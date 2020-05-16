Разглядит сквозь камуфляж: какие способности российских РЭБ не дают покоя США

15 мая 2020

© Sputnik / Денис Абрамов

Американский военный обеспокоен тем, что российским РЭБ под силу рассмотреть врага даже через тщательный камуфляж. Чем так опасны радиолокационные "рентгены" РФ?

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) представляют опасность для американских военных, поскольку они способны не только атаковать противника, но и "разглядеть" его даже в условиях тщательной маскировки. Об этом сообщило издание The Drive со ссылкой на твит американского командира 11-го танкового кавалерийского полка полковника Скота Вудворда.

В своей публикации в Twitter военный рассказал об испытаниях российских систем РЭБ в Национальном учебном центре США в Калифорнии. По его данным, даже ночью замаскированная бронетехника оставляет яркий 12-км радиоэлектронный след, который виден системам российских РЭБ.

"Как выглядит ваша сигнатура для систем РЭБ – более широкий вопрос. Если я вижу вас так, не имеет значения, какой у вас камуфляж", – полагает Вудворд.

Военный также добавил, что активная и динамическая защита от противотанковых управляемых ракет могут резко увеличить сигнатуру подразделения, тем самым быстрее выдавая военных. Виной тому – датчики и радары для обнаружения летящих боеприпасов. В связи с этим РЭБ меньше замечает именно незащищенные боевые машины.

"Возможность геолокации вражеских сил электронным способом, о которой противник даже не подозревает, дает возможность нанесения артиллерийских или авиационных ударов по его позициям. Дополнение их электронными или кибератаками может быть особенно разрушительным", – считает Вудворд.

Поэтому в США активизировались работы по созданию современных систем РЭБ. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял РИА Новости, что российские РЭБ не имеют аналогов в мире.

"Западные армии до последнего времени считали, что развивать войска РЭБ не имеет смысла, в результате безнадежно отстали, поэтому российские системы РЭБ ушли далеко вперед и фактически не имеют аналогов в мире", – отметил Леонков.

По его словам, Москва вырвалась в лидеры как качественно, так и количественно, имея в своем распоряжении широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы, способных оказать существенное влияние на ход боя и действовать даже в космосе.

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