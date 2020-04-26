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дата публикации 26.04.20 07:42
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На МКС доставили материалы для проведения акции "Бессмертный полк"

Андрей Позняков  •  Последние обновления: 25/04/2020 - 09:34

На МКС доставили материалы для проведения акции "Бессмертный полк"

Авторское право  AFP PHOTO / Russian Space Agency Roscosmos / Andrey SHELEPIN

К Международной космической станции успешно пристыковался российский грузовой корабль «Прогресс». Он доставил на орбиту запасы топлива и газов общей массой около 700 кг., а также ещё более тонны грузов, — в списках упоминаются оборудование для МКС, символика для празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне и материалы для проведения на станции акции «Бессмертный полк».

Соответствующая праздничная символика была нанесена и на ракету «Союз», которая доставила корабль «Прогресс» в космос. Сам запуск посвятили 75-летию победы.

Дмитрий Рогозин

@Rogozin

Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за всё время пилотируемых полетов

Embedded video

1,093

1:15 AM - Apr 25, 2020

Старт состоялся в субботу рано утром на космодроме Байконур. В сообщении Роскосмоса отмечается, что «Прогресс» долетел до МКС по сверхкороткой схеме — стыковка произошла чуть более чем через три часа после запуска в автоматическом режиме под контролем российского Центра управления полётами и экипажа станции.



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