Познакомьтесь с российскими троллями вмешивающимися в ваши выборы

От скаута: Мои поздравления российским троллям. Ваши неустанные усилия получили международное признание. И хотя юмор, прямо скажем, весьма специфический, американский, но, тем не менее, появление подобного рода карикатур свидетельствует о многом

Ещё раз - Примите мои поздравления и пожелания дальнейших успехов в вашем нелегком труде

И.Л.

By Ali Fitzgerald April 13, 2020

По утрам я рыбачу с острогой на сибирских болотах

А после обеда я острожу высокопоставленных функционеров-демократов, ищу непристойные фото ихних жоп

-Помните мем 2016 года где Хиллари Клинтон была изображена как поедающая детей сороконожка? Это был мой. Природа, в натуре, помогает мне творить. Понял?

Быть хорошим троллем это, в том числе, умение задавать не имеющие ответа загадки и вопросы, типа - “Что слепой ворон одевает по вторникам?” или - “Серьёзно? Ты думаешь его могут выбрать?”

Надпись на колодце: “Заколдованный колодец (или источник) конспирологических теорий”

--“Никогда не иссякает”

-Левой рукой я разрушаю очарование американских государственных институтов, а правой - подрываю веру в них

Раньше моим самым большим наслаждением было ездить в полночь, голой, на жабах и пугать фермеров. А теперь - делать дипфейк Нэнси Пелоси как Дарта Вейдера. Эти волосы и шлем подходят друг к другу на удивление хорошо





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