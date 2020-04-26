Главарь цыганской мафии держал 11 тонн санитайзера на своем складе

21.04.20 Автор Алексия Захариу

Главарь банды рома, деятельность которой была пресечена в ноябре 2017 года, и имевшей в своем «послужном списке» более 3 000 грабежей и краж, являлся владельцем склада, на котором было обнаружено 11 тонн санитайзера!

Как стало известно, глава цыганской мафии пытался «провернуть выгодное дельце», воспользовавшись ситуацией пандемии коронавируса. Импортируя с Кипра огромное количество антисептического геля в литровых бутылках, цыганский барон «забывал» декларировать товар, как того требует законодательство. В результате компетентные службы экономической полиции вышли на «бизнесмена» и оштрафовали его на внушительную сумму.

В соответствии с информацией protothema.gr, в начале февраля 40-летний главарь организовал семейный бизнес со своим сыном и стал импортировать гель для дезинфекции рук (притом еще тогда, когда в Греции не был введен карантин!). Он арендовал склад в Элевсине, который намеревался использовать для хранения антисептика в больших количествах. После чего предприимчивый делец связался с базирующейся в Никосии кипрской компанией по производству антисептической жидкости и геля, и сделал заказ... на 11 тонн санитайзера!

Правоохранительные органы занимаются расследованием деятельности задержанного с целью выяснить, является ли партия, найденная на складе в Элевсине, единственным грузом, который прибыл с Кипра, или же ему предшествовали другие партии товара. Полицию также интересует, ожидал ли 40-летний преступник других крупных поставок в ближайшем будущем.

Согласно счетам и сопроводительной документации, 11 тонн прибыли в Грецию в начале апреля и были доставлены на склад. Мужчина стал главным обвиняемым в незаконной коммерческой деятельности и неуплате налогов. Сотрудники Подразделения безопасности Западной Аттики, после нескольких дней мониторинга, обнаружили склад в Элевсине и конфисковали 11 тонн нелегально ввезенного в страну антисептика. Отмечено, что после проверки качества геля партия будет передана в ΕΣΥ для распределения по медицинским учреждениям страны.

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