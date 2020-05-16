навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
16.05.20  

"Воля одного человека"

(0)
 
16.05.20   Редакция

Arbejderen (Дания): в мире в пылу политической демонизации России многие доходят до абсурда

(0)
 
16.05.20  

Пилот оставил надпись в небе на русском над США

(0)
 
15.05.20  

Близка ли Россия к "плато"? Коронавирус в пяти графиках

(0)
 
15.05.20   Редакция

Налоговый выверт заставляет россиян покупать дизтопливо из Китая и Южной Кореи

(0)
14.05.20   Редакция

Данные о роли ренин-ангиотензиновой системы в развитии COVID-19

(0)
 
14.05.20  

«Воры в законе» подали в суд на президента Грузии Саломе Зурабишвили

(0)

последние за вчера, 15.05.20  
 
02:52  

Близка ли Россия к "плато"? Коронавирус в пяти графиках

(0)
 
02:39  

Россия прикроет от Израиля: Иран перебросил груз в Сирию через «Хмеймим»

(0)
 
01:36   Редакция

Налоговый выверт заставляет россиян покупать дизтопливо из Китая и Южной Кореи

(0)
 
01:01   Редакция

Добровольно и с песней

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 16.05.20 06:24
скаут: Игорь Львович;
   
 

Разглядит сквозь камуфляж: какие способности российских РЭБ не дают покоя США

15 мая 2020 

Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ "Красуха"© Sputnik / Денис Абрамов

Американский военный обеспокоен тем, что российским РЭБ под силу рассмотреть врага даже через тщательный камуфляж. Чем так опасны радиолокационные "рентгены" РФ?

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) представляют опасность для американских военных, поскольку они способны не только атаковать противника, но и "разглядеть" его даже в условиях тщательной маскировки. Об этом сообщило издание The Drive со ссылкой на твит американского командира 11-го танкового кавалерийского полка полковника Скота Вудворда.

В своей публикации в Twitter военный рассказал об испытаниях российских систем РЭБ в Национальном учебном центре США в Калифорнии. По его данным, даже ночью замаскированная бронетехника оставляет яркий 12-км радиоэлектронный след, который виден системам российских РЭБ.

"Как выглядит ваша сигнатура для систем РЭБ – более широкий вопрос. Если я вижу вас так, не имеет значения, какой у вас камуфляж", – полагает Вудворд.

Военный также добавил, что активная и динамическая защита от противотанковых управляемых ракет могут резко увеличить сигнатуру подразделения, тем самым быстрее выдавая военных. Виной тому – датчики и радары для обнаружения летящих боеприпасов. В связи с этим РЭБ меньше замечает именно незащищенные боевые машины.

"Возможность геолокации вражеских сил электронным способом, о которой противник даже не подозревает, дает возможность нанесения артиллерийских или авиационных ударов по его позициям. Дополнение их электронными или кибератаками может быть особенно разрушительным", – считает Вудворд.

Поэтому в США активизировались работы по созданию современных систем РЭБ. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял РИА Новости, что российские РЭБ не имеют аналогов в мире.

"Западные армии до последнего времени считали, что развивать войска РЭБ не имеет смысла, в результате безнадежно отстали, поэтому российские системы РЭБ ушли далеко вперед и фактически не имеют аналогов в мире", – отметил Леонков.

По его словам, Москва вырвалась в лидеры как качественно, так и количественно, имея в своем распоряжении широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы, способных оказать существенное влияние на ход боя и действовать даже в космосе.

статью прочитали: 33 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 