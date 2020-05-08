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дата публикации 08.05.20 04:26
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Коронавирус и пропаганда: в глазах Запада Китай отобрал у России роль главного злодея

Юри Вендик   Русская служба Би-би-си   7 мая 2020

Китайский флаг и пробирка

Тест на добросовестность освещения борьбы с коронавирусом Китай, по мнению многих европейцев, не прошёл

Шесть последних посткрымских лет Запад сосредоточенно боролся с российской пропагандой, но пришел коронавирус - и все изменилось. Теперь главным источником враждебной пропаганды и дезинформации в глазах Запада стал Китай.

Главными вопросами, по которым между Западом и Китаем развернулась, по выражению министра иностранных дел Евросоюза Жозепа Борреля, "битва нарративов", стали происхождение нового коронавируса и эффективность демократических и авторитарных режимов в борьбе с пандемией, но речь не только об этом.

До пандемии китайская пропаганда в Европе в основном рисовала автопортрет надежного, неагрессивного партнера и инвестора, и это мало кого всерьез беспокоило. Но теперь, в последние пару месяцев профессиональные борцы с дезинформацией обнаружили, что Китай действует почти по российским "методичкам" - целенаправленно продвигает разные конспирологические версии, пытается похоронить факты под нагромождениями "альтернативной правды" и покупает ботов для раскрутки всего этого в сетях.

И теперь в Брюсселе громыхает скандал вокруг доклада о подрывной пропаганде Китая, интернет-аналитики изучают методы раскрутки прокитайских хэштегов в Твиттере, а ведущие европейские газеты одна за другой, день за днем публикуют статьи о подрывной деятельности Китая.

"Огромная российская машина дезинформации работает против Европы с 2014 года. Теперь в игру против европейских демократий со своей собственной стратегией дезинформации вступил Китай", - говорит чешский политолог Якуб Янда, много лет занимающийся мониторингом и разоблачением российских "фейков".

"Теперь силы тех организаций, которые у нас созданы для фактчекинга в отношении российский пропаганды, должны быть направлены и на работу с китайской дезинформацией", - добавляет польский коллега Янды Марчин Заборовский.

Китайское предупреждение Брюсселю

В последние дни апреля в Брюсселе вспыхнул скандал вокруг работы как раз такой организации.

Доклад ЕС о дезинформации

Публикация доклада ЕС о дезинформации с обвинениями в адрес Китая была анонсирована на 22 апреля, но состоялась только 24-го

East Stratcom Task Force - "рабочая группа по стратегическим коммуникациям на Востоке" - была создана при внешнеполитическом ведомстве Евросоюза после аннексии Россией Крыма для систематического отслеживания и развенчания разнообразной неправды и полуправды, которые Россия продвигала за рубежом - в прессе и соцсетях.

Все эти годы регулярные бюллетени East Stratcom Task Force были посвящены почти исключительно дезинформации, исходящей от России. Очередной отчет о работе должен был выйти на неделе 20-26 апреля.

И тут американская газета New York Times сообщила, что выпуск бюллетеня задерживается, причем по очень необычной причине. Источники газеты во внешнеполитическом ведомстве ЕС рассказали ее корреспонденту, что в очередном отчете на первое место была вынесена оценка - притом очень жесткая оценка - китайской пропаганды в Европе.

По словам источников NYT, китайские дипломаты, узнав об этом, будто бы негласно потребовали отредактировать отчет, и руководство Европейской службы внешних связей (ЕСВС) будто бы согласилось.

Отчет вышел 24 апреля, и Китай в нем фигурирует, но "через запятую" после России, тогда как в первой версии, которую видели журналисты, в первую очередь говорилось именно о китайских информационных операциях.

"Наш враг - вирус, а не люди. Вперед, Китай". Плакат в миланском Чайнатауне

"Наш враг - вирус, а не люди. Вперед, Китай". Плакат в миланском Чайнатауне

"Официальные и поддерживаемые государством источники, в том числе из России и, в меньшей степени, из Китая, продолжали интенсивно распространять конспирологические нарративы и дезинформацию в ЕС и соседних регионах", - говорится во вступлении к опубликованной версии отчета. Дальше, во второй половине отчета, East Stratcom Task Force рассказывает о расследованиях, в ходе которых были выявлены "тайные операции Китая в соцсетях", цель которых - "вносить смятение по поводу происхождения вируса и превозносить действия Китая".

30 апреля комитет иностранных дел Европарламента пригласил объясниться нового руководителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Тот объяснил, что первая версия доклада была для служебного пользования, а вторая, сокращенная - для публики, и так делается всегда. По словам Борреля, китайское посольство, действительно, "выражало озабоченность", но повлиять на содержание отчета не могло.

"Ни под каким давлением никакие правки в доклад не вносились!" - заявил Боррель наседавшим на него (по видеосвязи) евродепутатам, но при этом добавил, что опубликованная вторая версия короче и мягче первой в формулировках потому, что ЕС "должен быть полностью уверен в том, что мы говорим, чтобы избежать неловких ситуаций на дипломатическом фронте".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заверял депутатов Европарламента на "допросе" по видеосвязи, что доклад о дезинформации отредактировали не под давлением Китая

Некоторых борцов с враждебной пропагандой объяснения Борреля не удовлетворили.

"Боррель и все руководство ЕСВС ведет политику умиротворения в отношении Пекина. ЕСВС под давлением китайских властей отцензурировала ту часть доклада, которая касается китайской дезинформации, и опубликовала смягченную версию. Теперь Китай знает, что на ЕСВС можно надавить и она поступится принципами. Это очень плохо", - говорит чешский политолог Якуб Янда.

Китайские дипломаты впрямую не отвечали на подозрения в связи с докладом ЕС, но в те же дни, когда разгорелся скандал, пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан, явно в ответ на обвинения, звучащие по обе стороны Атлантического океана, написал в "Твиттере" на английском:

"Китай всегда выступает против кампаний дезинформации. Мы - скорее жертва, чем производитель дезинформации. Дезинформация и обвинения не могут быть средством в международной борьбе с пандемией и должны быть отвергнуты всеми".


Spokesperson发言人办公室

@MFA_China

China always stands against disinformation campaign. We are victim rather than producer of disinformation. Peddling disinformation and recrimination are by no means prescription for international anti-pandemic cooperation and should be rejected by all.

Посмотреть изображение в Твиттере

08:59 - 27 апр. 2020 г.

"Дезинформация - это враг для всех нас, и бороться с ней должны мы все. Китай с самого начала много страдал от дезинформации /.../ Мы ведем сражение - сражение между Хомо Сапиенс и вирусом, и мы не можем допустить, чтобы драться между собой начали группы Хомо Сапиенс", - сказал в те же дни в видеоинтервью посол Китая в ЕС Чжан Мин.

Призыв на китайский фронт

Якуб Янда - один из руководителей пражского аналитического Центра европейских ценностей и программы этого центра "Kremlin Watch" ("наблюдение за Кремлем"). В рамках этой программы сотрудники центра уже несколько лет отслеживают, изучают и разоблачают то, что они считают российскими дезинформационными кампаниями.

То, как освещалась помощь Китая Сербии, тоже обеспокоило Евросоюз

То, как освещалась помощь Китая Сербии, тоже обеспокоило Евросоюз

В Центре европейских ценностей давно есть и такая же программа, посвященная Китаю - "Red Watch". Но если на российском направлении в центре работают 11 человек, то Китаем до последнего времени занимался только один.

24 апреля Центр европейских ценностей объявил, что ищет стажера, который занялся бы анализом китайского влияния в Чехии и Европе.

"Мы видим, что масштабы враждебного вмешательства Китая в дела Европы в последние годы быстро нарастают, и, коль скоро мы занимаемся политикой безопасности и защитой суверенитета либеральных демократий, угроза китайского вредного влияния - это сейчас один из ключевых для нас вопросов", - объясняет Янда.

46% мертвых душ

Европа обратила внимание на китайские информационные операции еще в начале марта. Точнее, с 12 марта - именно в этот день в пораженную коронавирусом Италию прибыла помощь из Шанхая - команда врачей и 30 тонн медицинского снаряжения.

Отправка китайской помощи в Италию

Отправку помощи в Италию китайцы, как считают эксперты по сетям, рекламировали в том числе и с привлечением "мертвых душ"

Вокруг этого самого по себе, бесспорно, доброго дела развернулась большая информационная кампания в сетях и прессе, которая, как вскоре выяснили специалисты, была уже совсем не такой доброй и чистой.

Нечто похожее позже, в конце марта, происходило и вокруг российской помощи итальянцам, только о китайцах в Италии, по подсчетам медиа-аналитиков, писали и говорили в эфире почти в два раза больше.

Итальянское издание Formiche заказало аналитической фирме Alkemy SpA R&D Lab исследование "прокитайских" твитов на итальянском - и та, проанализировав почти 50 тысяч твитов, выяснила, что в период с 11 по 23 марта 46,3% из тысяч твитов и ретвитов с хэштегом #grazieCina (спасибо, Китай) пришлось на ботов. Они же были авторами 37% твитов с другим популярным в те дни хэштегом #forzaCinaeItalia (вперед, Китай и Италия).

При этом зачастую рядом с этими хэштегами ставились хэштеги со словами "Евросоюз", "Европа", "ЕС", "позор" - то есть, явно транслировалась мысль о том, что Китай помогает Италии, а европейские союзники - нет.

Китайские медики в Италии

Китай отправил в Италию несколько команд медиков. Эта прилетела в Милан 18 марта

Первоисточником этих твитов во многих случаях было посольство Китая, отмечает Formiche.

"Широко распространялись и твиты с фейк-ньюс, - пишет Formiche, - такие как видео, которое ретвитнула в том числе пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин и в котором, как утверждается, жители Рима, выйдя на балконы, кричат слова благодарности Китаю под звуки китайского гимна".

Специалисты говорят, что это видео было фальшивкой: звук наложен на картинку.

Hua Chunying 华春莹

@SpokespersonCHN

Amid the Chinese anthem playing out in Rome, Italians chanted "Grazie, Cina!". In this community with a shared future, we share weal and woe together.

Встроенное видео

5 184

00:09 - 15 мар. 2020 г.

Сети ботов, распространяющих нужную Китаю информацию или дезинформацию, появились не во время пандемии, а гораздо раньше.

Американское издание ProPublica провело свое исследование - оно с августа 2019 года отслеживало 10 тысяч эккаунтов в "Твиттере" - украденных у реальных людей или созданных автоматически - которые распространяют сообщения официального Китая.

В конце марта ProPublica опубликовала промежуточные результаты наблюдения. Издание, в частности, пришло к выводу, что большая группа этих эккаунтов связана с пекинской фирмой OneSight Technology Ltd., у которой подписан контракт с одним из китайских информационных агентств.

Впрочем, большинство этих эккаунтов воспроизводило записи на китайском и, по предположению ProPublica, было ориентировано на зарубежных китайцев (в самом Китае "Твиттер" заблокирован), и лишь часть была англоязычной.

"Твиттер" в прошлом году закрыл более 5000 эккаунтов, предположительно связанных с китайскими властями.

Для сравнения в 2017 году, по ходу расследования предполагаемых попыток вмешательства России в ход выборов президента США, "Твиттер" объявил, что обнаружил 36 тыс. эккаунтов, предположительно связанных с российскими спецслужбами и "фабриками троллей". С этих эккаунтов были отправлены 1,4 млн твитов.

На российском опыте?

Аналитик американского Альянса в поддержку демократии Лора Розенбергер в конце марта объясняла изданию Axios, что в информационной кампании, связанной с коронавирусом, Китай использует методы, очень похожие на российские.

Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что коронавирус сделали в китайской лаборатории, А потом заявил, что согласен с версией о его природном происхождении

В частности, китайцы, по оценке Розенбергер, также старались создать нагромождение разных конспирологических версий - в данном случае версий о происхождении нового коронавируса.

Эксперты отмечают, что особенно активно китайские официальные лица, пресса и связанные с ними аккаунты в соцсетях поддержали допущения о том, что появление вируса как-то связано с американскими военными, а также о том, что первые больные на самом деле появились вообще не в Ухане и не в Китае, а в Италии.

Впрочем, сейчас Китай, по оценке польского аналитика Марчина Заборовского, старается переключить внимание мировой общественности с вопроса о происхождении вируса на то, как разные страны справляются с пандемией, и как хорошо это будто бы получилось у Китая - в отличие от западных демократий.

Главный редактор аналитического журнала Res Publica Nowa Марчин Заборовский несколько лет занимался отслеживанием и противодействием российской и пророссийской пропаганде. Как отмечает Заборовский, в отличие от российской китайская информационная кампания сейчас сосредоточена на одной теме - и действия при этом - более последовательные и скоординированные.

Залп по нарративу

Европейская и американская пресса, обнаружив в ходе пандемии проблему китайской пропаганды, открыла по цели шквальный огонь.

Только в последние восемь дней апреля статьи об угрозе китайской пропаганды, необходимости бороться с ней, а также о том, что Китай надо наказать за предполагаемое сокрытие масштабов угрозы нового коронавируса, опубликовали британские Telegraph и Times (дважды), немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung, французские Le Figaro и Le Monde, американская New York Times - это если перечислять только самые известные и авторитетные издания.

В "битву нарративов" включаются официальные лица - и это не только Дональд Трамп, давно "воюющий" с Китаем.

Австралия призвала страны ВОЗ провести независимое расследование причин возникновения и распространения нового коронавируса. Посол Китая в Австралии Чен Цзинъе на это заявил, что китайцы могут отказаться от австралийских вин и говядины, а также от учебы в австралийских университетах. В ответ посол получил отповедь министра иностранных дел Австралии Марис Пейн: она посоветовала Китаю не пытаться давить на Австралию.

В Германии депутат бундестага Маргарете Бауме подала запрос относительно слухов о попытках китайцев повлиять на информационную картину. МВД ответило, что "правительство в курсе отдельных попыток китайских дипломатов, направленных на то, чтобы добиться позитивных заявлений о методах борьбы с коронавирусом в КНР", но правительство Германии не поддается этим попыткам - хотя, с другой стороны, само в определенной мере признает успехи Китая.

Марчин Заборовский полагает, что Китаю, несмотря на массированное информационное наступление, мало кого в Европе удастся склонить на свою сторону: большинство европейцев, по его мнению, не сомневается, что пандемия началась в Китае - и к тому же считает, что китайцы вначале скрывали масштаб бедствия, чего не могло случиться в демократической стране.

"Китай проигрывает эту битву нарративов, - говорит Заборовский, - не думаю, что многие купятся на его пропаганду. Во всяком случае, в нашем регионе, в Восточной Европе, - точно немногие".

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