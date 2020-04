архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 13.04.20 23:59 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Asahi Shimbun”,

"Old cemetery for Russian POWs retains original appearance" Япония - 11 апреля 2020 г. Старое кладбище русских военнопленных времен русско-японской войны 1904-1905 годов сохраняет свой первоначальный облик By YASUFUMI KADO/ Staff Writer April 11, 2020 Кладбище русских военнопленных в округе Касугатё Идзумиоцу, префектура Осака. Photo taken on March 13. (Yasufumi Kado) IZUMIOTSU, Osaka Prefecture--На общественном кладбище Касугатё есть уголок, где надгробия (прямоугольники высотой 50 сантиметров и шириной 90 см), лежат длинной стороной на земле, в отличие от остальных надгробий, установленных вертикально. Это могилы русских военнопленных времен русско-японской войны 1904-1905 годов, похороненных в северной части общественного кладбища в районе Касугатё. Имена солдат на надгробиях выгравированы на двух языках - русском, и японском. Исследование, проведенное городской образовательной комиссией Изумиотсу, показало, что на кладбище похоронены 89 российских солдат, взятых в плен и умерших в префектуре Осака. В память о русских военнопленных, кладбище сохраняет свой первоначальный облик на протяжении уже более чем столетия. «Кладбище имеет историческое значение, потому что это, похоже, единственное кладбище русских солдат в Японии (и оно мало изменилось с момента появления)», - сказал представитель совета по образованию. В лагере военнопленных Хамадера, расположенном в 300 метрах к северу от кладбища, во время войны содержалось до 28 000 русских солдат. Поскольку местные жители предложили почтить память военнопленных, которые скончались из-за болезни и по другим причинам к концу войны, их останки, как говорят, были захоронены на территории кладбища в Касуге. Снимок, сделанный в то время, показывает надгробия русских солдат, аккуратно расставленные вдоль берега моря, и вокруг них виден только забор. В настоящее время на этом месте нет никаких заграждений, а надгробия на могилах русских военнопленных теперь окружены надгробиями на могилах японцев, поэтому долгое время считалось, что кладбище военнопленных, в определенный период истории, было перестроено или перемещено. В надежде выяснить, как было перестроено кладбище, Мива Окуно, глава отдела по культурным ценностям образовательного совета, начал проводить исследование. В ходе исследования Окуно обнаружил документ, представленный подразделением № 4 Императорской армии Японии, расположенным в префектуре Осака, министерству армии в 1909 году. На основании иллюстрации, приложенной к документу, Окуно обнаружил, что надгробия для 80 из всех 89 российских военнопленных никогда не переносились с тех мест, где они были первоначально установлены. Однако оставшиеся девять надгробий на северной стороне кладбища были в 1928 году перемещены с их первоначальных позиций к 80 солдатским, так как первоначально они находились в отдалении от других могил. Около того времени была убрана ограда, и, похоже, именно с тех пор вокруг русских могил начали хоронить японцев и устанавливать надгробия на их могилах. В другом документе, датированном 1906 г., рассказывается о том, что отделение № 4, заменило деревянные знаки маркировавшие захоронения на гранитные надгробия стоимостью 58,45 иен. В то время как большинство из них были выполнены в христианском стиле и имели удлиненную в горизонтальном направлении форму, два вертикально стоящих еврейских надгробия были специально изготовлены для двух иудеев, выявленных в ходе тщательного исследования состава умерших военнопленных. По словам Окуно, кладбища военнопленных, взятых в плен во время русско-японской войны, также остаются в Нагасаки, Мацуяме, Нагое и в других частях страны. Однако, кладбище в Изумиотсу, вероятно, единственное, которое почти не претерпело изменений в результате переноса и других процессов в послевоенный период. Кладбище русских военнопленных в Идзумиотсу по прежнему содержится в чистоте и порядке местными жителями, и там регулярно проводятся поминальные службы. «Местные жители относились к умершим русским солдатам справедливо и деликатно, как к таким же людям, как и сами японцы», - сказал Окуно. статью прочитали: 50 человек Комментарии