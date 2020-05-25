Как Её Величество королева Елизавета II в кустах пряталась

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
25.05.20   Редакция

Фантомная боль Японии

(0)
 
24.05.20   Редакция

Подборка сообщений из Сирии

(0)
 
24.05.20  

США сократили добычу нефти почти также как Россия и Саудовская Аравия

(0)
 
24.05.20  

Эрдоган опубликовал послание по случаю 156-й годовщины депортации черкесов

(0)
 
23.05.20  

Хроника коронавируса 22 мая

(0)
 
23.05.20   Редакция

Washington Post: Коронавирус показал слабость Путина и всей России

(0)
22.05.20   Редакция

Противостояние Зеленского и Коломойского

(0)
 
22.05.20  

Польский гамбит «Газпрома»

(0)

последние за вчера, 24.05.20  
 
15:36   Редакция

Подборка сообщений из Сирии

(0)
 
06:17  

США сократили добычу нефти почти также как Россия и Саудовская Аравия

(0)
 
06:03   Редакция

Хотят ли русские платить? или Почему посткоронавирусная Россия в конце концов вернет Крым Украине

(0)
 
05:50  

Эрдоган опубликовал послание по случаю 156-й годовщины депортации черкесов

(0)
 
05:42  

Рекрутеры о том, кто будет востребован на рынке труда после пандемии

(0)
05:34  

Полиция Чехии взяла под охрану российского дипломата из-за угроз

(0)
 
04:34   Редакция

Спрос на нефть в Китае практически вернулся к докризисному уровню

(0)
 
03:11   Редакция

МИД Ливии документально подтвердит в Совете Безопасности факт обнаружения в южной части Триполи тела убитого иностранного наемника

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 25.05.20 00:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Как Её Величество королева Елизавета II в кустах пряталась

von ALYSSA MORIN | Übersetzt von  | Sa., Mai. 23, 2020 

Queen Elizabeth II, Nicolae Ceausescu

Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Королевские особы -  они такие же, как мы!

Мы все бывали в ситуации, когда нам хотелось пригнуться, спрятаться куда-нибудь чтобы не  встретиться с кем-то. Ну так  вот,  то же самое однажды  случилось с королевой Елизаветой II.

В новом документальном фильме ITV , озаглавленном  «Our Queen: Inside the Crown»  (“Наша королева: изнанка жизни  на  престоле”), в специальном выпуске показана королева, скрывающаяся в кустах  в Букингемском дворце, чтобы избежать встречи с  одним из ее гостей, которого  считали  одиозным персонажем.

Это  произошло в 1978 году, когда румынский диктатор Николае Чаушеску посетил Букингемский дворец.

И хотя многие фанаты  королевской  семьи  отмечали, что Её Величество Елизавета II общалась  и  с другими сомнительными общественными деятелями, такими как Владимир Путин, сирийский лидер Башар-Асад и диктатор Зимбабве Роберт Мугабе, никто не оставил такого впечатления, как Чаушеску.

В документальном фильме рассказывается о том, что румынский диктатор со своей женой Еленой прибыли с  четырехдневным  визитом  в Лондон. Как и для  большинства  гостей Букингемского дворца, для  них,  по  традиции,  был дан  обед.

В то же время, этот  визит  явно был  плохо  воспринят обществом, так как  британцы не любили Чаушеску.

«Пресса начала задавать вопросы министру иностранных дел», -  сказал Роберт Хардман в документальном фильме, который вышел в четверг.

Он отметил, что люди начали спрашивать: «Почему мы пригласили  этого монстра приехать в Британию?»

Согласно документальному фильму, королева и принц Филипп приветствовали  прибывших Чаушеску   на лондонском вокзале Виктория. Затем, все они поехали  в карете с открытым верхом  в Букингемский дворец.

Несмотря на учтивость  и следование королевскому протоколу, королева Елизавета, видимо, не могла общаться с румынским диктатором.

В определенный  момент она решила спрятаться за кустом, чтобы избежать встречи с  Чаушеску.

«В то  время когда они находились во дворце, она вывела  свою  собачку-корги на прогулку в сад  и увидела, как Чаушеску  идут  по  другой дорожке», - рассказал  Хардман в документальном фильме. «Она подумала: «Я действительно не могу разговаривать с ними», поэтому в первый и единственный раз в своей жизни она действительно  спряталась в кустах во дворцовом  саду, чтобы избежать  встречи со своими гостями».

В дополнение к этой  истории  тогдашний  британский министр иностранных дел лорд Дэвид Оуэн  сказал в документальном фильме: «Королева толерантно  воспринимает встречи со многими разными людьми, но Чаушеску  -  это  было слишком много для нее. Она дала понять, что ей не понравился этот визит!»

Неизвестно, заметил  ли Чаушеску королеву Елизавету II, прячущуюся за кустом, чтобы избежать встречи с ним. Однако ясно одно: Её Величество  является экспертом по уклонению от встреч  со своими  гостями.

статью прочитали: 43 человек

   
теги: Великобритания  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 