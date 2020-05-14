навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
14.05.20   Редакция

В ответственный момент Китай сделал России щедрый подарок.

(0)
 
14.05.20  

«Воры в законе» подали в суд на президента Грузии Саломе Зурабишвили

(0)
 
13.05.20  

Протурецкие боевики напали на российский военный патруль в Сирии (видео)

(0)
 
12.05.20   Редакция

Неладно что-то в ихнем Королевстве

(0)

последние за вчера, 13.05.20  
 
02:16  

Протурецкие боевики напали на российский военный патруль в Сирии (видео)

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 14.05.20 06:36
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В ответственный момент Китай сделал России щедрый подарок.

Российский военно-морской  флот очень доволен. С  таким  партнером стоит дружить


翻译 Military maze 2020-05-14 00:06:13 阅读数:5 评论数:0 点赞数:0 收藏数:0

本文 一共 [3042] 字, 预计 阅读 时 长: 3 分钟 ~ 6 分钟

В течение длительного  времени Соединенные Штаты рассматривали Россию как самую большую угрозу, и  противостояние между двумя сторонами почти никогда не прекращалось. Хотя Россия обладает большой  военной мощью, но  отстает  от  Соединенных  Штатов,  между  двумя  странами, в этом отношении,  по-прежнему существует большой разрыв.  Кроме того, российская экономика всегда находится в  плохом  состоянии. Соединенные Штаты часто одерживают верх в борьбе с Россией, но,  в то же  время,  перед лицом жесткой России Соединенные Штаты не  смеют  быть слишком высокомерными.

Если так будет продолжаться  и  дальше,  то  разрыв между США и Россией будет только расти. Российский военно-морской флот уже  долгое время не получал новых  боевых  кораблей. Единственный авианосец, “Адмирал Кузнецов”, был поврежден и не может  быть использован  при  проведении  операций. Поэтому, под двойным давлением внешних забот и внутренних проблем, Россия начала активно сотрудничать с Китаем, пытаясь переломить ситуацию. Достигнутые в прошлом году гигантские  энергетические договоренности  между Китаем и Россией, имеют большое значение для экономического развития России.

Как  известно, после распада Советского Союза ВМФ России унаследовал только один авианосец - “Адмирал Кузнецов”.  Сегодня,  этот и так  недостаточно мощный  ветеран вообще не может  удовлетворить потребности российского военно-морского флота.  Изменить  эту  ситуацию  [самостоятельно] Россия  бессильна,  поскольку проектирование и строительство авианосца -  это  очень сложный  процесс,  а  у  России отсутствуют вспомогательные средства и даже современные верфи.

Однако в настоящее время Россия заказала в  Китае 1000-тонный козловой и восемьсоттонный краны,  Китай также направит соответствующий технический персонал для участия в строительстве российской верфи. Как гласит старая пословица: «Лучше  научить человека ловить рыбу,  чем  просто  давать ему её». В то  же  время,  действия Китая показывают его искренность,  и  это также позволяет России понять правильность выбора Китая в качестве партнера.

На самом деле, отношения между Китаем и Россией немного похожи на отношения джентльменов - простые и прагматичные. Мы не можем игнорировать реальные трудности друг друга. В этом году исполняется 70 лет со дня установления китайско-российских дипломатических отношений. Я надеюсь, что совместными усилиями двух стран мир может стать более мирным и стабильным в новом году!

статью прочитали: 38 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 