 2019 год (основа – ВВП на душу населения с поправкой на относительную покупательную способность) от журнала Global Finance.

В рейтинге Global Finance Беларусь занимает 69-е место из 191 позиции по всему миру. При этом Беларусь на 36-й строчке среди 46 стран, относящихся к Европе (включая Армению, Азербайджан, Казахстан, Турцию, Грузию, Кипр и за вычетом Андорры, Лихтенштейна, Ватикана и Монако – по ним не было данных в отчете).

Ниже нашей страны в рейтинге упоминаются: Черногория (73), Азербайджан (78), Сербия (80), Македония (86), Босния и Герцеговина (95), Албания (96), Грузия (105), Армения (112), Украина (115) и Молдова (130).

К слову, соседние Литва и Польша стоят на 43-й и 46-й строчках списка, Россия занимает 55-ю строчку, Казахстан – 57-ю.

статью прочитали: 55 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 