архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 01.05.20 05:28 скаут: Игорь Львович

"В отелях Турции упразднят All Inclusive: что происходит" Израиль - 27 апреля 2020 г. В отелях Турции упразднят All Inclusive 27.04 MIGnews.com В Турции после окончания пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19 планируют отменить систему All Inclusive ("все включено") в гостиницах. Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, передает Вестник АТОР". В частности, разработан план выхода из кризиса после окончания пандемии, согласно которому появятся отели с "сертификатами здоровья", персонал отеля будет в масках и спецодежде, а запрет на шведский стол станут нормой. Более того, вырастут цены на номера, поскольку нагрузку снизят вдвое, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Будет снижено число шезлонгов на пляжах и возле бассейнов, количество столиков в ресторанах и кафе. По предварительным оценкам, отели смогут открыться в конце мая при условии соблюдения строгих санитарных норм. Позже должны открыться рестораны, кафе и развлекательные заведения. Если у отеля достаточно большая территория, для семей отдых будет организован по принципу зонирования. То есть за каждой семьей будет закреплен участок пляжа или площадка у бассейна. Персонал будет ежедневно проходить медосмотр, постоянно должен носить маски, перчатки и спецодежду. Кроме того, в отелях должны круглосуточно дежурить квалифицированные медики. Если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, то в конце мая откроются отели с "сертификатами здоровья" и запустится внутреннее транспортное сообщение. На следующем этапе – восстановление международного авиасообщения с теми странами, где не будет новых случаев заражения COVID-19. статью прочитали: 13 человек Комментарии