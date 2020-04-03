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На фоне угрозы вируса российские арктические силы проверяют готовность средств химзащиты

Разведывательная химическая машина «РХМ-6». Фото: mil.ru

Мотострелки провели учения с использованием гаубиц, зенитных ракетных комплексов и средств химической разведки.

By  Atle Staalesen  марта 31, 2020

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в учении на этой неделе приняли участие подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Было задействовано более 80 единиц военной техники, в том числе самоходные гаубицы «Гвоздика», зенитные ракетные комплексы «Стрела-10» и транспортеры-тягачи МТЛБ. 

По словам военных, были проведены стрельбы из комплексов противотанковых управляемых ракет «Фагот», переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Кроме того, была проведена радиационная, химическая и биологическая разведка с помощью разведывательной химической машины РХМ-6. 

 

 Учения арктической бригады на Кольском полуострове недалеко от границы с Финляндией. Видео: Минобороны России

По данным российского Минобороны, разведывательная химическая машина РХМ-6 способно получать в реальном времени разведывательную информацию о химической и метеорологической обстановке в радиусе 6 км и предупреждать о применении химического оружия, что ведет к сокращению возможных потерь на 50-70%.

Применение РХМ-6 на Кольском полуострове произошло после аналогичных тренировок на территории Западного и Центрального военных округов России. 25 марта президент и верховный главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин объявил о проверке готовности, в том числе сил химзащиты.

Учение задействованных подразделений проходило с 25 по 28 марта. О проверке было объявлено сразу после обращения Путина к жителям страны, в котором он объявил о чрезвычайных мерах по борьбе с коронавирусом.

Формально российская арктическая бригада — это 80-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная в поселке Алакуртти на Кольском полуострове, всего в нескольких километрах от границы с Финляндией.



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