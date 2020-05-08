Инцидент в Чехии, как прелюдия к попытке изгнать Россию из Совбеза ООН

07.05.20 Автор Редакция

Россия считает США причастной к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Кроме того, дипломат выразил мнение, что американские СМИ намеренно замалчивают советские и российские достижения, и игнорируют события, направленные на сохранение исторической памяти.

О том, что может быть реальной причиной сноса памятника, рассуждает блогер Arctus.

— Но ведь не вся элита Чехии поддержала снос памятника. Даже президент Чехии Милош Земан был против.

— Да, против, он об этом высказался. Но от слов не перешел к делу. Ведь была возможность остановить реализацию этого решения, принятого еще в прошлом году. ... Стоит обратить внимание на то, кто такой Ондржей Коларж, тот самый староста столичного округа Прага-6, принявший решение о сносе памятника.

Он из семьи бывшего заместителя иностранных дел Чехии и бывшего посла Чехии в США Петра Коларжа, который сейчас работает в одной из крупнейших лоббистских фирм Соединенных Штатов Америки. В свое время Коларж-старший лоббировал размещение американской радарной системы ПРО/ПВО в Чехии. Сам Ондржей отучился в США и по возвращении в Чехию вступил в партию ТОР 9 (Традиция. Ответственность. Процветание 09), которой руководил в тот период Карел Шварценберг, глава МИД Чехии, (бывший) начальник его отца. Это тот самый Карел Шварценберг, который в 2019 году подписал "Открытое письмо против политических репрессий в России". Как раз через эту партию Ондржей стал старостой округа. Его краткая биография показывает, кто стоит за ним – политическая элита Чехии, имеющая связи с США.

— За примерами далеко ходить не надо. Европарламент в 2019 году признал СССР виновником развязывания Второй мировой войны. Какие цели преследуются в формировании новой исторической политики?

— Здесь преследуется несколько целей. Главная из них – это закрепление за СССР статуса одного из основных виновников в развязывании войны. Сейчас принимаются соответствующие международные акты, к которым можно отнести и упомянутую вами резолюцию Европейского парламента "О важности европейской памяти для будущего Европы". В этом документе, действительно, опираясь на пакт Молотова-Риббентропа, европейские политики обвинили СССР в развязывании войны, так как, по их мнению, "два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния".

Кроме того, давайте вспомним резолюцию ПАСЕ от 26 января 2006 года "О необходимости осуждения международным сообществом преступлений тоталитарных коммунистических режимов", в которой выражается сожаление, что не было созыва международного суда, аналогичного Нюрнбергскому, чтобы судить коммунистические режимы прошлого. В пункте 3 этого акта указывается, что в первую очередь это касается СССР, "где число жертв намного превысило число жертв, понесенных другими народами". Напрямую этот акт не затрагивает роль СССР во Второй мировой войне, но служит документом, устанавливающим как бы истину об СССР, как о государстве, "исповедующем тоталитаризм", то есть "совершившим массовые преступления, грубо нарушающие права человека".

Неслучайно в ряде государств, например, в Польше, приняты аналогичные акты в отношении СССР. ...Можно предположить, что существовавшую ранее Организацию Варшавского договора могут в ближайшее время признать формой оккупации Восточной Европы.

— Для чего все это нужно?

— Обвиняя Советский Союз в том, что он является "государством-агрессором, таким же, как гитлеровская Германия", США подводят к мысли мировое сообщество, что Россия, как правопреемник СССР, не по праву занимает место в Совете безопасности ООН. И в случае, если будет принято решение о проведении реформы ООН, допустим, с предложением модернизировать ее органы, думаю, США с союзниками не упустят случая поднять вопрос о членстве России в Совете безопасности. Как раз опираясь на международные и страновые акты, признающие Советский Союз страной-агрессором во Второй мировой войне...

Подробнее – в интервью зампредседателя Всемирного координационного совета российских соотечественников, руководителя ЧУ "ИАЦ "Институт Евразийской политики" (Казахстан) Максима Крамаренко для Nakanune

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Отметим, что в России один из главных критериев «рукопожатности» — отношение к России, как к виновнице развязывания 2-й мировой. Рупорам такой точки зрения государство даёт очень серьёзные возможности транслировать и пропагандировать ее – как через топовые СМИ, спонсируя их из государственного кармана, так и через печатную продукцию, широко представленную в ведущих книжных сетях страны.

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