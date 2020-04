архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.04.20 22:40 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “BBC”,

"Life with a Russian billionaire: money and death threats" Великобритания - 07 апреля 2020 г. Жизнь с российским миллиардером: деньги и угрозы By Ahmen Khawaja BBC Stories 7 April 2020 Российский миллиардер Сергей Пугачев познакомился с Александрой Толстой, когда ее наняли преподавать ему английский Они будут жить в его замке на юге Франции и иметь дома по всему миру. Это была идиллическая, превосходящая всякое воображение, жизнь. Графиня Александра Толстая, англичанка-аристократка, превратила собственную жизнь в сказку, влюбившись в 2008 году в мужчину своей мечты, олигарха и одного из самых богатых мужчин России, Сергея Пугачева. Затем все превратилось в кошмар. История началась пять лет назад в Лондоне, где они, со своими тремя маленькими детьми, жили окруженные завидной роскошью в своем обширном доме в Челси. «У нас есть два личных помошника, два водителя, две домработницы, английская няня и русская няня, а также учитель французского языка для занятий дома», - считает Александра, проводя экскурсию по дому. «Мы переехали сюда сразу после того, как у меня родился первый ребенок. Потом мы купили дом по соседству». В счастливые времена: Сергей Пугачев и Александра Толстая жили между Лондоном, Россией и Парижем Детство Александры было детством ребёнка из обеспеченной семьи: ее отец был дальним родственником Льва Толстого, а сама Александра, прежде чем начать работать брокером в городе, училась в элитной школе-интернате. Вскоре она оставила свою работу и занялась туристическим бизнесом, она путешествовала и изучала бывший Советский Союз, Туркменистан и Кыргызстан, и вступила в брак с казаком-конезаводчиком. К сожалению, это длилось не долго. Несколько лет спустя, когда Александра и ее муж изо всех сил пытались свести концы с концами, появился Сергей Пугачев, ее рыцарь в сияющих доспехах. Они впервые встретилась, когда Александру наняли, чтобы преподавать ему английский. «Это было как удар током» Фотография в рамке показывает взгляд человека. Сергей Пугачев стоит слева от Александры, у него глубоко посаженные зеленые глаза, аккуратно подстриженные усы и борода. Оба выглядят спокойными и расслабленными, загорелыми на отдыхе, она легко улыбается и одета в светлое платье. «Когда я встретила Сергея, это было как удар током. Я влюбилась в его», - говорит Александра. «Это было так романтично, я никогда раньше не чувствовала такой душевной связи с кем-то». Семья путешествовала по всему миру, но базой был дом в Челси, Лондон. Жизнь очень богатых людей Сначала, говорит Александра, жизнь не могла быть лучше. За год прошедший после первой встречи она родила ребенка, и новая семья жила роскошной жизнью между Москвой, Лондоном и Парижем. «Он дал мне свою кредитную карту, и я ходила за покупками, я могла делать всё, что мне нравилось», - говорит она. «У меня был частный самолет. Мне нужно было просто собрать чемодан и лететь [куда мне надо]». Пара поочередно проводила свое время в нескольких принадлежавших им домах и усадьбах; в том числе в семейном доме стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов в Баттерси, поместье площадью 200 акров в Хартфордшире и вилле на побережье Карибского моря стоимостью 40 миллионов долларов. Но, хорошие времена прошли, настроения в России изменились. Президент Владимир Путин выступил против своих бывших союзников-олигархов, таких как Сергей Пугачев. Сергей Пугачев был близок к Владимиру Путину и даже получил прозвище «Банкир Путина» «Банкир Путина» В посткоммунистической России, Сергей Пугачев нажил огромное состояние - 15 миллиардов долларов. Ему принадлежали угольная шахта, верфи, дизайнерские бренды и даже один из крупнейших российских частных банков. Он говорит, что был близок к российскому президенту - они «все время вместе ездили в отпуск» - и что после предоставления ссуд правительству он получил прозвище «банкир Путина». Но Пугачев говорит, что Путин не одобрил его отношения с Александрой Толстой. «Путин был очень удивлен», - говорит Пугачев. «[Он сказал] «Почему? Она англичанка. Так странно. В России 140 миллионов человек, что за безумная идея». В 2003 году президент Владимир Путин начал кампанию по вытеснению ельцинских олигархов из политики «Мы можем отрезать палец твоему сыну» В 2006 году Россия приняла закон, предоставляющий ее агентам лицензию на убийство врагов государства за рубежом, и вскоре Россия обратила внимание на Пугачева и его миллиарды. В 2008 году у банка Пугачева возникли проблемы, и российское государство оказало ему помощь в виде кредита в миллиард долларов. Но, несмотря на помощь, всего два года спустя банк обанкротился. Пугачев утверждает, что продал банк несколькими годами ранее, но Россия не верит этому. В суде Пугачев был признан ответственным за убытки банка и быстро бежал из России. Пугачев говорит, что Российское агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое потребовало погашения кредита в миллиард долларов, угрожало ему. «Они пригласили меня в ресторан. Они сказали: «Хорошо, вы должны заплатить 350 миллионов долларов, или мы убьем вас или вашу семью. Если хотите, мы можем отрезать палец вашему сыну и отправить его вам», - говорит Пугачев. АСВ отрицает, что это когда-либо происходило, но точно известно, что Пугачев отказался вернуть деньги. В течение следующих нескольких лет враги российского государства продолжали гибнуть. Борис Немцов был одним из ведущих экономистов-реформаторов России в 1990-х годах Самые известные враги государства В 2012 году богатый российский изгнанник и разоблачитель Александр Перепиличный упал замертво во время пробежки возле своего особняка в Суррее. В 2013 году противник президента Путина Борис Березовский был найден мертвым в своем доме в Аскоте. В 2015 году в Москве был застрелен ведущий российский оппозиционный политик Борис Немцов. В посткоммунистической России, Сергей Пугачев нажил огромное состояние - 15 миллиардов долларов Противоборство Российское государство преследовало Сергея Пугачева и в 2015 году использовало британские суды, чтобы предъявить ему иск и потребовать возврата пропавшего 1 млрд долларов. Пугачев был признан ответственным за убытки банка - было сказано, что деньги предназначенные для поддержки банка были переведены им на счет в швейцарском банке, а затем перемещались им до тех пор, пока весь миллиард долларов попросту не исчез. Активы Пугачева были заморожены по всему миру, а его паспорта изъяты. К настоящему времени, бежавший в свой замок во Франции, Пугачев начал борьбу с российским государством и подал на него в суд за потерю своих бизнес-активов. Александра Толстая утверждает, что ее отношения с миллиардером Сергеем Пугачевым стали напряженными, когда он бежал во Францию «Я чувствовала себя запертой, изолированной, это был сильный клаустрофобный страх» С постоянными слежкой и прячущимся от всех партнером, Александра почувствовала, что ее семья находится в опасности, и к 2016 году её отношения с отцом её детей оказались под невыносимым давлением. Когда Пугачев попросил Александру переехать, вместе ​​с тремя детьми, на постоянное жительство во Францию чтобы жить там как семья, она отказалась, она просто не могла этого сделать. «У Сергея была одна из его вспышек, когда он физически напал на меня», - говорит она. «Он запер детей в комнате, отдельно от меня, и запер мой паспорт и детские паспорта в своем сейфе». «Что-то во мне только что сломалось в те выходные - я знала, что мы в опасности». В разговоре с BBC, Александра Толстая сказала, что она и ее дети были “отключены” в финансовом отношении Затем, весной 2016 года, она, вместе с детьми, неожиданно покинула замок чтобы никогда больше не возвращаться туда. С этого момента, по ее словам, и она, и дети были “отключены” в финансовом отношении. «Некоторые люди смотрят на меня и говорят:«У тебя такая лёгкая жизнь, у тебя прекрасные дети, у которых такое счастливое детство», - говорит она со слезами на глазах. «Это не так. Самое счастливое детство - жить в безопасной, надежной и счастливой, дружной семье, которая, как одно целое». Александра говорит, что российское государство арестовало их семейный дом и выставило его на торги. Она говорит, что они предложили ей остаться в доме на год, если она согласится «не требовать от Сергея никакой поддержки и не предъявлять мои права требования». «Я должна была либо подписать соглашение, либо выехать из дома на следующий день», - говорит она. «Мой худший страх - это то, что у нас нет денег, и что нам негде жить. Это кошмар». Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после нападения Отношения между Великобританией и Россией ухудшаются К 2018 году, после громкого случая отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, в Великобритании было возобновлено расследование ряда смертей в, имевших место в последние два десятилетия. Министерству внутренних дел было предложено вновь рассмотреть 14 случаев гибели людей, которые в своё время были признаны связанными с сердечными приступами, самоубийствами, несчастными случаями и смертью по естественным причинам. Но некоторые утверждают, что все эти случаи представляют собой спонсируемые [иностранным] государством убийства на британских улицах. Отношения между Великобританией и Россией опустились до нового минимума. Александра Толстая со своими детьми сейчас живет в коттедже в Оксфордшире «Мои последние 70 миллионов долларов» Сегодня Пугачев живет один в своем французском замке - решение, которое, по его словам, он был вынужден был принять под давлением российского государства, и говорит, что у него остались последние 70 миллионов долларов. «Я люблю своих детей и очень надеюсь, что в ближайшем будущем мои дети будут счастливы быть со своим отцом, и все будет хорошо», - говорит он. А в это время, Александра Толстая, живущая в своем коттедже в Оксфордшире, старается проводить как можно больше времени со своими детьми, которые не видели своего отца с 2016 года. «Я скажу им, что ему нужно разобраться в ситуации, в которой он находится, и «когда вы станете старше, вы, возможно, сможете найти его сами», - говорит она. Александра восстановила свой туристический бизнес, она проводит конные туры по Киргизии и регулярно совершает поездки в Россию. «Я очень люблю Россию», - говорит она. «Странно, но мои отношения с российским правительством лучше, чем с Сергеем». Она полностью отказалась от роскоши своей предыдущей жизни. Александра Толстая теперь проводит конные туры по Киргизии «На самом деле, я ненавижу все эти вещи сейчас. Они связаны с жизнью, которая мне не нравилась», - говорит Толстая. «У меня впереди целая жизнь. «На самом деле, я ненавижу все эти вещи сейчас. Они связаны с жизнью, которая мне не нравилась», - говорит Толстая. «У меня впереди целая жизнь. Я могу вернуться к тому, что люблю, и к тому что я есть». «Сергей думал, что у меня будет настолько безвыходное положение, что я останусь с ним и его деньгами, что я последую за ним», - говорит Александра. «На самом деле, я прошла через это. У меня хватило сил сделать это».