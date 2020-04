ФОТО И ВИДЕО ⟩ Последствия коронавируса: в центре австралийского города скачут кенгуру, в Италии олени купаются в море

В разных уголках мира люди продолжают наблюдать необычное поведение животных. В условиях самоизоляции населения из-за эпидемии коронавирусной инфекции опустели населенные пункты, пропали автомобили и туристы, улучшилась экологическая ситуация. В результате некоторые виды млекопитающих, птиц, рептилий и рыб теперь можно встретить в местах, где их не было десятилетиями. Другие не обращают внимание на человека и единичные машины и спокойно разгуливают даже в центральной части городов, пишет Newsru.com.

Видео из южноафриканского города Саймонстаун стало вирусным, на различных сайтах и в соцсетях оно собирает миллионы просмотров. В пригороде Кейптауна несколько дней назад запечатлели троицу очковых пингвинов, которые бродили по тротуарам и улицам.

В город они попали с пляжа Болдерс, где находится одна из их крупнейших колоний в ЮАР, сообщает портал IOL и шутит, что эти птицы заранее праздновали Международный день пингвина, который отмечался 25 апреля.

Также в середине месяца СМИ облетели фотографии из закрытого на карантин южноафриканского нацпарка Крюгера, в котором в отсутствие туристов днем прямо на автомобильной дороге разлеглись львы. Снимки сделал смотритель парка Ричард Соури, на автомобиль которого задремавшие животные даже не обратили внимания.

Kruger National Park

@SANParksKNP

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

Section Ranger Richard Sowry

11:56 - 15 апр. 2020 г.

В австралийской Аделаиде камеры наблюдения зафиксировали в центре города необычного нарушителя правил дорожного движения. По пустым улицам скакал кенгуру. На одном из видео, которыми в соцсетях поделилась полиция штата Южная Австралия, животное попыталось с разбегу проскочить перекресток на красный свет и едва не угодило под машину.





В коммуне Виллетта-Барреа итальянского региона Абруццо прохожий пытался отогнать трех больших оленей, но они почти не обратили на него внимания и встали на пешеходном переходе прямо перед машиной, затем нехотя ушли, отмечает Stormnews.

В Лигурии, итальянском регионе на берегу Средиземноморья, на видео попадают олени, которые в отсутствие туристов купаются в море. Одно из них сняли в коммуне Камольи:

На другом видео олень выбегает из населенного пункта на пляж, забегает в море и начинает плавать:

В Таиланде удивили редкие морские млекопитающие. К острову Ко-Либонг в провинции Транг приплыли десятки дюгоней - представители единственного оставшегося на планете вида из семейства дюгоневых. Специалисты говорят, что в обычное время они прячутся от людей и быстрых моторных лодок, но из-за пандемии короновируса туристическая активность здесь практически прекратилась, передает телеканал Euronews.

Уникальный момент, как около 30 дюгоней дрейфуют в водах Андаманского моря, удалось заснять на беспилотник:





