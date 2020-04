Сводки с фронтов 2-й Нефтяной

Неожиданное преимущество России в войне цен на нефть

By Tsvetana Paraskova - Mar 25, 2020

В то время как курс рубль к доллару сейчас находится на самой низкой, за четыре года, отметке, дешевый рубль является хорошим подспорьем для российских производителей нефти в войне цен на нефть за долю рынка с Саудовской Аравией. Развал сделки ОПЕК + и цены на нефть ударили по российским финансовым рынкам и валютам, что привело к резкому падению курса рубля по отношению к доллару США. Но, чем ниже курс рубля по отношению к доллару США, тем ниже издержки производства российских нефтяных компаний в долларах США.

Безусловно, ослабевший рубль не является предпочтительным результатом обвала цен на нефть для российской валютной системы и валютных резервов. Тем не менее, это может помочь российским нефтяным компаниям снизить затраты в долларах США на их деятельность.

Согласно подсчетам Reuters, стоимость поднятия на баррель нефтяного эквивалента крупнейшего в России производителя нефти, контролируемой государством "Роснефти", теперь ниже стоимости нефтяного гиганта Саудовской Аравии Aramco. И это связано с падением курса рубля к доллару. С другой стороны, валюта Саудовской Аравии, риал, привязана к доллару по фиксированному обменному курсу, поэтому стоимость доллара для Саудовской Арамко одинакова до и после обвала цен на нефть и коллапса коалиции ОПЕК +.

В прошлом году средняя стоимость подъема в долларах за баррель нефтяного эквивалента Роснефти составляла 3,10 доллара. Это по сравнению с $ 2,80 за баррель для Saudi Aramco, согласно финансовым данным компании, цитируемым Reuters.

Ослабевший рубль в настоящее время снизил стоимость подъема Роснефти до 2,50 доллара за баррель, в то время как, согласно расчетам Reuters, стоимость подъема Aramco, из-за фиксированного обменного курса с привязкой к доллару, осталась прежней.

На прошлой неделе глава "Роснефти" Игорь Сечин, самый громкий в России критик ныне разорванного пакта ОПЕК +, заявил, что операционные расходы "Роснефти" сопоставимы с операциями Saudi Aramco. Роснефть может иметь даже более высокую эффективность, потому что, в отличие от Саудовской Аравии, она не снижает цены на свою нефть.

«Наши операционные расходы сопоставимы с таковыми у Saudi Aramco. Наша цена составляет 3,10 доллара за баррель, их цена где-то в диапазоне 2,50-2,8 доллара », - сказал Сечин новостному каналу «Россия 24».

«Мы можем работать эффективно и без демпинга цен, как они [Саудовская Аравия]. Поэтому наша эффективность может быть даже выше, чем у них», - сказал Сечин.

Не все в России так же уверены, как Сечин, в том, что их компания опережает Aramco с точки зрения низких затрат на производство в условиях падения цен на нефть.

Леонид Федун, вице-президент второго по величине производителя нефти в России "Лукойл", в интервью российскому телеканалу РБК на прошлой неделе, назвал падение цен на нефть "катастрофическим".

Нефтяная добыча в 25 долларов за баррель катастрофична, сказал Федун, добавив, что крах ОПЕК + и последующая саудовско-российская «война на истощение» являются основными причинами самых низких цен на нефть за последние годы.

Признавая, что пандемия коронавируса поразила экономики и спрос на нефть по всему миру, Федун отметил, что если бы ОПЕК и Россия договорились продолжить сокращения и сотрудничество, цены на нефть теперь были бы на уровне около 50 долларов за баррель.

На просьбу прокомментировать оценку Федуном «катастрофически» низких цен на нефть представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что обвал цен на нефть был не «катастрофическим», а «очень неприятной ценовой конъюнктурой».

У России достаточно буферов, чтобы справиться с ситуацией, сказал Песков журналистам, повторив официальную позицию России о том, что она может жить с такими низкими ценами на нефть до десяти лет .

На прошлой неделе Москва признала, что ее доходы от нефти и газа будут на 39,5 миллиарда долларов США (3 триллиона рублей) ниже, чем планировалось из-за падения цен на нефть, и что бюджет России будет в дефиците в этом году.

Падение цен на нефть и перспективы значительного обрушения спроса при пандемии коронавируса могут привести к тому, что некоторые российские компании пересмотрят ранее принятые меры по увеличению добычи с 1 апреля, когда истекает срок действия соглашения ОПЕК +, отмечают в своих комментариях лидеры российского нефтяного бизнеса.

В понедельник руководители ведущих нефтяных компаний России встретились с министром энергетики Александром Новаком во второй раз за три недели после распада ОПЕК + и падения цен.

Генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, который две недели назад хвастался, что цена даже 8 долларов не является критической для компании, заявил журналистам после заседания в понедельник, что российским фирмам с апреля может быть экономически нецелесообразно увеличивать производство из-за пандемии коронавируса.

«Если бы не коронавирус, был бы экономический смысл увеличить производство. Вряд ли кто-то мог предсказать такой обвал цен», - цитирует Маганова ТАСС.

По имеющимся сведениям, Россия уверена в том, что победит саудовцев в игре «качай-до-упора-за-долю-на-рынке». Но, в конце концов, игра может привести к тому, что финансы государств участвующих в саморазрушительной ценовой войне в условиях столь низкого спроса, будут настолько подорваны, что даже изъятие 10 миллионов баррелей в день с рынка нефти сейчас не сможет его сбалансировать.

Цветана Параскова для Oilprice.com

Россия вышла из-под контроля или Этот опасный мистер Сечин

New Atlanticist by Anders Åslund MAR 23, 2020

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (в центре) и министр энергетики России Александр Новак (справа) на российско-китайском бизнес-форуме в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Россия, 7 июня 2019 года. REUTERS / Maxim Shemetov

Россия вышла из-под контроля. Как гром среди ясного неба, она начала войну за цены на нефть, хотя совершенно нереально, чтобы Кремль смог победить Саудовскую Аравию и Соединенные Штаты в такой схватке. Население Саудовской Аравии составляет одну пятую часть населения России, при этом страны имеют равные по величине валютные резервы. Соединенные Штаты по-прежнему являются чистыми импортерами нефти, что означает, что их экономика выигрывает от низких цен на нефть. Россия, напротив, является крупным экспортером нефти и полностью зависит от высоких цен на нефть.

Корень проблемы в том, что у президента России Владимира Путина слишком много власти, которую он только что укрепил благодаря конституционным изменениям. Это позволяет ему игнорировать интересы русского народа в пользу удовлетворения прихотей его лейтенантов, которые буквально “съехали с катушек” от своих бешеных денег. Самым зловредным из подчиненных Путина является Игорь Сечин, исполнительный директор Роснефти - второй, после Saudi Aramco, нефтяной компании в мире по объему добычи.

Когда-то Сечин работал переводчиком в советских спецслужбах в португальской Африке. Но его самой выдающейся квалификацией является его преданность Путину, Сечин был помощником нынешнего президента России, когда тот работал в мэрии Санкт-Петербурга. В результате Путин назначил Сечина на пост главы крупнейшей государственной нефтяной компании в России, где глава "Роснефти" проявил себя как самый беспощадный корпоративный рейдер России; он конфисковал ЮКОС и Башнефть и купил ТНК-ВР по высокой цене. Бизнес-модель Сечина характеризуется максимальной рисковостью, которая была бы невозможна без одобрения Путина.

Россия начала войну через две недели после начала мирового финансового кризиса (спровоцированного COVID-19), который привел к снижению цены на нефть ниже 25 долларов за баррель - самого низкого уровня с 2003 года. С 2016 года Россия сотрудничает с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Это сотрудничество повлекло за собой контроль над ценами на нефть посредством регулирования добычи, Сечин всегда был противником такого контроля, и, поэтому, работал над тем, чтобы отменить его. Российское правительство обложило нефтяные компании налогами таким образом, чтобы они платили всю прибыль сверх определенной цены на нефть в виде налогов.

Война цен на нефть стала третьим случаем за последние шесть лет, когда Сечин поставил под угрозу, поддерживаемую Путиным, макроэкономическую стабильность России, притом что большая часть авторитета президента и гордости за него обусловлена ​​поддержанием им здоровой финансовой ситуации. Таким образом, Сечин является главной угрозой не только российским финансам, но и власти Путина в России.

Беглый взгляд на предыдущие случаи, когда Сечин компрометировал экономику своей страны своими личными комбинациями, делает это чтение мрачным. В декабре 2014 года Сечин вызвал серьезный валютный кризис из-за непомерных международных кредитов, которые он взял для покупки ТНК-ВР . Поскольку никто не наказал его, он, ровно через два года, повторил повторил то же самое с чуть менее серьезными последствиями. Затем он вызвал очередной валютный кризис, потому что «приватизировал» почти одну пятую Роснефти к собственной выгоде. Фактические бенефициары этой приватизации так и не были выявлены, в то время как акции скрыты под несколькими слоями оффшорных компаний на Каймановых островах. Сечин также несет ответственность за катастрофическую поддержку Россией Николаса Мадуро и его диктатуры, предоставив Венесуэле 8,5 миллиардов долларов кредитов.

Возвращаясь к 2006 году, Роснефть провела первичное публичное размещение акций, продав свои акции на Лондонской фондовой бирже. К сожалению, в результате этой схемы акции Роснефти сегодня стоят дешевле, чем тогда. Исходя из этого, любой нормальный владелец мог бы уволить такого руководителя-вредителя, но, учитывая, что контролирующим владельцем "Роснефти" является Путин, об этом не может быть и речи.

Кто-то может указать и на другие факторы (кроме наглого и безответственного поведения Сечина), как на движущие силы нынешней войны цен на нефть. Первый - это тот что можно предположить, - Кремль посчитал, что он сможет заключить более выгодную сделку по сокращению добычи с ОПЕК. Второй носит структурный характер. И Россия, и Саудовская Аравия - производители с низкой себестоимостью, которые заинтересованы в том, чтобы “победить” производителей сланцевой нефти в США, которые понесут большие убытки от более низких цен. Хотя это могут быть правильные предположения, конечной причиной всего этого является Сечин, который, кажется, расстроен из-за санкций США против него. Когда в июле 2014 года Россия разместила свои вооруженные силы на востоке Украины, США и Европейский Союз, в дополнение к санкциям на российские нефтяные технологии (бурение на глубоких и арктическом шельфах, вязкая нефть и т.д.), наложили санкции персонально на Сечина. В декабре 2019 года США санкционировали «Северный поток 2», газопровод «Газпрома» из Санкт-Петербурга в Германию через Балтийское море, а в феврале 2020 года сделали то же самое с Rosneft Trading SA из-за поддержки Россией Венесуэлы.

Кремль считает президента США Дональда Трампа самым покладистым президентом, которого они когда-либо имели в Белом доме, но Конгресс США связал ему руки, приняв в 2017 году Закон о борьбе с врагами Америки через санкции (CAATSA). Президент США больше не может ослаблять санкции самостоятельно. Не нужно напоминать о том, что Россия также оттолкнула Саудовскую Аравию благодаря своим действиям на Ближнем Востоке, в частности, присоединившись к Ирану в Сирии.

Тем не менее, несмотря на всю напряженность, этот конфликт цен на нефть вряд ли связан с национальными интересами и может быть лучше всего понят как борьба между Сечиным и Мухаммедом бен Салманом. Исход их ссоры будет дорогостоящим для их стран и для американских производителей сланца. И Саудовская Аравия, и Россия имеют много международных валютных резервов, и их лидеры, вероятно, будут поддерживать макроэкономический баланс. Тем не менее, российская экономика, вероятно, сократится из-за более низких цен на нефть, чего, похоже, не понимают в Кремле. Когда это произойдет, Путин, вероятно, ударит Сечина по рукам, что он время от времени склонен делать.

Андерс Ослунд - старший научный сотрудник Атлантического совета и автор книги «Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy»





Как Америка может дать отпор в нефтяной войне с Россией и Саудовской Аравией

By Matt Egan, CNN Business March 20, 2020

New York (CNN Business) Нефтяная промышленность Америки оказывается раздавленной историческим обвалом цен на нефть, организованным Саудовской Аравией и Россией. А президент Дональд Трамп мечется в поисках решения - как реагировать на эру ультра-дешевой нефти.

Трамп в прошлом всегда прессовал ОПЕК за поддержание слишком высоких цен на нефть, наносящих ущерб американским водителям, когда они заполняют бензобаки своих машин.

Теперь Россия намеренно снижает цены, чтобы сорвать бум сланцевой нефти в США. А Саудовская Аравия наказывает Россию, наращивая производство в самый неподходящий момент.

Жесткий характер нефтяного кризиса и новая роль Америки как ведущего мирового производителя нефти опрокинули расчеты Трампа.

Эпическая битва за нефтяное господство между Россией и Саудовской Аравией усилила “коронавирусный” хаос на Уолл-стрит. Цены на нефть находятся в свободном падении, упав до 18-летнего минимума на этой неделе. Акции энергетических компаний рушатся. И доходность “мусорных” акций энергетического сектора резко выросла.

Чтобы выжить, нефтяная промышленность США сокращает расходы, урезает дивиденды и готовится к увольнениям.

Бесчисленные рабочие, многие из которых живут и работают в таких “республиканских” штатах, как Техас, могут потерять работу. Некоторые компании-“сланцевики”, набравшие слишком много кредитов, вообще не выживут.

«Вы всегда немного нервничаете», - сказал Трамп во время пресс-брифинга в четверг. «Пока мы не стали ведущим производителем, я всегда был за человека, который водил машину и заправлял бензобак ... Если (цены) были слишком высоки, я всегда поднимал бучу в ОПЕК».

Теперь Трамп, под давлением некоторых нефтяных компаний, объявил о готовности вмешаться в саудовско-российскую драку.

«Это наносит ущерб великой и очень мощной отрасли» сказал Трамп. «В соответствующее время я вмешаюсь».

Время наказать Россию и Саудовскую Аравию?

Администрация Трампа уже выступила с планами пополнить стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций в стране путем закупки огромного количества нефти у мелких и средних американских производителей.

Департамент энергетики планирует просить у Конгресса финансирования, чтобы купить десятки миллионов баррелей нефти, которые обойдуться очень дешево, учитывая падение в цене.

Американские чиновники также изучают вопрос о дипломатических усилиях, направленных на то, чтобы Саудовская Аравия прекратила наводнять рынок дешевой нефтью и сократила добычу, сообщает The Wall Street Journal . Кроме того, администрация Трампа рассматривает вопрос принятия санкции против России, направленных на стабилизацию цен, говорится в документе.

Тем не менее, человек, знакомый с этим вопросом, сказал CNN Business, что для наложения санкций на Россию не предпринимается никаких действий

В пятницу, российские чиновники предположили, что Трампу не следует вмешиваться в эту борьбу.

«Мы знаем, что огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном положении из-за этих цен», - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на телефонной пресс-конференции с журналистами. «Между Россией и Саудовской Аравией нет ценовых войн .... У нас хорошие партнерские отношения с Саудовской Аравией, и мы не думаем, что кто-то должен вмешиваться в эти отношения».

Техас может ограничить производство

Но есть риски, связанные с более жестким вмешательством, в том числе подрывом роли Америки как лидера свободных рынков в, управляемой картелями, нефтяной индустрии.

Например, регуляторы Техаса, как сообщается, рассматривают возможность введения ограничений на добычу нефти в штате. Железнодорожная комиссия Техаса, которая, несмотря на свое название, регулирует большую часть энергетической отрасли штата, не использовала эту власть более 40 лет.

Цель состояла бы в том, чтобы ослабить разрушительные перебои с поставками, сократив добычу в эпицентре американского бума сланцевой нефти. Пермский бассейн Западного Техаса - крупнейшее нефтяное месторождение страны, на долю которого приходится подавляющее большинство стремительно растущих объемов добычи.

Тем не менее, производственные ограничения будут бросать вызов принципам свободного рынка нефтяной промышленности - и мало чем помогут в решении проблемы снижения спроса, вызванного вспышкой коронавируса.

«Хотя я открыт для любых идей по защите Техасского Чуда, как консерватор, сторонник свободного рынка, у меня есть ряд оговорок в отношении этого подхода», - заявил в пятницу в заявлении председатель Железнодорожной комиссии Уэйн Кристиан . «Техас работает не в вакууме. Если мы договоримся о пропорциональном распределении нашей нефти, нет никаких гарантий, что другие страны или даже государства последуют нашему примеру».

А влиятельный Американский институт нефти, крупнейшее лобби нефтяной промышленности, выступает против таких ограничений для Техаса.

«Мы не должны отказываться от наших принципов в трудные времена. Мы должны быть примером свободного рыночного капитализма для остального мира», - сказал CNN Business Франк Маккиарола, старший вице-президент API по вопросам политики, экономики и регулирования.

Во всяком случае, установка лимитов производства стало бы следованием примеру ОПЕК, организации из 15 членов, которая, по сути, действует как картель, координируя производство, чтобы влиять на цены.

«Мы бы тогда переняли их стиль управления», - сказал Маккиарола.

Тарифмэн идёт на помощь?

Goldman Sachs предупредил, что ограничение производства не сможет компенсировать серьезное снижение спроса, вызванное прекращением работы авиакомпаний и ограничениями на поездки.

Такая политика «просто заменит политику искусственной поддержки цен ОПЕК другой, что еще больше оттолкнет инвесторов от сектора, который уже уничтожил значительные объемы капитала», - написал в четверг в записке для клиента глава отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дэмиен Курвалин.

Некоторые даже призывали Трампа, который называл себя «Тарифмэном», ввести тарифы на нефть из России и Саудовской Аравии.

А Альянс отечественных производителей энергии, коалиция американских производителей нефти и газа, настаивает на том, чтобы администрация Трампа начала антидемпинговое расследование в отношении России и Саудовской Аравии за «манипулирование ценами на нефть».

Группа, возглавляемая нефтяным миллиардером Гарольдом Хаммом, подала петицию в Министерство торговли США на прошлой неделе, с предложением рассмотреть введение пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии.

«Это прямая атака на американских производителей нефти и газа», - написал Хамм в своем заявлении. «Они используют эту пандемию коронавируса, которая охватывает мир, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и разорить ее».

Но здесь могут возникнуть политические препятствия, связанные с вмешательством от имени производителей нефти.

Падение цен на нефть привело к тому, что цены на бензин упали ниже 2 долларов за галлон по крайней мере в дюжине штатов. Это редкие позитивные финансовые новости в период роста безработицы и падения финансовых рынков.

статью прочитали: 2 человек