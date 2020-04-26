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дата публикации 26.04.20 06:59
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Главарь цыганской мафии держал 11 тонн санитайзера на своем складе

21.04.20 Автор  Алексия Захариу

Главарь цыганской мафии держал 11 тонн санитайзера на своем складе

Главарь банды рома, деятельность которой была пресечена в ноябре 2017 года, и имевшей в своем «послужном списке» более 3 000 грабежей и краж, являлся владельцем склада, на котором было обнаружено 11 тонн санитайзера!

Как стало известно, глава цыганской мафии пытался «провернуть выгодное дельце», воспользовавшись ситуацией пандемии коронавируса. Импортируя с Кипра огромное количество антисептического геля в литровых бутылках, цыганский барон «забывал» декларировать товар, как того требует законодательство. В результате компетентные службы экономической полиции вышли на «бизнесмена» и оштрафовали его на внушительную сумму.

В соответствии с информацией protothema.gr, в начале февраля 40-летний главарь организовал семейный бизнес со своим сыном и стал импортировать гель для дезинфекции рук (притом еще тогда, когда в Греции не был введен карантин!). Он арендовал склад в Элевсине, который намеревался использовать для хранения антисептика в больших количествах. После чего предприимчивый делец связался с базирующейся в Никосии кипрской компанией по производству антисептической жидкости и геля, и сделал заказ... на 11 тонн санитайзера!

Правоохранительные органы занимаются расследованием деятельности задержанного с целью выяснить, является ли партия, найденная на складе в Элевсине, единственным грузом, который прибыл с Кипра, или же ему предшествовали другие партии товара. Полицию также интересует, ожидал ли 40-летний преступник других крупных поставок в ближайшем будущем.

Согласно счетам и сопроводительной документации, 11 тонн прибыли в Грецию в начале апреля и были доставлены на склад. Мужчина стал главным обвиняемым в незаконной коммерческой деятельности и неуплате налогов. Сотрудники Подразделения безопасности Западной Аттики, после нескольких дней мониторинга, обнаружили склад в Элевсине и конфисковали 11 тонн нелегально ввезенного в страну антисептика. Отмечено, что после проверки качества геля партия будет передана в ΕΣΥ для распределения по медицинским учреждениям страны.

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теги: Греция  
   
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