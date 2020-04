архив



дата публикации 26.04.20 07:06 скаут: Игорь Львович

"The Drive: Кремль послал в Сирию танки «Армата», вызвав резонанс на Западе" Глобальная сеть - 21 апреля 2020 г. The Drive: Кремль послал в Сирию танки «Армата», вызвав резонанс на Западе 21 апреля 2020 Т-14. Фото: yandex.ru Отправка танков Т-14 «Армата» в Сирию даст возможность России сказать, что они «хорошо зарекомендовали себя в бою» и поможет Кремлю в их экспорте за рубеж. Действия Москвы уже вызвали резонанс в западных СМИ. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил портал The Drive. Кремль уже давно использует сирийский конфликт в качестве полигона для испытаний нового оружия и другой военной техники, отмечает издание. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с танками Т-14 в Сирии 19 апреля на российском государственном телеканале «Россия-1». Он не сообщил никаких дополнительных подробностей о том, когда и где в Сирии проводились испытания, сколько всего танков было задействовано, и в чем конкретно состояли испытания. «Да, совершенно верно. Танки „Армата“ использовались в Сирии, — сказал Мантуров. — Они использовались в полевых условиях, в Сирии, поэтому мы учли все нюансы». От Министерства обороны России не поступало никаких сообщений, подтверждающих факт развертывания Т-14 в Сирии. Портал напомнил, что еще в феврале генеральный директор государственного производителя танков Т-14 «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил СМИ, что компания поставит первую серийную партию танков Т-14 в текущем году. «Российские военные уже проводили испытания других существующих и новых систем вооружения и военной техники в Сирии, в том числе крылатых ракет „Калибр“ морского базирования, крылатых ракет воздушного базирования „Х-101“, боевых самолетов Су-35С, боевых машин БМПТ „Терминатор“ и беспилотных наземных боевых машин в реальных боевых условиях, — говорится в статье. — Однако, за исключением небольшого количества БМП, Россия ранее не отправляла в Сирию тяжелую бронетехнику, подобную Т-14. Даже если какое-то количество Т-14 действительно поступило в страну, вполне возможно, что российские военные ограничили их фактическое использование, чтобы уменьшить вероятность несчастных случаев или реальных боевых потерь». Т-14 действительно имеет улучшенную броню по сравнению с российскими танками предыдущих поколений и активную систему защиты от противотанковых ракет и противотанковых ракетных комплексов, указывает The Drive. Танк также делает экипаж менее уязвимым. Для этого в конструкции реализована схема с расположенной внизу корпуса капсулой для экипажа и беспилотной башней. Тем не менее, существует вероятность того, что стечение разных факторов может привести к повреждению или выведению танка из строя, что станет негативным результатом для российских властей и возможным пропагандистским успехом для антиасадовских группировок. «В 2018 году российские ВКС отправили в Сирию пару перспективных боевых самолетов Су-57, но только на несколько дней. Спутниковые снимки позже показали, что по меньшей мере один из самолетов, находившихся на российской авиабазе „Хмеймим“, был обложен мешками с песком для защиты от атак боевиков. В декабре 2019 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил, что Су-57 вернулись в ближневосточную страну для очередного развертывания, но не сказал, когда конкретно это произошло, других подробностей он также не сообщил», — анализирует издание возможности России. Возвращаясь к танкам «Армата», оно обращает внимание на высокую стоимость таких танков по сравнению с другими существующими моделями, поясняя, что в нынешней ситуации Минобороны РФ теперь рассчитывает купить только около 100 машин в рамках первой серийной партии. Министр Мантуров выразил надежду, что стоимость Т-14 снизится по мере роста серийного производства. «Танк дорогой еще потому, что проходит цикл дополнительных испытаний, модернизации, потому что Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — приводит портал слова российского чиновника. «В следующем году, когда начнутся серийные поставки этих танков в Минобороны и будет получен экспортный сертификат, мы начнем работать с иностранными заказчиками», — пояснил Мантуров. «Осуществятся ли планы России по производству Т-14 или нет, остается неясным независимо от их применения в Сирии. В последние годы оборонные бюджеты страны регулярно сокращаются, и Кремль часто меняет приоритеты, особенно в финансировании крупных стратегических систем вооружений, включая гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты с ядерными двигателями и ядерными боеголовками, а также торпеды сверхвысокой дальности», — заключает издание, отмечая, что российская армия продолжает получать большее количество модернизированных вариантов танков советской разработки Т-90, Т-80 и Т-72. EADaily напоминает, Россия впервые публично представила Т-14 в 2015 году на параде Победы 9 мая. «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном столкновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы оппонента, расположенной в укрытиях и на открытой местности. Для «Арматы» разработана новая «пушка-боеприпас», которая обеспечивает огневую мощь, значительно превышающую показатели современных российских и зарубежных танков. 