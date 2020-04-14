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дата публикации 14.04.20 08:35
скаут: Игорь Львович;
   
 

Познакомьтесь с российскими троллями вмешивающимися в ваши выборы

От скаута: Мои поздравления российским троллям. Ваши неустанные усилия  получили международное признание. И хотя юмор, прямо скажем, весьма специфический,  американский, но, тем не менее, появление подобного рода карикатур свидетельствует о многом

Ещё раз - Примите мои поздравления  и пожелания дальнейших успехов в вашем нелегком труде

И.Л.

By Ali Fitzgerald  April 13, 2020

Russian troll called Fyodor.

По утрам я рыбачу с острогой  на сибирских болотах

А после обеда я острожу  высокопоставленных функционеров-демократов,  ищу непристойные фото ихних жоп   

Russian troll called Ivan.

-Помните мем 2016 года  где Хиллари Клинтон была изображена как поедающая детей сороконожка? Это  был мой. Природа, в натуре, помогает мне творить. Понял?


Russian troll called Dima.

Быть хорошим троллем  это, в том числе, умение задавать не имеющие ответа загадки и вопросы,  типа - “Что слепой ворон одевает по вторникам?” или - “Серьёзно? Ты думаешь его могут выбрать?”

Russian troll called Oleg.

Надпись на колодце:  “Заколдованный колодец (или источник) конспирологических  теорий”

--“Никогда не  иссякает” 

Russian troll called Alek.

-Левой рукой я  разрушаю очарование американских государственных институтов,  а правой - подрываю веру в них  

Russian troll called Vera.

Раньше моим самым большим наслаждением было ездить в полночь, голой,  на жабах и пугать фермеров. А теперь - делать дипфейк Нэнси Пелоси  как Дарта Вейдера. Эти волосы и шлем подходят друг к другу на удивление  хорошо


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