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опубликовано редакцией на Переводике 08.05.20 03:59
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer провели учебное бомбометание у западного фланга России

By Matilda Coleman -May 7, 2020

Defence Blog

Два стратегических бомбардировщика ВВС США  B-1B Lancer после трансатлантического перелета провели  учебное бомбометание  в на  полигоне  Тапа в Эстонии, сообщил Пентагон в среду.

Согласно пресс-релизу 28-го бомбардировочного крыла, полет, который длился более 25 часов, включал в себя обучение интеграции и взаимодействию с датскими F-16, летавшими над островом Борнхольм в Балтийском море. Бомбардировщики также  отработали  с диспетчерами  воздушного  движения на объединенном терминале Эстонии обеспечение тренировки с  инертным  боеприпасом  на  полигоне в Тапа  перед проведением низковысотного подхода в аэропорте Таллина, Эстония.

Российское информационное агентство Интерфакс сообщило, что полигон  Тапа расположен вблизи  западного фланга России, примерно в 100 км от границы  с   Ленинградской областью.

Учебные бомбометания  были объединены с учениями с  боевыми стрельбами  Spring Storm, что  дало возможность координировать наземные  и воздушные  удары  в сотрудничестве с союзниками по НАТО .

Основная цель учений состояла в том, чтобы попрактиковаться в координации действий воздушных и наземных подразделений, где совместные контроллеры атак на терминалах играют важную роль в объединении двух, направляющих атаки истребителей с линии фронта,  сообщили  Силы обороны Эстонии.

Наличие передовых бомбардировщиков демонстрирует способность ВВС выполнять полетные задания, поддерживать готовность, способствовать стабильности на европейском театре и направлять четкий сигнал сдерживания любому потенциальному противнику. Эти миссии также   позволяют министерству обороны США  соответствовать  целям глобальной безопасности.

«Наши команды получают ценный опыт работы в регионе, которого некоторые ранее не видели», - сказал полковник Ричард Барксдейл, командир 28-й оперативной группы. «Эта миссия оттачивала интеграцию с союзниками по НАТО и региональными партнерами и продемонстрировала нашу способность без особых усилий перемещать операции из одного района мира в другой за короткий период времени».

B-1 может быстро доставить огромное количество высокоточного и обычного  оружия в любую точку мира, в любое время, против любого противника.

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