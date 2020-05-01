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дата публикации 01.05.20 05:28
скаут: Игорь Львович;
   
 

В отелях Турции упразднят All Inclusive

В отелях Турции упразднят All Inclusive: что происходит | Фото:27.04   MIGnews.com

В Турции после окончания пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19 планируют отменить систему All Inclusive ("все включено") в гостиницах.

Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, передает Вестник АТОР".

В частности, разработан план выхода из кризиса после окончания пандемии, согласно которому появятся отели с "сертификатами здоровья", персонал отеля будет в масках и спецодежде, а запрет на шведский стол станут нормой.

Более того, вырастут цены на номера, поскольку нагрузку снизят вдвое, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Будет снижено число шезлонгов на пляжах и возле бассейнов, количество столиков в ресторанах и кафе.

По предварительным оценкам, отели смогут открыться в конце мая при условии соблюдения строгих санитарных норм. Позже должны открыться рестораны, кафе и развлекательные заведения. Если у отеля достаточно большая территория, для семей отдых будет организован по принципу зонирования. То есть за каждой семьей будет закреплен участок пляжа или площадка у бассейна.

Персонал будет ежедневно проходить медосмотр, постоянно должен носить маски, перчатки и спецодежду. Кроме того, в отелях должны круглосуточно дежурить квалифицированные медики.

Если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, то в конце мая откроются отели с "сертификатами здоровья" и запустится внутреннее транспортное сообщение. На следующем этапе – восстановление международного авиасообщения с теми странами, где не будет новых случаев заражения COVID-19.

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