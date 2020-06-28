навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
28.06.20  

Сравнение военной мощи Китая и Индии в одной картинке

(0)
 
28.06.20   Редакция

Две статьи на тему о сексуальной жизни в современной Швеции

(0)
 
28.06.20  

Сбежавший из России банкир обнародовал фотографии дочерей Путина в юности

(0)
 
27.06.20  

Как русские высадились в Новой Зеландии

(0)
 
27.06.20   Редакция

Наглая тактика Кремля или Зачем Путин вооружает украинцев паспортами РФ

(0)

последние за вчера, 27.06.20  
 
14:24  

Как русские высадились в Новой Зеландии

(0)
 
14:07  

С оккупантами не сотрудничать: Минобороны Латвии издало буклет на случай войны

(0)
 
13:47  

Россия глазами Ги Зайера: как увидел сражение за Белгород немецкий солдат

(0)
 
13:35  

Прояснилось, почему Индия торопит Россию с поставками С-400

(0)
 
13:22  

В Греции, Марию Захарову пророчат на должность посла России в Афинах

(0)
 
13:07   Редакция

Наглая тактика Кремля или Зачем Путин вооружает украинцев паспортами РФ

(0)
 
07:46   Редакция

Российский бизнесмен послал американскому Конгрессу “Открытое письмо”

(0)
 
04:52   Редакция

Сергей Хрущев - гражданин США

(0)
 
02:35   Редакция

New York Times: Россия предложила афганским боевикам премии за головы американских военных

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 28.06.20 16:59
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Две статьи на тему о сексуальной жизни в современной Швеции

От переводчика: прочитав эту подборку вы  поймете почему на  фотографии,  в  постели со шведкой,  лежит  не  швед,  а  какой-то  араб  или африканец


  Швеция

'Prioritise online sex': Swedish campaign launched to promote coronavirus-safe dating

В  Швеции запущена  кампания по продвижению безопасных с точки зрения заражения коронавирусом  отношений - «Предпочтение - онлайн-сексу»


TT/The Local  24 June 2020

'Prioritise online sex': Swedish campaign launched to promote coronavirus-safe dating

Благотворительная  организация  RSFU поощряет безопасный секс во время пандемии коронавируса: Фото: Isabell Höjman / TT 

Новая кампания  рекомендует шведам во время пандемии коронавируса практиковать безопасный секс, включая секс по телефону и мастурбацию.

Кампания,  проводимая  совместно - организацией  сексуального просвещения RSFU и  властями  региона  Стокгольм,  включает в себя консультации по вопросам секса и  близких  отношений  во времена  социального дистанцирования.

«Все физические контакты с другими людьми, включая секс, создают риск заражения Covid-19», - говорится на сайте  кампании. «Знакомства и временные сексуальные отношения с новыми партнерами, в частности, создают риск заражения самому или  самой  и   заражения других».

Для людей, намеревающихся заняться сексом или любовными играми  за пределами своего ближайшего окружения, RSFU рекомендует «отдавать предпочтение сексуальным контактам и знакомствам в Интернете», включая использование приложений для знакомств, телефонных звонков и сообщений. 

«Мы знаем, что многие  из  тех, кто долгое время физически дистанцировался, могут испытывать большую потребность  в  близости  и  интиме. Мы хотим открыть  для  вас несколько способов заняться сексом… дать  вам совет о том, как мыслить по-другому», - сказала  Пелле Ульхольм из RSFU. 

«Большинство людей уже сегодня начинают знакомиться,  встречаться и  общаться  в цифровом формате. Идея состоит в том, что вы можете расширить и углубить этот период новыми способами», - говорит Пелле Ульхольм.

RSFU также рекомендует использовать презервативы и ограничивать поцелуи, в том числе избегать поцелуев за пределами вашего ближайшего окружения. 

В конце мая, Шведское агентство общественного здравоохранения впервые опубликовало официальную рекомендацию о том, считаются ли сексуальные отношения безопасными в наше время социальных дистанций.

«Согласно нашему общему совету, вам следует держаться на расстоянии от других людей, чтобы снизить риск распространения Covid-19. Это особенно верно вне вашего непосредственного круга общения», - говорится в рекомендации.

«Близость, интим  и секс полезны для благополучия и общественного здоровья. В отношениях, где люди все еще встречаются и находятся рядом друг с другом, секс не является препятствием, если вы и ваш партнер или партнеры не имеете  симптомов болезни"

Однако, когда речь заходит о случайных знакомствах, агентство  указывает: «С другой стороны, знакомства и временные сексуальные отношения с новыми партнерами создают риск заражения или заражения других». 

Согласно действующим в Швеции рекомендациям по коронавирусу, каждый должен ограничивать свои социальные контакты (иными словами, общаться только с небольшим количеством близких друзей и семьи) и держаться на расстоянии от других людей в общественных местах. Люди старше 70 лет, принадлежащие к группе риска или имеющие симптомы простуды или гриппа, должны вообще избегать социальных контактов.


  Китай

Rape conviction rates rise 75% in Sweden after change in the law

В  Швеции, после изменения закона,  отношение  количества  обвинительных приговоров по  делам  об изнасиловании к  общему  числу  таких     выросло  на 75% 

Source:Reuters Published: 2020/6/23 

Photo: Xinhua

В  Швеции, с 2017  года,  после серьёзного  изменения закона,  отношение  количества  обвинительных приговоров по  делам  об изнасиловании к  общему  числу  подобных   дел     выросло  на 75%, что  вызвало  к  жизни,  прозвучавшие в понедельник   призывы к другим странам пересмотреть свое законодательство.

В 2018 году,  Швеция изменила юридическое определение изнасилования на секс без согласия. В отличие от многих стран  [в  Швеции] прокуроры не обязаны доказывать применение или угрозу применения насилия или принуждения.

Национальный совет по предупреждению преступности (Bra) заявил, что рост обвинительных приговоров - с 190 в 2017 году до 333 в 2019 году - показал, что изменение оказало большее влияние, чем ожидалось.

"Мы были удивлены, что произошло такое увеличение", - сказала в понедельник старший научный сотрудник Bra Стина Хольмберг.

"Это хороший знак. Это привело к большей справедливости для жертв изнасилования ", - сказала она Reuters, добавив, что надеется, что закон будет стимулировать обсуждение вопроса о согласии дома  и  в школах. Участники кампании за права женщин призвали другие страны последовать примеру Швеции.

"Это свидетельствует о настоятельной необходимости того, чтобы другие страны последовали этому примеру", - сказала Катарина Бергехед, старший политический советник по правам женщин в Amnesty International в Швеции.

Сексуальная активность должна быть по обоюдному согласию. Все остальное - это изнасилование.

Великобритания, Бельгия, Канада, Кипр, Германия, Греция, Исландия, Ирландия и Люксембург уже определяют изнасилование как секс без согласия, в то время как Дания, Финляндия, Испания и Португалия обещают провести  аналогичные реформы.

Бергехед сказала, что большинство людей до сих пор считают изнасилование нападением незнакомца, но пересмотр судебных дел в Швеции показал, что почти все жертвы знали своего нападавшего.

"Эти стереотипы не помогают жертвам шагнуть вперед - это заставляет их сомневаться, действительно ли они пережили изнасилование или нет", - добавила она.

Бергехед сказал, что многие женщины также винили себя в случившемся, особенно если они были  испуганы  и не сопротивлялись.

Полиция и суды часто подвергают  сомнению историю жертвы, если она не принимала ответных мер, однако появляется все больше свидетельств того, что многие жертвы,  при изнасиловании, сталкиваются с временным параличом.

Бергехед сказала, что исследование проведенное шведской неотложной клиникой  для жертв изнасилования показало, что 70 процентов жертв  испытали реакцию "замерла  от   страха". В то время как Бергехед приветствовала рост обвинительных приговоров, она сказала, что их  общее число остается "шокирующе низким".

Количество  сообщений  об изнасилованиях выросло с 4895 в 2017 году  до 5930 в 2019-м, но Бергехед сказала, что это только  вершина айсберга. По ее словам, сексуальные преступления не имеют приоритетного значения, и расследования часто носят поверхностный  характер, а это означает, что в судебном порядке рассматриваются лишь немногие дела, что свидетельствует о том, что судьям необходимо давать более четкие ориентиры.

статью прочитали: 33 человек

   
теги: Швеция  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 