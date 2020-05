архив



дата публикации 08.05.20

The Guardian: Мир демонстрирует поразительные параллели с 1945-м

"Победа в Европе стала возможной благодаря примечательному военному сотрудничеству между главными державами, выступившими против "оси" - США, Россией и Великобританией. Но трехсторонние отношения между Франклином Рузвельтом, Иосифом Сталиным и Уинстоном Черчиллем никогда не были легкими, и они положили начало паттерну национального соперничества, подозрительности, страха и недоверия, который сохраняется и по сей день", – пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл. Автор напоминает, как в конце марта 1945 года генерал Дуайт Эйзенхауэр, верховный главнокомандующим сил союзников, направил Сталину сверхсекретную телеграмму, известную как SCAF-252 . в которой подробно изложил свои планы окончательного разгрома нацистской Германии. При этом он не стал консультироваться или информировать своих британских союзников, говорится в статье, перевод которой выложен на сайте InoPressa. Сталин же был уверен, что Красная Армия первой доберется до Берлина и свергнет Адольфа Гитлера, придавая большое символическое значение захвату столицы Третьего Рейха и его последствиям для будущего европейского порядка. Черчилль придерживался аналогичной точки зрения, но Эйзенхауэр и отрешенный, болеющий Рузвельт не размышляли политически". Отвечая на телеграмму SCAF- 252 1 апреля, Сталин не стал разубеждать американцев в их уверенности в том, что Гитлер займет упорную оборону в Альпах в мае, говорится в статье: " он одобрил план Эйзенхауэра по отправке американских войск на юг, подальше от Берлина, заявив своему доверчивому союзнику, что "Берлин потерял свое прежнее стратегическое значение". Тем временем он тайно приказал своему главнокомандующему маршалу Георгию Жукову немедленно окружить город 2,5 млн военнослужащих, чтобы американцы и англичане не вошли в него, и начать штурм "не позднее 16 апреля". Как отмечал историк Энтони Бивор, "это был величайший первоапрельский день дурака в современной истории". "Британцы, в частности фельдмаршал сэр Бернард Монтгомери, пришли в ярость, когда узнали, что их обошли стороной. Черчилль беспокоился, как оказалось, совершенно справедливо, что Сталин намеревался привести как можно большую часть Европы под власть советского коммунизма, и уже нарушал свое обещание, данное на Ялтинской конференции, об уважении независимость Польши. Но Черчилль мог только беспомощно кипеть от злости. К 8 мая Берлин пал под натиском Красной Армии, Гитлер был мертв, и Сталин одержал победу". "Напряженность между зарождающейся сверхдержавой США и ослабленной, обремененной долгами Великобританией, цепляющейся за свою империю, сохранилась и в послевоенный период. Как утверждает писатель Роберт Уорт, идея о том, что Британия была счастлива передать эстафету мирового лидерства Вашингтону после 1945 года, это миф. "Британцы сделали все возможное, чтобы сохранить свою заморскую империю, и глубоко негодовали по поводу попыток США вытеснить их", – писал Ворт. "Американцы выступали против британского колониализма. Но, по словам британцев, США просто заменили его фактически собственным колониализмом. Это соперничество породило множество явных и скрытых столкновений за власть и влияние, особенно на Ближнем Востоке", – говорится в публикации. "Черчилль ненавидел вновь обретенную британскую подчиненность, но призвал своих преемников придерживаться его принципа: "Никогда не отделяйтесь от американцев". Во многом они так и поступают – британские премьер-министры следовали лидерству Америки в большинстве международных вопросов". "Что касается отношений с Россией, то политика Британии и США во время холодной войны стала во многом неразличимой. Страх Сталина в 1945 году, что западные державы заключат "секретную сделку" и объединятся для противостояния Советскому Союзу, подтвердился в последующие годы альянсом НАТО, включавшем Западную Германию", – отмечается в статье. "Сегодняшний мир имеет некое поразительное сходство с миром в 1945 году, – полагает Тисдолл. –- Постсоветская Россия при Владимире Путине снова идет в наступление, используя асимметричные средства, такие как информационные войны и кибер-атаки, вместо бронированных дивизий, чтобы распространять свое влияние на всю Европу. Постбрекзитовская Великобритания Бориса Джонсона, отвергшая концепцию общего европейского дома, выступает в одиночку так, как это было невиданно с 1940 года. Призывы сторонников Брекзита к укреплению отношений США в области безопасности, экономики и торговли, чтобы компенсировать разрыв с ЕС, являются современным эквивалентом черчиллевских отчаянных воззваний о "самом темном часе" к Рузвельту". "Что касается США, то сговор Дональда Трампа с путинской Россией и презрение к европейским союзникам Америки напоминает наивность Рузвельта и Эйзенхауэра в 1945 году. Недаром Сталин – один из великих героев Путина", – заключает автор.