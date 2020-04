архив



дата публикации 02.04.20 17:20 скаут: Игорь Львович

"The New York Times придумала новое определение Беларуси" Белоруссия - 01 апреля 2020 г. The New York Times придумала новое определение Беларуси 01 апреля 2020 В The New York Times появился материал об атомной электростанции в Островце. Там Беларусь назвали «одной из самых бедных стран Европы» – и это очень диссонирует с привычной «последней диктатурой Европы». О чем вообще статья? Статья The New York Times «Приезжая в страну рядом с вами: российская атомная электростанция» (Coming to a Country Near You: A Russian Nuclear Power Plant) посвящена белорусской АЭС в Островце и вопросам ее безопасности. Здесь вспоминают и Советский Союз, и Союзное государство, и, конечно, Чернобыль. Написали статью Эндрю Хиггинс и Иван Нечепуренко. В центре внимания — сотрудничество с Росатомом: предполагается, что совместная АЭС свяжет Беларусь с Россией на долгое время. Цитируют слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о том, что атомная электростанция в Островце – это пример стремления России любой ценой сохранить влияние на соседние государства. Литовского политика упоминают не просто так: атомная станция расположена далеко от промышленных районов Беларуси, зато совсем рядом с Вильнюсом. Но теперь мы не «последняя диктатура», а «одна из самых бедных стран Европы» Статья начинается с небольшой зарисовки, где Беларусь называют одной из самых бедных европейских стран: «Возвышаясь над бывшими картофельными и пшеничными полями колхозов, огромные бетонные башни зазывают в одну из самых бедных стран Европы обещанием дешевых и обильных поставок электроэнергии для будущих поколений». Правда ли, что Беларусь – одна из беднейших стран Европы? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы обратились к мировому рейтингу богатства стран за 2019 год (основа – ВВП на душу населения с поправкой на относительную покупательную способность) от журнала Global Finance. В рейтинге Global Finance Беларусь занимает 69-е место из 191 позиции по всему миру. При этом Беларусь на 36-й строчке среди 46 стран, относящихся к Европе (включая Армению, Азербайджан, Казахстан, Турцию, Грузию, Кипр и за вычетом Андорры, Лихтенштейна, Ватикана и Монако – по ним не было данных в отчете). Ниже нашей страны в рейтинге упоминаются: Черногория (73), Азербайджан (78), Сербия (80), Македония (86), Босния и Герцеговина (95), Албания (96), Грузия (105), Армения (112), Украина (115) и Молдова (130). К слову, соседние Литва и Польша стоят на 43-й и 46-й строчках списка, Россия занимает 55-ю строчку, Казахстан – 57-ю. статью прочитали: 55 человек Комментарии