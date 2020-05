архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.05.20 01:41 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Глобальная сеть

"The Russian factory worker who married a Chinese President " Русская жена китайского президента by MARK O'NEILL Семейный Мавзолей в Тульяо Она родилась в 1916 году на востоке Белоруссии и бежала от войны, чтобы найти работу на заводе тяжелого машиностроения в центре России. Там она влюбилась в харизматичного китайского парня, который свободно говорил по-русски. После короткого романа они поженились. Два года спустя Фаина Вахрева оказалась в Нанкине, где встретилась со своим тестем, президентом Китая, и присоединилась к первой семье страны. В Россию она больше не вернулась. Вместе с мужем Чан Цин-куо (ЧКК) она прошла через войну с японцами, гражданскую войну и изгнание на Тайвань, где он был президентом с 1978 по 1988 год. Она родила ему трех сыновей и дочь. Мало кто даже на Тайване, знает необычную историю Фаины или Чан Фан-лиан, как ее знают китайцы. Моя последняя книга, «Русская принцесса Китая», «Тихая жена Чан Чинг-куо», призвана восполнить этот пробел в наших знаниях. Фаина родилась 15 мая 1916 года в Орше. Город находился на переднем крае боев между германскими и русскими войсками. В раннем возрасте она потеряла родителей и бежала со старшей сестрой Анной в безопасное место - в Екатеринбург, расположенный на границе Европы и Азии, в 2300 километрах от Орши. Там она нашла работу на Уралмаше, гигантском заводе, построенном новым советским правительством. ЧКK был ее начальником на заводе. После 10 лет учебы и ссылки в Советском Союзе он свободно говорил по-русски и мог сравниться со своими коллегами по пению и танцам - и почти сравниться - по пьянству. Они полюбили друг друга и поженились в марте 1935 года. В конце 1936 года Иосиф Сталин, наконец, согласился на просьбу ЧЦК разрешить ему вернуться в Китай. Сталину нужно было его влияние на отца, Чан Кайши (CKS), чтобы создать общий фронт с коммунистами для борьбы с Японией. В апреле 1937 года молодая пара и их старший сын Алан прибыли в Шанхай. Следующие восемь месяцев они провели в Сикоу с матерью ЧКК. Фаина выучила мандарин и как стать китайской женой. Она ездила на лошадях и велосипедах и купалась в местной реке - к удивлению жителей, которые никогда не видели западную женщину. Затем была пятилетняя служба в бедном районе южной провинции Цзянси, где ЧКК был комиссаром. Фаина была с мужем повсюду, встречала и занимала гостей, собирала деньги на войну против Японии. У ЧКК был роман с одной из его помощниц. В мае 1942 года она родила ему двойню - двух сыновей. Но в ноябре 1942 года она умерла в 29 лет после тяжелой болезни желудка. Существует версия, которая никогда не была подтверждена, что ее отравили, чтобы она не стала публичным позором для ЧКК. Один сын впоследствии стал министром иностранных дел Тайваня, а другой - выдающимся профессором права. Годы после капитуляции Японии в августе 1945 года были трудными для Фаины. Она жила со своими детьми и видела своего мужа нерегулярно. Он был ближайшим советником своего отца во время гражданской войны против коммунистов. В апреле 1949 года ее и ее четверых детей военным самолетом вывезли в безопасное место на Тайване. Им пришлось подождать восемь нервных месяцев, прежде чем 16 декабря 1949 года блестящий пилот маршала Чан-Кайши , пролетев 1800 километров над вражеской территорией от Чэнду до Тайваня, доставил к ним самого маршала и её ЧКК . Жизнь в Тайбэе была более-менее нормальной. Семья жила в уютном доме в центре города и по вечерам ходила смотреть американские фильмы и есть лапшу с говядиной. Они также ходили к белым русским в кафе «Астория», чтобы поесть русскую еду, выпить, потанцевать, попеть песни и забыть свое долгое изгнание. «Друг с другом они говорили по-русски и по-китайски», - сказала Карен Чиен, дочь владельца “Астории”. «У нее была хорошая стойкость к спиртному, лучше, чем у ее мужа. С ней было легко общаться, совсем не так как с женой чиновника. Она не важничала. Она была очень общительной. С 1960-х годов ЧКК стал занимать занял более высокие должности и меньше времени проводить дома. В яростной антикоммунистической обстановке того времени он держал Фаину вне поля зрения общественности; Что бы сказали республиканцы США, если бы узнали, что у него русская жена? Фаина наслаждалась жизнью мамы и бабушки. Но двое из трех ее сыновей принесли ей много горя. Алан был плохим студентом и любил оружие и пьянство. Он не мог вынести давления положения старшего сына «Первой семьи». 15 октября 1970 года, после приступа алкоголизма, он уснул и не принимал таблетки, необходимые для лечения диабета. Он получил повреждение мозга и провел пять лет в больнице. ЧКК занимал пост президента с 1978 года до своей смерти в январе 1988 года. Затем, в период с апреля 1989 года по декабрь 1996 года Фаина потеряла трех своих сыновей из-за рака. Ее христианская вера позволила ей справиться с этими ужасными ударами. «Она верила, что время жизни для каждого человека назначено Богом», - рассказала ее невестка Элизабет Чан. «Она была грустной, но не злой. Она не спрашивала, почему, почему Бог это устроил. Она сказала это, чтобы успокоить меня после смерти моего мужа. Ее дочь, живущая в Сан-Франциско, пригласила Фаину переехать туда. Но она отказалась и после месячного визита вернулась в Тайбэй . «Каждый день она сидела в комнате отца», - сказал ее третий сын Эдди. «Она смотрела на предметы, которые так и оставались на тех же местах на каких они были при жизни мужа, сохраняя ее воспоминания, как будто он все еще был там. Это чувство нельзя воспроизвести нигде в Сан-Франциско, какими бы прекрасными ни были условия ». Фаина скончалась в Тайбэе 15 декабря 2004 года в возрасте 88 лет. На похоронах присутствовали лидеры всех политических партий Тайваня. Согласно ее желанию ее кремировали, а пепел положили рядом с могилой ее мужа в Тульяо, к юго-западу от Тайбэя. Кто в Орше мог представить такую ​​жизнь?