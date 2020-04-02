Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

время публикации: 2 апреля 2020 г.

Ценовые формулы российской нефти, служащие основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, начали соответствовать отрицательным значениям, сообщило агентство Argus Media. Котировка Argus fip (Free in pipeline - с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь в понедельник была равна минус 1007 рублей за тонну, а во вторник - минус 1200 рублей за тонну, указывает агентство.

Отрицательные котировки означают, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы в эти два дня превышали среднюю стоимость российской нефти Urals. "Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки", - отмечает агентство.

По итогам марта среднее значение котировки Argus fip Западная Сибирь еще осталось положительным, хотя и упало примерно на 12 500 рублей за тонну относительно февральского уровня, подчеркивает Argus Media. По данным агентства, поставщики нефти беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности ее продаж в России.

В середине марта цена нефти Urals с поставкой в Европу для рынков Северо-Западной Европы упала ниже 19 долларов за баррель, а к концу месяца снизилась примерно до 16 долларов - минимума с 1999 года, пишет Forbes.

Затоваривание рынка нефтью связано не только с пандемией коронавируса, из-за борьбы с которой останавливается производство и падает потребление, но и с началом экономической "войны на истощение" между Саудовской Аравией и Россией. Ее спровоцировал демонстративный выход РФ из сделки ОПЕК+ 9 марта, означавший желание Москвы наращивать добычу нефти. В условиях пандемии и начинающегося экономического кризиса эксперты оценивали этот шаг как самоубийственный.

После демарша РФ аналогичные решения о наращивании добычи нефти стали принимать и другие экспортеры. Это привело к еще более значительному падению цен на нефть, которую Москве все сложнее продавать и по другим причинам. Так, Китай начал отказываться от углеводородов "Роснефти" из-за санкций США, направленных против России.

Эксперты полагают, что даже первые последствия "нефтяной войны" для России являются катастрофичными. Однако в Кремле это отрицают.

Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года - в три с лишним раза (8 января нефть торговалась около 72 долларов за баррель).

Российский сорт Urals после разрыва соглашений ОПЕК+ меньше чем за месяц подешевел с 50 до 13 долларов за баррель к 30 марта. Это минимальный уровень цен на российскую нефть с 1999 года. В этих условиях в РФ и решили хотя бы перестать наращивать добычу.

По данным аналитиков, уже к лету складировать нефть станет негде. Из трех крупнейших мировых производителей нефти Россия имеет наименьшее количество доступных хранилищ - примерно на восемь дней. Эти цифры основаны на объеме производства, который может быть сохранен, если экспорт иссякнет. У Саудовской Аравии есть в запасе 18 дней, а в США - 30 дней. Уже сейчас нефть отдают желающим бесплатно, а кое-где даже приплачивают потребителям.

30 марта состояние нефтяного рынка после резкого падения мировых цен на нефть обсудили по телефону президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Американский лидер в преддверии беседы с Путиным сказал в интервью, что Саудовская Аравия и Россия "сошли с ума" и он намерен поднять эту тему в разговоре с российским президентом.

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