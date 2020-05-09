Der Spiegel: Нет политики без истории

время публикации: 8 мая 2020 г.,

"Только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну и Холокост. Тот, кто сеет сомнения в этом и навязывает другим народам преступную роль, совершает несправедливость по отношению к жертвам", – пишут на страницах немецкого журнала Der Spiegel министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и директор Института современной истории в Мюнхене Андреас Виршинг.

"Ни один день не наложил на нашу новейшую историю более глубокий отпечаток, чем 8 мая 1945 года. В этот день над могилами более 40 млн убитых в Европе умолкли орудия. Террору национал-социалистов и убийству европейских евреев был положен конец. Этот день стал днем освобождения миллионов людей, лишенных прав и подвергшихся преследованиям, днем памяти жертв, победой над несправедливостью", – пишут авторы статьи.

"Этот опыт показывает: из истории можно извлекать уроки – тем более из ее катастроф. Не допустить, чтобы немецкая земля когда-либо снова стала источником войны или преступлений против человечности, – сегодня это неотъемлемый, центральный элемент внешней политики Германии".

"Для нас политика немыслима без истории. Но как выглядит обратная взаимосвязь? Сколько политики выдерживает история? Насколько тесно они взаимосвязаны, мы ощущаем практически на каждой международной встрече. Также и отношение к 8 мая зачастую отличается коренным образом", – отмечается в статье.

"В России и других странах бывшего Советского Союза вспоминают героев и отмечают окончание войны парадами Победы. Западные союзники также проводят 8 мая праздничные мероприятия. Всем тем, кто боролся с диктатурой национал-социалистов, мы также благодарны по сей день".

"В Польше, Прибалтике и других странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы люди, напротив, относятся к 8 мая со смешанными чувствами. Для них радость победы над национал-социализмом связана с началом другой формы несвободы и навязывания чужой воли – опыт, который они разделяют со многими людьми в Восточной Германии".

"Таким образом, 8 мая ясно демонстрирует одно: история накладывает отпечаток на то, кем мы являемся, не только как люди, но и как нации. Тем важнее искренность в обращении с ней. Немецкое прошлое демонстрирует опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами. Поэтому – а не по причине якобы морального превосходства – именно мы, немцы, обязаны заявлять о своей позиции, когда подвергшихся нападению делают агрессорами, а жертв – преступниками. Неоднократно принимавшиеся в последние месяцы попытки переписать историю столь бесчестным образом требуют от нас разъяснений, необходимость в которых, собственно, не должна была бы возникнуть ввиду непоколебимых исторических фактов: нападением на Польшу Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну. И Германия в одиночку несет ответственность за преступления Холокоста, совершенные против человечности. Тот, кто сеет сомнения в этом и навязывает другим народам преступную роль, совершает несправедливость по отношению к жертвам. Он злоупотребляет историей и раскалывает Европу".

"Но как можно закрепить 8 мая в европейской памяти так, чтобы эта дата объединяла нас? Здесь необходимы два момента: готовность включить в нашу память точку зрения других – как боль жертв, так и ответственность преступников. И мужество проводить четкое различие между жертвой и преступником, между мифом и историческим фактом. (...)", – заключают Маас и Виршинг.

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