Китай наводит чистоту на гималайских пиках

April 18, 2020

LHASA, April 18 (Xinhua) -- Регуляторы альпинизма в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая планируют в предстоящем альпинистском сезоне очистить горы Джомолунгма (Эверест), Чо-Ойю и Шишапангма.

Согласно заявлению, опубликованному здесь в субботу, работы по очистке гималайских вершин будут проводить Китайская тибетская команда альпинистов, Китайская тибетская ассоциация альпинизма (CTMA) и местный организатор экспедиции - Гималайская экспедиция.

В связи с глобальной пандемией COVID-19, Китай приостановил все иностранные экспедиции в ТАР в течение весеннего альпинистского сезона 2020 года.

«Мы считаем, что сейчас самое время разобраться с мусором в горах», - сказал чиновник из CTMA.

В 2019 году, на северном склоне горы Джомолунгма, сотрудники CTMA, китайские гиды и местные жители собрали и вывезли более 13 тонн мусора, который, в рамках недавно созданной системы сортировки, в общем классифицируется как бытовые отходы и отходы альпинизма.

В последнем альпинистском сезоне, впервые в ТАР была введена система вознаграждений. Местным жителям, которые вызвались вывозить мусор, платили в зависимости от веса вывезенных отходов.

«Мы будем поддерживать меры, которые показали себя эффективными ранее», - сказал чиновник из CTMA.

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