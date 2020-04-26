Три истории об Америке

История с музыкой

Вернемся к истории США. Самым значительным событием в истории США стало провозглашение независимости 4 июля 1776 года. День независимости – главный праздник в Америке. В этот день почти во всех городах страны проходят парады, абсолютно во всех городах устраиваются фейерверки, абсолютно во всех городах и весях звучит одна и та же музыка. Как вы думаете какая? Музыка Петра Ильича Чайковского, точнее только одна его вещь – увертюра «1812 год», посвященная, как мы знаем, Отечественной войне 1812 года России против Франции.

Я долго думал, почему именно это произведение Чайковского было выбрано в качестве фактического гимна независимости США. Я понимал, что в этой увертюре есть много мелодий, приятных для уха среднего американца: мелодии, представляющие марширующие армии, почти настоящая пушечная канонада, отзвуки колокольного звона и наконец звуки победных фейерверков, которые американцы любят, кажется, больше всего на свете. Но ведь, думал я, у многих других композиторов разных времен и народов есть не худшие образцы такой победно-бравурной тематики. Почему же все-таки выбрана увертюра Чайковского «1812 год», написанная об истории России?

Тем временем я продолжал изучать историю США. И однажды случайно обратил внимание на одно далеко не самое известное у нас событие. После провозглашения независимости США англичане долго не могли смириться с потерей своих бывших колоний и всячески пакостили Штатам. Особенно много доставалось американским судам, которые британцы захватывали и пленных матросов заставляли работать на себя. Это подтолкнуло военных «ястребов» (вот откуда пошло это название!) в правительстве США, которые давно мечтали отбить у британцев Канаду и у испанцев (союзников Англии) Флориду, начать войну против Англии. Война шла два с половиной года, с 1812-го по 1815 гг. После подписания мирного договора обе стороны объявили о победе, хотя фактически ни одна страна не выиграла. В историю США эта война вошла под названием «война 1812 года».

И тут я наконец догадался. Американцы, которые и сегодня не любят и плохо знают классическую музыку, совсем не знают историю других стран, услышав однажды увертюру П.И. Чайковского «1812 год», совершенно серьезно посчитали, что эта вещь была сочинена о войне США 1812 года против Англии. Так что гимн своей независимости американцы выбрали по ошибке.

Вот такая история, на этот раз с музыкой.

Из чего делают масло в Америке?

Я писал о том, что ели люди в древние времена. А как питаются люди сегодня здесь, в Америке? Прежде чем ответить на этот вопрос, хотел бы процитировать авторитетных советских писателей И. Ильфа и Е. Петрова из их «Одноэтажной Америки». Вот что писали они об Америке 1936 года.

«…пища довольно безвкусна, как-то обесцвечена во вкусовом отношении. Она неопасна для желудка, может быть, даже полезна, но она не доставляет человеку никакого удовольствия. Когда выбираешь себе … аппетитный кусок жаркого и потом ешь его, то чувствуешь себя, как покупатель ботинок, которые оказались более красивыми, чем прочными. Американцы к этому привыкли. Они едят очень быстро, не задерживаясь за столом ни одной лишней минуты. Они не едят, а заправляются едой, как мотор бензином. Американцы едят ослепительно белый, но совершенно безвкусный хлеб, мороженое мясо, соленое масло, недозревшие помидоры».

Прошло без малого 75 лет с тех пор. Но ничего не изменилось. Практически все продукты в Америке, за редчайшим исключением, мягко скажем, безвкусные. И вы знаете, что самое поразительное? Это то, что американцы привыкли к невкусной пище и не хотят менять ее на по-настоящему вкусные продукты, которые есть в многочисленных магазинах европейской (в том числе русской) и азиатской еды. Как сказал бы И. Губерман, «и ложку ежедневного г…на они едят почти что с аппетитом». Много раз мы угощали американцев лучшими продуктами из русских магазинов (хлеб, колбаса, сыр, конфеты, печенье и т. д.). Они хвалили, но, видимо, из вежливости, потому что ни один из них даже не спросил адреса магазина, где это можно купить. Как тут не вспомнить замечательную фразу известного советского литературоведа В.Б. Шкловского: «Что можно сказать об аромате дыни человеку, который ничего не жевал, кроме сапожных шнурков?»

В чем же причина массового производства безвкусных продуктов в Америке? В невыгодности производства вкусных.

Ильф и Петров писали, что, например, под Нью-Йорком практически нет никаких посевных площадей или лугов для выгула скота. Невыгодно, невозможно конкурировать с монополистами Запада. Поэтому «где-то в Чикаго на бойнях бьют скот и везут его по всей стране в замороженном виде. Откуда-то из Калифорнии тащат охлажденных кур и зеленые помидоры, которым полагается дозревать в вагонах».

В связи с этим вспоминается анекдот, появившийся в 40–50-е голодные годы в СССР. «Партия и правительство, чтобы хоть как-то накормить народ, поручает ученым разработать технологию производства масла из, извините, г…на. Проходит некоторое время, и ученых просят сообщить, как идут дела. Ученые телеграфируют: «Уже мажется, но еще пахнет». У американцев, судя по сказанному, задача иная: как из масла получить г…но. И, в отличие от советских ученых, они очень даже успешно решают эту задачу. И масло здесь уже и мажется плохо, и, извините, в самом деле порой и пахнет.

Вот такая грустная история о невкусной жизни в Америке.

Почему Пенсильвания называется Пенсильванией?

В XVII веке, во времена английского короля Карла Второго, жил богатый и хорошо образованный человек по имени Вильям Пенн, который занимал привилегированное положение в обществе. Но однажды он шокировал английскую общественность тем, что обратился в веру Религиозного общества друзей – секты, преследуемой в Англии. Это Общество было более известно под именем квакеров. Квакеры верили в то, что все люди равны и все имеют внутренний свет, который ведет их к Богу. Сила их чувства была порою такой, что они начинали трястись (по-английски quake), из-за чего и стали называться квакерами (по-английски Quakers). Они не признавали никакой другой власти, кроме власти Бога, что, конечно же, никак не устраивало власть имущих. В Англии квакеров сажали в тюрьмы, а в принадлежавших Британии американских колониях изгоняли отовсюду, кроме одной, крохотной, – Род-Айленда.

Несмотря на преследования квакеров, Вильям Пенн был принят при королевском дворе, потому что король Карл II верил ему. Пенн мастерски использовал свое богатство и положение в обществе, чтобы помочь друзьям-квакерам. В поисках прибежища для отовсюду изгоняемых квакеров он остановил свой выбор на большой территории между колониями Мэриленд и Нью-Йорк. Он попросил короля передать ему эти земли, и тот охотно согласился. Почему охотно? Да потому что король должен был Вильяму Пенну 16 тыс. фунтов стерлингов, которые Карл II занимал еще у его отца, тоже, кстати, Вильяма Пенна. Одним словом, эти земли отошли Пенну в счет погашения задолженности короля.

Флаг Пенсильвании

После завершения сделки король спросил Вильяма Пенна, как он собирается назвать свою колонию. Тот назвал ему имя Сильвания, что в переводе со староанглийского означает «страна лесов». Но король возразил ему, сказав: «Нет, не Сильвания, а Пенсильвания, в честь твоего отца, который когда-то выручил меня, дав взаймы 16 тыс. фунтов».

Хотя эта колония была куплена для квакеров, но она была открыта для всех. Название главного города колонии – Филадельфия – происходит от двух греческих слов и означает «братская любовь».

Квакеры были первыми среди колонистов, кто выступил против рабства. Они всегда активно выступали во всех движениях за справедливость и равные права.

Вот такая история с Пенсильванией.

Евгений БУРД

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