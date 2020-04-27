В Белоруссии видят серьёзную угрозу в российском законе об упрощенном получении гражданства

Что в итоге может получиться? Люди потеряют в России работу и начнут возвращаться в Беларусь, как это было во время кризиса 2015–2016 годов. Но они уже будут с российскими паспортами.

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства. Согласно документу для людей, которые имели гражданство СССР и проживают в бывших союзных республиках, при получении российского паспорта не надо будет отказываться от своего гражданства, не будет необходимости находиться три года в России и подтверждать наличие официального источника дохода.

Упомянутые поправки в закон призваны реализовать две задачи: экономическую и геополитическую, которые тесно связаны. Если говорить об экономике, то стоит отметить, что после распада СССР Россия пережила значительную депопуляцию. Рост населения внутри страны остановился с 1991 года, оно сокращается на несколько сотен тысяч человек ежегодно, смертность в 1,5 раза превышает рождаемость. Причём, смертность среди российских мужчин в работоспособном возрасте в 10 раз выше, чем среднеевропейский показатель, а женщин — в четыре раза. При этом снижается доля этнических россиян.

Депопуляция отрицательно сказалась на экономике. Ощущается недостаток рабочих ресурсов, в особенности в азиатской части РФ.

Сокращение количества население частично сдерживается иммиграцией. Россия занимает второе место в мире (после США) по числу легальных и нелегальных иммигрантов. В России их более 13 млн человек (9% населения). В первую очередь в Россию приезжают этнические россияне и русскоязычные из постсоветских стран, больше всего из Центральной Азии и Закавказья. На Дальнем Востоке происходит масштабная китайская миграция.

Сколько белорусов работает у России, точно определить тяжело. Например, в 2015 году, согласно данным Федеральной миграционной службы России, на территории РФ работали около 470 тысяч белорусов. Думаю, на самом деле их больше, едва ли миграционная служба фиксирует всех.

В случае принятия упомянутого закона миграционный поток в Россию может увеличиться. Причём, в первую очередь, из Украины и Беларуси. Так как у украинцев и белорусов, в отличие от выходцев из Центральной Азии и Закавказья, нет проблем с русским языком. Стоит отметить, что, в первую очередь, уедут наиболее квалифицированные работники, которых не удовлетворяет уровень зарплаты в Беларуси. То есть Россия стремится решить свои экономические и демографические проблемы за счёт соседей.

Если говорить о геополитических последствиях принятия этого законопроекта, то он приведёт к усилению контроля России над постсоветским пространством. Массовая раздача российских паспортов гражданам бывших советских республик станет сильным инструментом давления на соседние страны.

Припомним историю российско-грузинских отношений. Россия активно раздавала свои паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии. В итога 98% населения Южной Осетии имеют российское гражданство. Это стало одним из оснований войны России с Грузией в 2008 году. РФ ввела свои войска в Абхазию и Южную Осетию, объясняя это тем, что, дескать, мы защищаем российских граждан.

Также Россия пробовала раздавать свои паспорта жителям Крыму ещё до событий 2014 года.

С прошлого года Россия раздаёт российские паспорта населению «ДНР» и «ЛНР». Очевидно, что через некоторое время большинство людей, которые проживают на этих территориях, получат российское гражданство. И это может привести к обострению международных отношений, к конфликту между Россией и Украиной.

Но вернёмся к Беларуси. После принятия этого закона нельзя исключать, что белорусам, которые приехали на заработки или учёбу в Россию, начнут раздавать российские паспорта. Думаю, большинство из них с удовольствием примут такой подарок. Потому что это даст им правовую уверенность и надежность, обеспечит социальные льготы. У тому же это не потребует от них никаких усилий. Не надо отказываться от белорусского гражданства или учить русский язык. Написал заявление — и через какое-то время получил паспорт.

Что в итоге может получиться? Люди потеряют в России работу и начнут возвращаться в Беларусь, как это было во время кризиса 2015–2016 лет. Но они уже будут с российскими паспортами. Таких людей может быть несколько сотен тысяч. Вообразим ситуацию, что между Беларусью и Россией начинается конфликт, похожий на тот, который случился у РФ с Украиной. Представить это нетрудно, в особенности теперь. И Москва решит надавить на Минск, используя своих граждан. Например, может угрожать создать что-то вроде «ДНР» и «ЛНР» в белорусском варианте. На чьей стороне окажутся люди с двойным гражданством? И не окажется ли, что это будет настоящая, а не вымышленная «пятая колонна»?

Поэтому новый закон новый закон об упрощенном получении российского гражданства представляет для Беларуси реальную опасность. Как её нейтрализовать? Рецепты простые. Надо развивать свою экономику, чтобы люди ради выживания не бежали искать счастья за границу. Надо формировать национальную идентичность и белорусский патриотизм. Но едва ли на это способен нынешний режим.

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