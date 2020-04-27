Формулировки доклада ЕС о китайской и российской дезинформации по коронавирусу были сглажены после давления со стороны Пекина

BY MARTY JOHNSON - 04/25/20

Согласно многочисленным сообщениям со ссылкой на документы, электронные письма и интервью, доклад Европейского союза о китайской и российской дезинформации по поводу коронавируса принял более обтекаемую форму после того, как Пекин оказал давление на эту региональную организацию.

В пятницу, New York Times сообщила, что в начале недели один дипломат из ЕС обменивался с своими коллегами сообщениями, в которых говорилось, что Пекин «угрожает реакцией, если доклад будет обнародован».

В субботу, Politico сообщил, что три источника подтвердили новостному медиа, что китайские дипломаты оказывали давление на должностных лиц ЕС, с тем чтобы изменить резкие формулировки доклада.

Однако, согласно «Таймс», первый вариант отчета ЕС не был особенно жестким и состоял из подборки общедоступной информации и сообщений в новостях. Доклад, как было сказано, содержал информацию о попытках Китая ограничить упоминания о происхождении коронавируса в стране и обвинить США в распространении этой болезни на международном уровне.

В подборке ЕС также упоминаются попытки России оседлать тему пандемии и продвигать дезинформацию, с тем чтобы вызвать раздор и недоверие в западных странах.

«Китай продолжает проводить глобальную кампанию по дезинформации, чтобы уклониться от ответственности за вспышку пандемии и улучшить свой международный имидж», - говорится в первоначальном варианте доклада, - сообщает Times. «Отмечалось применение как открытых так и скрытых способов [распространения дезинформации]».

Когда в пятницу был опубликован предполагаемый смягченный вариант доклада ЕС, отрывок, касающийся китайской кампании "глобальной дезинформации", как сообщается, был удален. Также была удалена риторика относительно критики Китая реакции Франции на пандемию.

Окончательная версия гласила: «Официальные и поддерживаемые государством источники в различных странах, включая Россию и, в меньшей степени, Китай, продолжали широко рекламировать конспирологические нарративы и дезинформацию».

Тем не менее, Питер Стано, представитель Европейской службы внешних связей (European External Action Service - EEAS), опроверг какое-либо давление со стороны китайского правительства, чтобы смягчить доклад.

«Публикации EEAS категорически независимы», - сказал он Politico. «Мы никогда не склонялись перед каким-либо предполагаемым внешним политическим давлением. Это включает в себя также наш последний обзор тенденций [дезинформации]».

Стано добавил, что статья «Таймс», содержит «необоснованные, некорректные утверждения и фактически неверные выводы о докладе EEAS», и что «дезинформация и токсичные интерпретации могут нести серьезные потенциальные риски для наших граждан, в том числе для их здоровья».

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