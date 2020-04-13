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опубликовано редакцией на Переводике 13.04.20 23:59
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Старое кладбище русских военнопленных времен русско-японской войны 1904-1905 годов сохраняет свой первоначальный облик

By YASUFUMI KADO/ Staff Writer

April 11, 2020 

Photo/Illutration

Кладбище русских военнопленных в округе Касугатё Идзумиоцу,  префектура Осака. Photo taken on March 13. (Yasufumi Kado)

IZUMIOTSU, Osaka Prefecture--На общественном  кладбище Касугатё есть уголок, где надгробия (прямоугольники высотой 50 сантиметров и шириной 90 см), лежат   длинной стороной на земле, в отличие от остальных надгробий, установленных вертикально.

Это могилы русских военнопленных времен  русско-японской войны 1904-1905 годов, похороненных  в северной части общественного кладбища в районе Касугатё.

Имена солдат на  надгробиях выгравированы на двух  языках - русском, и японском.

Исследование, проведенное городской образовательной комиссией Изумиотсу, показало, что на  кладбище похоронены 89 российских солдат, взятых в плен и умерших в префектуре Осака.

В память о русских военнопленных,  кладбище сохраняет свой первоначальный облик на протяжении  уже более чем столетия.

 «Кладбище имеет историческое значение, потому что  это, похоже, единственное кладбище русских солдат в Японии (и  оно мало изменилось с момента появления)», - сказал представитель совета по образованию.

В  лагере  военнопленных Хамадера, расположенном  в 300 метрах к северу от кладбища, во время войны содержалось  до 28 000 русских солдат.

Поскольку местные жители предложили почтить память  военнопленных, которые скончались из-за болезни и по другим причинам к концу войны, их останки, как говорят, были захоронены на территории кладбища в Касуге.

Photo/Illutration

Снимок, сделанный в то время, показывает надгробия русских солдат, аккуратно расставленные вдоль берега моря, и вокруг них виден только забор.

В настоящее время на этом месте нет  никаких заграждений, а надгробия на могилах русских военнопленных  теперь окружены надгробиями на могилах японцев, поэтому долгое время считалось, что кладбище  военнопленных, в определенный период истории, было перестроено или перемещено.

В надежде выяснить, как было перестроено кладбище, Мива Окуно, глава отдела по культурным ценностям образовательного совета, начал  проводить исследование.

В ходе исследования Окуно обнаружил документ, представленный подразделением № 4 Императорской армии Японии, расположенным в префектуре Осака, министерству армии в 1909 году.

На основании иллюстрации, приложенной к документу, Окуно обнаружил, что надгробия для 80 из всех 89 российских военнопленных никогда не переносились с  тех мест, где они были первоначально установлены.

Однако оставшиеся девять надгробий на северной стороне кладбища были в 1928 году  перемещены с их первоначальных позиций к 80 солдатским, так как первоначально они находились в  отдалении от других могил.

Около того времени была убрана ограда, и, похоже, именно  с тех пор вокруг русских могил начали хоронить японцев и устанавливать надгробия на  их могилах.

В другом документе, датированном 1906 г., рассказывается о том, что  отделение № 4, заменило деревянные знаки маркировавшие захоронения на гранитные  надгробия стоимостью 58,45 иен.

В то время как большинство из них  были выполнены в христианском стиле и  имели удлиненную в горизонтальном направлении   форму, два вертикально стоящих еврейских надгробия были специально изготовлены для двух иудеев,  выявленных в ходе тщательного исследования состава умерших военнопленных.

По словам Окуно, кладбища  военнопленных, взятых в плен  во время русско-японской войны, также остаются в Нагасаки, Мацуяме, Нагое и в других частях страны.

Однако, кладбище  в Изумиотсу, вероятно, единственное, которое почти не претерпело изменений  в результате переноса и других процессов в послевоенный период.

Кладбище русских военнопленных в Идзумиотсу по прежнему  содержится в чистоте и порядке местными жителями, и там регулярно проводятся поминальные службы.

«Местные жители относились к умершим русским солдатам справедливо и деликатно, как к таким же людям, как и сами  японцы», - сказал Окуно.

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теги: Япония  
   
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