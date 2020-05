архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.05.20 05:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Radio Free Europe Radio Liberty”,

"Facebook Suspends Russian Colorist For 'Dangerous' WWII Images" Европейский Союз - 29 мая 2020 г. Facebook заблокировал российского колориста из-за «опасных» фотографий Второй мировой войны Одна из ведущих в мире колористов исторических фотографий опасается, что Facebook и Instagram, после нескольких приостановок ее аккаунтов, заблокируют её навсегда. May 29, 2020 By Amos Chapple Российская фотоколористка Ольга Ширнина подготовила для своих более чем 45 000 подписчиков в социальных сетях новую потрясающую работу, но не хочет выкладывать эти фотографии в Facebook и Instagram, потому что, как она сказала RFE/RL: «Меня точно снова [приостановят]" Фотография, раскрашенная Ольгой Ширниной, законченная 26 мая. На фотографии показана церемония возложения венков в Варшаве в 1939 году, за несколько месяцев до того, как нацистская Германия вторглась в Польшу. Это одно из трех изображений, которые, по словам Ширниной, почти наверняка приведут к приостановке ее аккаунта, если она опубликует ее в Facebook. От переводчика: Уважаемые читатели, если у кого-либо из вас будет такая возможность, отправьте эту фотографию полякам, пусть полюбуются ))) Ширнина (вверху), которая работает под именем Klimbim, является профессиональным переводчиком (русский и немецкий языки) и считается одним из лучших в мире специалистов по использованию Photoshop для преобразования исторических черно-белых изображений в цветные. Московский переводчик и энтузиаст истории говорит, что она часами занимается компьютерными исследованиями, а затем добавляет “краски жизни” к монохромным историческим изображениям, делает она это «исключительно для удовольствия». Имя Ширниной известно на ведущих новостных и художественных веб-сайтах по всему миру, она позволяет использовать её работы бесплатно для любого некоммерческого использования. Фотографии в ее цветной коллекции представляют собой смесь повседневной жизни, портретов и исторической фотожурналистики со всего мира. Ни одна из ее подписей не содержит политических комментариев. Фотография русского царя Николая II от 1916 года, раскрашенная Ширниной. В сентябре 2019 года Ширнина получила свое первое уведомление из Instagram о том, что изображение нацистских лидеров, которое она раскрасила в цвет, «нарушает руководящие принципы сообщества» и что ее аккаунт может быть удален, если она в будущем разместит аналогичный контент. Уведомление из Instagram о том, что Ширнина нарушила правила Instagram об «опасных организациях». На снимке, удаленном из Instagram в сентябре 2019 года, показана встреча Генриха Гиммлера (слева) с послом Германии в Польше Гансом-Адольфом фон Мольтке в 1939 году. В последующие месяцы еще несколько цветных фотографий Ширниной были удалены из Facebook и из Instagram, принадлежащего Facebook. Ситуация обострилась, когда аккаунт Ширниной в Facebook был заблокирован после того, как она опубликовала изображение двух нацистских солдат (см. ниже), во время боев на Украине. На фотографии не видно никаких нацистских знаков, поэтому можно было предположить что изображение вероятно отмечено человеком, а не автоматом. Ширнину снова предупредили, что она нарушила правила Facebook для опасных организаций. Это был первый и последний раз, когда, по её словам, её апелляция была успешной. Два нацистских солдата в Харькове, Украина, в 1943 году Политика Facebook в отношении опасных лиц и организаций гласит: «В целях предотвращения и устранения реального вреда мы не разрешаем присутствовать на Facebook каким-либо организациям или частным лицам, которые заявляют о насильственной миссии или участвуют в насилии. Это включает организации или отдельных лиц, участвующих в следующем: Террористическая деятельность Организованная ненависть Массовое убийство (включая попытки) или множественные убийства Торговля людьми Организованное насилие или преступная деятельность Мы также удаляем контент, который выражает поддержку или похвалу группам, лидерам или отдельным лицам, вовлеченным в эту деятельность » Затем, в начале мая, учетная запись Ширниной в Facebook была приостановлена ​​на три дня - на этот раз за публикацию цветной версии легендарной фотографии Евгения Халдея, на которой советские солдаты поднимают свой флаг над Рейхстагом в Берлине в 1945 году. Ее апелляция на это решение была отклонена, и она смогла использовать свою учетную запись с более чем 20 000 подписчиков только после трехдневного ожидания, после чего отправила отсканированную копию ее водительских прав, которую Facebook попросил подтвердить ее личность. Сделанная Ширниной цветная версия культовой фотографии советских солдат на крыше Рейхстага в 1945 году.

Ширнина получила уведомление о том, что ее аккаунт был заблокирован за публикацию изображения Рейхстага. Ширнина говорит, что она была «озадачена» очевидной несогласованностью меняющихся правил Facebook и говорит, что остается неясным, какие изображения могут вызвать постоянный бан. «Я работаю с реальными историческими фотографиями, и они не могут быть исправлены!» Несколько изображений советских лидеров, ответственных за гибель миллионов людей, а также фотографии с отчетливо видимыми советскими символами были опубликованы на ее страницах без проблем. статью прочитали: 40 человек Комментарии